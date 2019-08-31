Ders zili öncesi son etkinlikler

BUGÜN NELER OLDU

Tatilin son günleri için eğlenceli bir etkinlik seçeneği İstanbul Akasya Retro Lunapark'ta çocukları bekliyor. 60'lardan 90'lı yıllara dönemin en sevilen ve günümüze kadar uzanan eğlence araçları ile Akasya Retro Lunapark'ın son etkinliği 1 Eylül Pazar günü Ezo Sunal La La La Konseri Akustik olacak. Tiyatro oyunlarının yanı sıra ebeveynler de çocuklarıyla birlikte dans edip şarkılar söyleyebilecek. Etkinlik ücretsiz.İstanbul Cevahir, anne babalarda farkındalık yaratmak ve ders zili çalmadan önce çocukların anne babalarıyla eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Bırak Çocuk Olayım Etkinliği düzenliyor. Siz de hem bilgilenmek hem de çocuklarınızla birlikte eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız 8 Eylül tarihine kadar devam edecek etkinliğe katılabilirsiniz.Mövenpick Hotel Istanbul, dünya üzerindeki 50'den fazla Mövenpick otelinin katılacağı, 1-15 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "Kilolarca İyilik" 2019 sosyal sorumluluk projesi kapsamında otel misafirlerini ve yerel sakinleri, Elazığ'da bulunan Kavaktepe ve Kuşhane Kom İlkokulu öğrencileri için giyecek ve eğitim malzemeleri desteğinde bulunmaya davet ediyor. Tüm ziyaretçiler, bu anlamlı proje süresince otelin lobisindeki standa uğrayıp, kıyafet ve okul gereçleri yardımında bulunabilecek. Mövenpick Hotel Istanbul'da toplanan malzemeler Elazığ'ın iki ayrı köyünde yer alan Kavaktepe İlkokulu ve Kuşhane Kom İlkokulu'nda eğitim gören 30 öğrenciye bizzat ulaştırılacak.Çocukların hayal güçlerine hitap eden, içlerindeki neşeyi yaşamalarını sağlayan ikonik giyim markası GAP'in hazırladığı yeni okula dönüş koleksiyonu, birbirinden eğlenceli parçalara sahip Disney ve Star Wars lisanslı ürünleriyle zenginleşiyor. GAP'in kapüşonlu logolu üstleri ve günlük giyimin kurtarıcısı renkli ve desenli tişörtler yeni koleksiyonda ön plana çıkıyor. Kırmızı, yeşil ve lacivertin göz alıcı kombinlere dönüştüğü okula dönüş koleksiyonunda sıcacık montlar, rahat kesimli ve eğlenceli detaylarıyla denim pantolonlar, rengârenk elbise ve pantolonlar yer alıyor.Samsonite'ın "Back to School-Sam School Spirit" koleksiyonu çocuklar için sırt sağlığına da önem vererek iyi tasarlanmış ve şık sırt çantaları sunuyor. Koleksiyonun sunduğu üç model de, her çocuğun okul ruhunu ortaya çıkaran, modaya uygun lifestyle ve retro-sportif bir görünüme sahip. Göz alıcı okul çantaları çeşitli melanj kumaşlardan üretiliyor ve eğlenceli renk paletleri içeriyor.Marks & Spencer'ın okula dönüş koleksiyonunda yıkama sonrasında bile kırışmayan erkek çocuk pantolonları; ütü gerektirmeyen okul gömlekleri ve rengini uzun süre koruyan kazakları ön plana çıkıyor. Kız çocukların okul eteklerinin yıkansa da bozulmayan pile özelliği ve leke tutmayan, suya dayanıklı kumaşları anne babaların hayatını kolaylaştırıyor.?