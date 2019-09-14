Haftanın konuğu Demet Azaklı’nın tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Deri üzerine yoğunlaşan Tool markasının ortağı ve tasarımcısı olan Demet Azaklı ile yeni sezon modası ve alışveriş tercihleri üzerine konuştuk:Stilimi sade, rahat ve zamansız diyerek ifade edebilirim.Yeni sezon için ilk olarak butik bir mağazadan kısa bir gömlek satın aldım. Yeni tasarımcıları keşfetmeyi çok seviyorum.Yeni sezon için genelde alışveriş yaparım. Trend olan herşeyi kendim kullanmasam da mesleğimden dolayı zaten takip ediyorum. Stilime uygun ve zamansız parçalar bulduğumda da asla es geçmiyorum.Dolabımda en çok pantolon ve sade t-shirt'ler vardır.Dolabımdaki en eski parça anneme ait olan ipek bir fular. Fuları ben saç bandı ve bileklik gibi kullanıyorum, anneme ait olması kullanırken ayrı bir mutluluk veriyor.Asla gerçek kürk kullanmam.Bu sezon en çok bol kesim takım elbiseleri sevdim.Bu sezonun kurtarıcı kombiniyse benim için oversize kazak ve hırkalarla kombinlediğim jean'ler ve midi boy etekler.