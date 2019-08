Ve melankoli

BUGÜN NELER OLDU

Neo-klasik, minimal, ambient, deneysel ve avangart... İstanbul'un müziğin sınırlarında gezen en yeni festivali Neue! Step, ilhamını melankoli ve sonbahardan alıyor. 11-29 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek festivalin heyecanla beklenen konuğu günümüzün en yetenekli bestecilerinden Nils Frahm. Piyano çalmayı Çaykovski'nin öğrencilerinden Rus Nahum Brodsky'den öğrenen Frahm'ın parmakları piyanonun tuşları üzerinde adeta kanatlanıp uçuyor. Kimi zaman bir tuvalet fırçası Frahm'ın deneysel müziğinin bir parçası haline gelebiliyor. Hayal ettiği sesleri tasarlamak için kullanmayacağı enstrüman yok. Konserlerinde yaşanan duygusal yoğunlukla ilgili olarak sanatçı, "Bir psikolog gibi davranmam gerekiyor. İnsanların içini açmalıyım ki oraya bir şey koyabileyim" diyor. Festivalde 19 Eylül'de sahnede olacak Frahm dışında piyanist Vikingur Olafsson, Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti, müzik kariyerine son veren Wild Beasts'in eşsiz sesli solisti Hayden Thorpe, Peter Broderick, Douglas Dare, Sylvain Chauveau ve Roberto Cacciapaglia gibi isimler alıyor.Neue! Step kapsamında Studio'da bir de özel bir gece düzenlenecek; Injazero Records Showcase. Injazero Records, bir süre önce Londra'ya yerleşen Türkiyeli prodüktör Sine Büyüka'nın orada kurduğu bağımsız plak şirketi. 18 Eylül'deki gecede şirketin üç sanatçısı performanslarıyla sahnede olacak. Bizi nasıl bir gecenin beklediğini Büyüka şöyle anlatıyor: "Gece, tarzını 'post-classical grunge' olarak adlandıran C. Diab'la başlayacak. Akustik gitarını bir çellist gibi kullanan ve aynı zamanda trompet de çalan Diab, efekt pedallarıyla distortion seviyesini yükselterek performansını drone'la neredeyse ruhani bir tören arasına oturtan özel bir sanatçı. Matt Emery ise Fraser Bowles'la birlkte piyano-çello ikilisi olarak çok duygusal ve melankolik bir konsere imza atacak. Heinali ise kariyerine piyanist olarak başlamış, ancak sonra modüler synth'lere gönlünü kaptırmış bir sanatçı. 'Ukraynalı Nils Frahm' olarak adlandırılan Heinali, gece piyanosu ve synth'leriyle birlikte elektro-akustik bir konser verecek."* O bir kral. Üstelik kariyerinin ilk döneminden beri böyle. Müzikal sınırları zorlamak alametifarikası. Dans müziğin merdivenlerini ilk basamaktan başlayarak teker teker çıkan DJ, prodüktör Carl Cox, zirvede oturup eşsizliğinin keyfini sürmeye devam ediyor. Kulüplerden festivallere bu yıl yoğun bir programı vardı. O programda İstanbul da yer alıyor. 28 Eylül'de Zorlu PSM sahnesinde olacak. Cox'a geceyi düzenleyen Jeton Records'un kurucusu Ferhat Albayrak, Ugur Project ve Alan Cutt eşlik edecek. Aynı gece Studio'da ise Sezer Uysal, Rıza Gobelez ve Alikaan setin başına geçecek.* Birkaç kuşağı aynı anda heyecanlandırdı, 13 Eylül'de Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan Evanescence konseri. Amy Lee ve Ben Moody tarafından 1995 yılında kurulan grubun yeni albümü Synthesis için çıktıkları turnenin İstanbul konseri hayranlar için grup üyeleri ile tanışma, fotoğraf çektirme, soundcheck'e giriş hakkı gibi sürprizleri de içinde barındırıyor.* Bir başka eylül klasiği de İstanbul Rooftop Festival. Bu yıl 7 Eylül'de gerçekleşecek. O gün 16Roof, Klein Garten ve Monkey Bar gibi İstanbul'un en güzel teraslarından müzik sesleri yükselecek. Performans sergileyecek isimler arasında Berlin merkezli ikili Dole and Kom, elektronik müziği Afrika ritimleriyle birleştiren Floyd Lavine de var.* Elektronik müzik sahnesinin itibarlı DJ'lerinden Sibirya doğumlu Nina Kraviz ise 6 Eylül'de Volkswagen Arena'da setin başına geçecek. Kraviz, "Müzik yaparken var olan tek bi zaman var, o da içinde bulunduğumuz an" diyor.