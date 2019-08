Çantalarınız tuval olsun

BUGÜN NELER OLDU

Kanye West eşine üzerinde George Condo'nun bir çizimi olan Hermes çanta hediye ettiğinde herkes bu hediyeye şaşırmıştı. "Dünyanın en pahalı çantalarından biri olan Hermes'in Birkin modeli bir çantasına resim yaptırmaya ne gerek var?" diyenler çıkmıştı. Ancak bu çok konuşulan hediye birçok markaya, sanatçıya ilham kaynağı oldu. Modanın hızlı tüketilmesine ve trendlerin değişmesine inat çantalar tuvallere dönüştü. Pek çok sanatçı ve tasarımcı çantalar üzerine resim yapmaya başladı. Çantaları sanat eserine çeviren ünlü Türk tasarımcılarla buluştuk, hem yaptıkları işi konuştuk, hem de birlikte çanta tasarladık.Lisede güzel sanatlar ve üniversitede grafik tasarımı eğitimi alan Efsun Güneş ve Kutlay Sındırgı 2014 yılında Catto&Catto isimli tasarım çanta markalası kurdu. Ancak bu ikili çanta markalarıyla olduğu kadar çizimleriyle de tanınıyor. Her ikisi de istediğiniz çanta üzerine çizimler yapıyor. Ancak tabii ki ağırlıklı olarak kendi markalarından satın alınmış ürünlerin kişiselleştirilmesi amacıyla bu tarz çizimler yapmayı tercih ediyorlar. Yıllarca yaptığı resimleri galerilerde sergileyen Güneş, stil ve alışveriş danışmanı Hande Can Yüce'ye ait Louis Vuitton bir evrak çantasına çizim yaptıktan sonra o yolun önlerinde açıldığını söylüyor.* Dünyanın dört bir yanında tasarım ürünlerin kişiselleştirilmesi özellikle de çantaların üzerine resimler yapılması çok popüler. Bize sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından bu amaçla ulaşanlar var.* Sosyal medyada çanta üzerine çizim yaptığımızı görenler bize ulaşıyor. Çin'den çeşitli Arap ülkelerinden talep var. Sadece bu amaçla Türkiye'ye gelen ve atölyemizi ziyaret edenler bulunuyor.* Lüks moda markalarının çantalarının üzerine çizimler yaptırmak çok moda. Bazen çanta biraz yıprandığı için, bazen sezonda popüler olmadığı için bazen de sadece küçük bir güncelleme olsun diye bunu tercih ediyorlar.* Çin'den mesela çocuklarının ya da evcil hayvanlarının fotoğraflarını yollayıp çantalar üzerine çizim yapmamızı isteyen çok kişi var.* Kendi çanta koleksiyonumuz üzerinden de aynı hizmeti sunuyoruz.2000 yılında New York'ta Emre New York ismiyle kendi tasarım çanta ve aksesuvar markasını kuran tasarımcı Emre Ertürk, son dönemde düzenlediği kişiselleştirilmiş çanta workshop'larıyla konuşuluyor. Kendi çanta koleksiyonundan seçilmiş parçalar üzerine ya da klasik çantalar üzerine çizimler yapan Ertürk, yurt dışında aldığı resim ve tasarım eğitimlerini de böylece bir şemsiye altında buluşturmuş oldu. Ertürk, "Moda yön değiştirdi. Al ve at parçalar hiçbirimizi tatmin etmiyor. Kişiselleştirme ya da bir moda parçasını aynı bir tuval gibi kullanmak çok moda. Biz bunu bir adım ötesine geçtik. İsteyen aldığı bir çantayı benim gözetimimde kendi çizgileriyle güncelliyor" diye konuşuyor.* Work-shop'u yaklaşık bir ay önce düzenlemeye başladık. Dersi Nişantaşı'ndaki showroom'umuzda düzenliyoruz.* Sosyal medya üzerinden bizimle iletişim kuruyor ilgilenenler. Biz de başvuruları beş-altı kişilik gruplar halinde kabul ediyoruz. Kimsenin gözü korkmasın, her yaş grubundan meslekten gelenler oldu şimdiye kadar. Çocuğuyla gelenler de var.* Yaklaşık üç saat boyunca öğrencilerimize önce teknik eğitim bilgisi veriyoruz. Ardından da tamamen benim gözetimimde çantaları desenlerle süslüyoruz.* Bir kez geldikten sonra yeniden randevu alanlar çok oldu. Çünkü bir şeyler çizmek, yaratıcı yönünü ortaya koymak katılımcılara çok iyi geliyor.* Takip ettikleri bir tasarımcıyla bir şeyler yapma fikri hoşlarına gidiyor. Ve ellerinde bulunan ya da yeni aldıkları bir çantayı güncellemek ya da kişiselleştirmek onların moda konusunda da tatmin olmalarını sağlıyor.Çocukluğundan beri resim ve heykel eğitimi alan Ayk Çubukçu, hazırladığı mücevher koleksiyonlarıyla ya da sınırlı sayıda ürettiği t-shirt'leriyle daha çok tanınıyor aslında. Fransız Pierre Loti Lisesi'nin ardından Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören ve ardından Milano'da Domus Academy'de master yapan 1989 doğumlu Çubukçu da bir süredir çantalar üzerine çizimler yapıyor. Ondan çantası üzerine tasarım yapmasını isteyen ilk isim Nur Fettahoğlu olmuş.* 2013'ten beri kendi markam için çeşitli üretimler yapıyorum.* Bu sezon başta çanta olmak üzere ayakkabı, ceket gibi ürünlere resim yapmaya başladım. Nur Fettahoğlu için resim yaptıktan sonra çok talep gelmeye başladı. Altı ay gibi kısa bir süre içinde onlarca resim teslim ettim. Tabii ki resim yapılan alana, talep edilen resmin içeriğine göre fiyatlandırma değişiyor.* Son dönemin en önemli trendi bence kişiselleştirme. Herkes kendisini yansıtan, özel, eşi ve benzeri olmayan bir parçaya sahip olmak istiyor.* Böyle bir talebi olanlar bana doğrudan ulaşıyor.Bir dönem farklı ülkelerden doğan moda markalarına ait 'it bag'lerin peşinde koşan kadınlara inat son beş yıldır Türkiye dünyanın imrendiği bir tasarım çanta üretim noktası haline gelmiş durumda. Bunlardan biri de 2017 yılında kurulan Naia İstanbul markası. Markanın kurucuları Gizem Süvari Şen ve Ceren Usta. Çocukluk arkadaşı olan iki genç kadının ilhamlarıysa makromeler... Tamamen el yapımı olan çantalar için ya makromeler ya da deri örgüler kullanılıyor. Ve de en güzeli bu el işlerini evlerinde çalışan ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar yapıyor. Çantalarda kullanılan süslemelerde doğal taşlar hatta bazı tasarımlarda yarı değerli taşlar da kullanılıyor. Ve tasarımlarda muz ağacı, doğal hasır ve yarı vejetal çevre dostu malzemeler kullanılıyor.Londra merkezli olarak kurduğu Esin Akan London isimli markası dünya çapında üne kavuşan ve İngiltere'de sayısız ödül alan Esin Akan ile stil ve moda üzerine konuştuk.* Stilimi minimal, doğal ve denizden esinlenmiş diyerek anlatabilirim.* Yeni sezon için ilk alışverişimi Londra'da Cotton Story'den yaptım. Ve beyaz bir t-shirt satın aldım.* İhtiyaçlarım doğrultusunda alışveriş yaparım. Uzun süre kullanabileceğim, kaliteli ürünler satın alırım. Trendler değil üründe kullanılan materyal benim için daha kıymetlidir.* Dolabımda en çok ayakkabı var. Çantaları zaten saymıyorum.* Dolabımdaki en eski parça annemden kalan bir gecelik.* Asla kısa bir bluz giymem.* Sarı ve turuncunun bir arada kullanılması bu sezon en beğendiğim trend.* Kendi dolabımda beyaz, kahve ve bejin tüm tonlarını çok severim.* Bu kış için kurtarıcı kombinim jean ve beyaz gömlek.KOÇ Ünivesritesi mezunu 1979 doğumlu Melis Kaptanoğlu, kurduğu Melis Kaptanoğlu Kids markasıyla arka arkaya başarılara imza atıyor. Şubat ayında markasıyla Londra Moda Haftası'nda yer alan ilk Türk çocuk couture tasarımcısı olan Kaptanoğlu moda haftasına bir kez daha davet edildi. Önümüzdeki günlerde yeni koleksiyonunu ilk kez İngiltere'de görücüye çıkaracak."Moda sayfasında G7'nin ne işi var?" diyorsunuz eminim şu an içinizden bize... Ancak belirli etkinlikler bizlere farklı konularda da yol gösterici olabilir. Mesela G7'nin stil konusunda bize örnek oluşturması gibi... 1953 doğumlu Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron tam bir stil pusulası. İş hayatında ne giyeceğini şaşıran, sosyal medyada takip ettiği fenomenlerin yönlendirmeleriyle alışveriş yapanlara bu tavsiyem. Moda trendleri iş hayatında ancak Macron'un kullandığı kadar uygulanabilir.Hızlı modanın yaratıcılarından H&M son birkaç yıldır bu gidişata dur demek için en çok çalışan markalardan biri haline geldi. Markanın 5 Eylül'de satışa çıkacak H&M Studio koleksiyonunun en önemli özelliklerinden biri geri dönüştürülmüş polyester parçalar...