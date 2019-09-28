Tekstil atığından arabaya

BUGÜN NELER OLDU

Sürdürülebilirlik ve teknoloji moda dünyasının kesinlikle en çok konuşulan konuları. Bu hafta da yine bu konuları mercak altına alan Swiss Days 2019 isimli önemli bir konferans düzenlendi. İsviçre Tekstil Derneği Başkanı ve tasarımcı Arzu Kaprol de Gelecek için Yenilik konulu düzenlenen bu konferansın ev sahiplerindendi. Oturumda konuşulan konulardan biri de bir türlü çare bulunamayan tekstik atıkları hakkındaki farklı kullanım detaylarıydı. Bu kapsamda dünyaca ünlü otomotiv firması Tesla'nın özel bir çalışmasından da bahsedildi. Kullanılmayan tekstil atıklarını toplayan ve yeniden işleyen firma, süper lüks arabalarının farklı noktalarında bu atıkları kullanıyor.