Yıldızların altında konser ya da sinema keyfi

Bir klasiktir yaz dondurması. Benim favori adresim öyle gelato'lar alafranga seçenekler değil. Sarıyer'deki Büyükdere Dondurmacısı'nın yerini kimse alamaz. Hem öncesinde bir börek molası da verebilirsiniz.

Taksim'e gidelim bu kez de. Kışlık yerine gitmeden Klein Garten'de iyi müzik dinleyelim, dans edelim... Hem İstanbul'da ondan daha iyi yazlık kaç kulüp var ki...

İKSV'nin terasına da bir uğramalı. Firuze meyhanenin üst katındaki Monkey Bar'dan İstanbul'a yukarıdan bakmalı. İyi müzik dinleyip iyi kokteyller içmek de cabası...

Şehrin son yıllarda yıldızı yükselen semti bomontiada'da Yapı Kredi'nin düzenlediği avludaki ücretsiz konserleri de kaçırmamalı. 28 Ağustos'ta Sena Şener avluda sahne alacak.

35 yıl kaderine terk edilen Moda Kayıkhane yenilendi ve iddialı bir konser alanı olarak faaliyete geçti. Bünyesinde bir de Moda Sahil Ege Mutfağı isimli bir restoran var. Yaz sona ermeden burada konser izlemek için takvimine bir göz atın derim.

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