Elegan, iddialı ve şık

Burjuva havası

Kadınsı, şehirli ve elegan... Burjuva esintisi bu sezonun hakim eğilimlerinin başında geliyor. 1970'lerin, 80'lerin o şehirli kadınlarını düşünün. Şık gömlekler, diz altı çan kesim etekler, ince şık kemerler, fularlar, dökümlü elbiseler, iri gözlükler, altın aksesuvarlar, blazer'lar, trençkotlar...



Kazayağı olmadan olmaz

Herhalde bu sezon ilk gözünüze çarpan, dolabınıza katmış bile olabileceğiniz detay kazayağı. Siyah-beyaz bu klasik görüntülü desen bir anda tüm kombininizin havasını değiştirecek güçte. Parçalar arasındaki geçişi rahatlatan bu desen sayesinde dolabınızın havasını değiştirmeniz garanti

Vatkasız çıkma

1980'lerin modasının geri dönmesi demek otomatikman vatkalar da geri döndü demek aslına bakarsanız. Ama vatka göğüs ve karın bölgesi daha geniş olan herkesin olduğundan daha iri görünmesine sebep olur, tehlikenin farkında olmakta yarar var





Ekose detaylar

Benim gibi okul yıllarında giydiğiniz forma ekose detaylara sahipse bu trendi takip etmeniz biraz zor olacaktır. Buna rağmen bu sezon dolabınıza bir tek parça eklemeniz gerekiyorsa onun ekose olması gerektiğini düşünüyorum. Bir ekose parçayı doğru kullandığınızda, dolabınızdaki farklı parçaları büyülü bir şekilde kombinlemeye başlayacaksınız.



Punk ruhu

Gözünüzün önüne çılgın tasarımları getirin... Siyah, lame, payetli, iddialı omuz detaylı kıyafetler... Saint Laurent, Alberta Ferretti, Isabel Marant, gibi tasarımcılar çoktan bu trendi destekleyen tasarımlarla karşınızda... Çılgın aksesuvarlar, peluş ceketler ve rugan çizmelerle tamamlayabileceğiniz bu kıyafetlerle ilgi odağı olmanız garanti.





Külotlu çoraplar her yerde

İlk önce Varsace defilesinde gördük iddialı tasarımlarla birlikte kullanılan opak külotlu çorapları. Bu sezonsa her yerdeler. Balmain, Moschino ve Louis Vuitton'un sezon defilelerinde kullanılan külotlu çoraplar çok konuşuldu. Bir dönem çorapsız giyilen elbiselerin yerini bu sezon opak çoraplarla tamamlanan elbiseler alıyor.



Pelerin geri döndü

Farklı kol kesimlerinin popüler olduğu her dönemde olduğu gibi bu sezonda da pelerinler geri döndü. Böylece tek kollu, balon kollu, fırfırlı kazak ve bluzlarınızı paltolarınızın içine nasıl sokacağınız konusundaki tedirginliğiniz de ortadan kalkmış oldu.



Sonbahar neonu

Yazın, bronz tenle pastel tonlu kombinlerimizde neonlar hepimizin içini açtı. Ancak sonbahar-kış sezonunda da neonlar bir kez daha karşımızda. Ve bu neon tonları üst üst, tüm bir takımın içinde ya da sadece aksesuvarlarda kullanmak serbest. Bu kış kamel ve toprak tonlarındaki kıyafetlerinizi fosfor yeşillerle ya da sarılarla renklendirebilirsiniz