İstanbul’a gelmeyi dört gözle bekliyordum

İki Michelin yıldızlı şef Paco Roncero gastronomi dünyasının ismini sıkça duyduğu ve yenilikleriyle ünlü İspanyol bir şef. Madrid'deki ünlü Terraza del Casino'da iki Michelin yıldızı ve üç Duia Repsol güneşi alan şef kalıpları kıran yaratıcılığı ile tanınıyor. Roncero dünyanın her yerini gezmiş ve moleküler gastronomi dünyasının piri olarak kabul edilen Ferran Adria-Pioneer ile çalışmış biri. Dünyanın önemli lokasyonlarında 10 restoran yöneten Roncero, İbiza'da "Sublimotion" konseptinin yaratıcısı! "Sublimotion" konukların yemek yediği ortamın neminden duyduğu seslere, odanın sıcaklığına kadar tüm etkenlerin yemek deneyimiyle ilişkilendirildiği özel bir restoran ve dünya üzerindeki en lüks restoranlardan biri olarak kabul ediliyor. Sir Elton John'un 2011'de Londra'da gerçekleştirdiği Kış Balosu'na kadar dünyada pek çok ses getiren etkinlikte imzası olan şef Paco Roncero, Raffles İstanbul'daki özel pop-up restoranı için İstanbul'da. 3 Kasım'a kadar özel deneyim alanlarıyla Türkiye'deki gastronomi meraklıları ile menüsünü Raffles'ta paylaşacak olan şef Türk mutfağına da tutkuyla yaklaşıyor.

- Sizin restoranlarınızda yemek yenilen odanın içerisindeki tüm fiziksel etkenler yemeğin deneyimi için fark yaratıyor. Bu yaklaşımı nasıl edindiniz?



- Müşteriye sunulan deneyim, bulunduğu ortam dahil olmak üzere, en son ayrıntısına kadar, tamamıyla bir bütün olmalı... Duygularla hitap etmeyi hedefliyoruz... Çünkü duygular hayatımızın tadı. Bu deneyimlere katkıda bulunan farklı disiplinlerden yeteneklerle ve inanılmaz profesyonellerle birlikte olduğum için çok şanslıyım.

- Türk mutfağı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve İstanbul'daki pop-up restoranınızdaki tatma menünüze atıfta bulunmayı planlıyor musunuz?

- Türk mutfağı o kadar zengin ki; kokular ve lezzetler çok şaşırtıcı. Raffles İstanbul'daki projemiz 'Paco's Magical World'... Misafirlerimizi bu büyülü dünyada bir yolculuğa davet ediyoruz. Bu dünya; tüm seyahatlerimden, farklı kültürel etkilerin beslediği bir dünya. Bu eşsiz mutfak yolculuğunu yaratmak için seyahatlerim elbette ilham kaynağı. Her farklı kültürün özgün geleneğini alarak, yemekleri çok farklı bir şekilde keşfedecekler. Dokular, renkler, şekiller, tatlar ve koku beklenmedik deneyimler yaratacak. Kokladıklarınız, gördükleriniz, duyduklarınız ve dokunduğunuz materyaller bu deneyime farklı anlamlar katacak. Kısaca beş duyuya hitap eden bir yemek deneyimi olacak. Farklı teknikler ve savoir-faire kullanarak, sizi avangard ve imza mutfağıma götüreceğiz.



- Daha önce İstanbul'a geldiniz mi, Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz?

- İstanbul'da ilk defa üç yıl önce İspanya'daki bir televizyon programı için gelmiştim. Uzun süre kalamasam da inanılmaz bir deneyimdi. Mısır Çarşısı'nda baharat pazarını görmek harikaydı. Yeniden İstanbul'a gelmeyi de dört gözle bekledim. İstanbul heyecan verici; kültürünü, geleneksel mutfağını keşfetmek istediğim bir şehir

- Kariyerinizde Ferran Adria ile birlikte çalıştığınızı görüyoruz. Onunla çalışmak moleküler gastronomi alanında yaptığınız çalışmalarda sizi nasıl etkiledi?

- Ferran Adria ile ilişkimiz 2000-2010 yılları arasında kendisi Casino de Madrid'in danışmanıyken başladı. Yemeğin içeriğindeki tüm farklı dokuların birbirine uyum sağladığı ve farklı sıcaklıktaki yemeklerin gözetildiği yaratıcı bir mutfak ortaya koydu. - Bolca seyahatlerin olduğu yoğun bir hayat mı yaşıyorsunuz? - Madrid'de normal bir hayatım var. Elbette seyahatlerle renkleniyor. Tutkuyla yaptığım şey ise spor. Spor yaparak hayatla sıkı bir bağ kuruyorum. Koşmak işimde de bana ilham veriyor.