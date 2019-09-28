Haftanın konuğu Beste İnce’nin tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemin dikkat çeken markalarından biri olan Sobe Handmade'in kurucusu Beste İnce ile stil ve sezon trendleri üzerine sohbet ettik.Stilimi zamansız, rahat ve modern olarak tarif edebilirim.Bu sezon için kendime Zadig&Voltaire'den ipek bir atlet satın aldım.Mesleğim gereği trendleri tabii ki takip ediyorum ama trendlere göre alışveriş yapmıyorum.Dolabımda en çok jean pantolon, siyah ve beyaz gömlek var.Dolabımdaki en eski parçalar, eskidikçe güzelleştiğine inandığım deri ceketlerim.Gizli dolgulu spor ayakkabıları giymeyi tercih etmiyorum.Bu sezon benim en çok hoşuma giden trend, salaş eteklerle kullanılan bol kazaklar ve altına giyilen botlar. Bu parçaların moda olmasından dolayı çok mutluyum.Bu sezon dolabımda en çok siyah ve beyaz renge ağırlık verdim.Kurtarıcı kombinim jean pantolon, tişört, deri ceket ve Sobe'lerim.