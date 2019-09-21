Şehrin ortasında elektriksiz yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Teknoloji denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri olan Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni bir akım başladı. Dünyaca ünlü birçok teknoloji markasına ev sahipliği yapan Seul'de kendilerine NoPlug / Fişsiz Yaşam diyen bir topluluk elektriksiz şekilde yaşıyor. Sayıları her geçen gün artan NoPlug toplumu yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip şehrin ortasında kendilerine özel bir yaşam alanı oluşturdu.Güney Kore'nin dünyayı en çok kirleten 10 ülkeden biri olduğuna dikkat çeken topluluk, amaçlarının ülkelerindeki karbondioksit emisyonunu azaltmak olduğunu söylüyor. Tamamen emisyonsuz bir hayatın mümkün olmadığının farkında olduklarını kaydeden NoPlug üyeleri hedeflerini elektrik tüketimini sıfıra indirmek olarak özetliyor. Bu kapsamda toplandıkları merkezlerinde ve kendi evlerinde tamamen Güneş enerjisine bağlı bir enerji sistemi kuruyorlar ve geceleri evlerini aydınlatmak için eski usul gaz lambalarından faydalanıyorlar. Hatta NoPlug grubu elektriksiz bir kafe bile açtı.Modern şehirlerde elektriksiz yaşamın fikir babası olarak ise Japon Dr. Yasuyuki Fujimura kabul ediliyor. Fujimura, Seul'deki NoPlug grubunu sık sık ziyaret ederek gündelik hayatlarında elektrik tüketimini nasıl sıfıra indirebileceklerini öğretiyor. Fujimura, "Japonya'da bulaşık makineleri ve televizyonlar 1953 yılında kullanılmaya başlandı. Ama bu kadar kısa sürede hayatımızı adeta işgal ettiler. Bunlarsız yaşayabileceğimizi ve geleceğimiz için bunu yapmanın görevimiz olduğunu dünyaya anlatmak istiyoruz" diyor.Modern şehirlerde elektriksiz yaşamaya çalışanların dışında inanışları gereği ya da hastalıklarından dolayı hayatlarına hiçbir şekilde teknolojiyi sokmayanlar da var. Bu topluluklardan biri Endonezya'da yaşıyor. Baduy olarak bilinen grup, günah olduğuna inandıkları için cep telefonu bile kullanmıyorlar.Diğer taraftan elektromanyetik alan hastalığı (EMF) olarak bilinen sağlık problemine yakalananlar, elektriksiz yaşamak zorunda kalıyor. Bu hastalığa yakalanan kişiler çevreden yayılan elektromanyetik dalgalara maruz kaldıklarında fiziksel acı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre EMF hastalığına yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. ABD'nin başkenti Washington D.C.'nin 320 kilometre uzağındaki Green Bank kasabasında ise elektriksiz yaşamak zorunlu. Bölgede bulunan dünyanın en büyük taşınabilir teleskopunu diğer frekanslardan korumak için 8 bin kişinin yaşadığı bölgede cep telefonu, internet ve diğer teknolojik aletleri kullanmak yasalarla yasak.