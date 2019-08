7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl büyük ilgi gören Alice müzikali, yazın verdiği molanın ardından tekrar Zorlu PSM sahnesine geri döndü. 5-6 Eylül'deki gösterilerin başlama saati 21.00. Türkiye'nin ilk büyük prodüksiyonlu müzikali olan, BKM, Zorlu PSM ve id İletişim ortak yapımı Alice, sahne tasarımı, müzikleri ve kostümleri ile göz kamaştırıyor. Gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın heyecan dolu büyüme hikâyesini konu eden gösteride Serenay Sarıkaya ile beraber, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Merve Dizdar, İbrahim Selim ve Şükrü Özyıldız başrollerde.Danslarıyla cazın altın çağı swing dönemine yolculuğa çıkaran Swing İstanbul, bu akşam Tamirane Akasya'da dans gecesi yaşatacak. Swing rüzgarına kapılıp, cazın kalbine inmek ve dans ederken ruhunu tamir etmek isteyenler için ideal. Rezervasyon için: (0212) 519 27 71Yılın en iyi drift pilotunun seçileceği Red Bull Car Park Drift Dünya Finali yarın saat 13.00'te İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Nefes kesici mücadelede üçü Türk 17 yarışçı yeteneklerini sergileyecek. Drift dünyasının efsane ismi Abdo Feghali'nin sportif direktörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, drift dünyasının birbirinden ünlü isimleri jüri koltuğunda oturacak.Kaş'a gidenler, 6, 7 ve 8 Eylül'de düzenlenecek festivalle müzik eşliğinde bir tatil geçirecek. Setur Marina'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Kaş Caz Festivali'ne Mammal Hands, Elif Çağlar, Korhan Futacı ve Ediz Hafızoğlu gibi isimler katılıyor.Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali bugün ve yarın devam ediyor. Şile bezini dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivalde Tuğba Yurt ve Fettah Can konser verecek.90'lar trendinin müzikteki etkisi sürüyor. Watergarden İstanbul'da bugün başlayıp aralık ayına kadar devam edecek açık hava konserleri serisinde 90'lar konseptine de yer verildi. Her çarşamba ve cuma 90'ların sevilen şarkıcıları Havuz Sahnesi'nde konser verecek. 4 Eylül'de Sibel Alaş'ı, 6 Eylül'de ise Çelik'i dinleyebilirsiniz. Bugün ise Seksendört grubu konser verecek. Konserler 20.00'de başlayıp ücretsiz gerçekleşecek.Progresif metalin günümüzdeki önemli temsilcilerinden Soen, son albümü Lotus'un Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. 3 Eylül Salı günü Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserde Soen'in ön grubu olarak, İtalyan gitarist, prodüktör ve şarkı yazarı Marco Barusso'nun projesi The Price ve Helsinki çıkışlı rock ve metal grubu Wheel sahnede olacak.Türk rock müziğinin usta ismi Teoman, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15'te ENKA Açıkhava'da sahne alacak. Rock müziğine birbirinden özel şarkılar, albümler ve performanslar hediye eden Teoman hit şarkılarını ENKA'da seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek. Teoman, 31. Yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları'nın son konserini verecek.Türk halk müziğinin güçlü sesi Mahmut Tuncer bugün Kıbrıs'taki Concorde Luxury Resort'ta sahneye çıkacak.Hollandalı ?soul pop yıldızı Kovacs, 2 Eylül Pazartesi günü Zorlu PSM Studio'da konser verecek. Konserin başlama saati 21.30.İstanbul ?Cocktail Festival bugün Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek. Nilipek, Nova Norda gibi isimler sahnede olacak. Bilet fiyatı 90 TL.Yavuz Bingöl ile Serkan Çağrı bugün Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konser 21.00'de başlayacak.Sertab Erener, 1 Eylül Pazartesi günü Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. Saat 21.00'de başlayacak konserin bilet fiyatları 60 ile 1000 TL arasında değişiyor.