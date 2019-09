Yazı yazarken satır atlıyorsa göz muayenesi şart

Çocuklar artık tabletle çok erken yaşlarda tanışıyor. Uzmanlar çocuklarınıza üç yaşından önce tablet ve telefon vermeyin diyerek uyarsa da ebeveynlerinin elinde bunları gören çocuklar birer oyuncak gibi bu cihazlarla oynamaya başlıyor. Bu da çeşitli göz kusurlarının çoğalmasına ve çok daha etken yaşta ortaya çıkmasına sebep oluyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Methiye Önder ile akıllı cihazların yol açtığı tehlikeleri ve okul dönemi çocuklarında görülebilecek göz hastalıklarını konuştuk. Önder uyarıyor: "Çocuğunuz yazı yazarken satır atlıyor ya da eğik yazıyorsa gözünde kırma kusuru olabilir. Hemen bir uzmana başvurun."

- Telefon, tablet gerçekten gözü bozuyor mu yoksa var olan göz probleminin ortaya çıkmasını mı hızlandırıyor?

- Okul öncesi dönemde henüz göz gelişimini devam ettirdiği için sürekli olarak yakına bakmak çocukta miyopiye ve daha erken dönemde gözlük kullanımına neden olabilmektedir. Fazla gereksiz yakın çalışma gözde ilerde çıkabilecek ailesel miyopi kusurunun da daha erken yaşlarda görülmesine neden olabilir. Başka bir değişle saatlerce telefon veya tablet gibi dijital cihazlarla oynayan çocuklarda daha erken dönemde göz bozuklukları görülebiliyor. Eğer ailede gözlük kullanımı varsa çocukta gözlük kullanımı ihtiyacı daha erken yıllarda ortaya çıkmabiliyor. Bunun tipik örneğini Uzakdoğu ülkelerinde görmekteyiz. Geleneksel olarak bütün okuma işlevlerini yere yatarak ve kitaba çok yakından bakarak yapan bu toplumlarda çocuklarda çok erken dönemde yüzde 90'ların üzerinde miyopi gelişiyor ve gözlük takıyorlar.





EBEVEYNLER TEST EDEBİLİR

- Okullar açıldı. Dersler ve ödevler yapılmaya başlandı. Hangi belirtiler varsa ailelerin çocuklarını mutlaka doktora götürmeliler? - Ödevlerin ve derslerin başlaması çocukların daha çok gözlerini kullanmalarına ve eğer gözlerinde bir rahatsızlık varsa bunları sergilemelerine neden olur. Örneğin yazı yazarken sürekli satır atlayan veya satırı eğik yazan çocuklarda kırma kusurları olabilir. En sık bulgusu çocuğun görmek için tahtaya yaklaşması veya televizyonu çok yakından seyretmesidir. Bu çocukların okul dönemi başlamadan göz muayenelerini yaptırmak şarttır. Anne babalar çok kabaca çocuklarının görmelerini kendileri ile kıyaslayarak da ölçebilirler. Göz sağlıklarını problem olmayan ebeveynler uzaktaki bir şeye bir gözlerini kapatarak aynı şekilde çocuklarının da bir gözlerini kapatarak bakıp okumasını isteyebilirler. Böylelikle görme düzeyi kontrol edilebilir. Çocukluk çağında en çok atlanan göz bozukluklarından bir tanesi göz tembelliğidir. Tembellik özellikle bir gözde ise çocuk sağlam gözüyle her şeyi yapabildiği için çok kolaylıkla gözden kaçabilir ve bazen bu çocuklar ilkokuldaki göz taramalarında hatta bazen askerlik sınavlarında yakalanırlar. Hasta bir gözünü kapatıp diğeri ile bakmadığı için diğerinin görmediğini fark etmez ve ilerleyen yaşlarda tembelliğin tedavisi bir hayli güçlük arz eder. - Şu dönemde, bu kadar teknolojinin içinde ebeveynler çocuklarının göz sağlığını korumak için nasıl önlemler almalılar?

- Çocuğun telefon, tablet gibi dijital cihazlarla geçirdiği süreye en azından bir limit konulması önerilir. Çocuklar daha çok yaratıcı ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak aktivitelere yönlendirilmelidirler. Okul öncesi dönemde mutlaka her çocuk rutin göz muayenesinden geçmelidir. Uzağı göremediğini, tahtayı fark edemediğini söyleyen her çocuk ciddiye alınmalı mutlaka göz muayenesi olmalıdır.

GÖZ TEMBELLİĞİNE DİKKAT

- Çocuklarda sık görülen göz problemleri neler?

- Çocukluk çağında en sık görülen göz problemleri kırma kusurlarıdır. Bunların erken tanınması ve çocuğun gözlük takarak, görerek yaşamasını sağlamak akademik başarısında da belirgin artışa yol açacaktır. Okul çağı öncesinde çocuklara göz muayenesi yapılmalıdır. Bazen göz muayenesi tamamen normal olan bir çocukta yıllar içeresinde kırma kusurları gelişebilir. Bunların mutlaka erişkin yaşa kadar gözlük takarak tedavileri gerekir. Bir diğer sık gördüğümüz durum göz tembelliğidir. Bu durumun fark edilmesi ancak bir göz muayenesi ile olabilecek gibi ailede önceden fark etmiş olabilir yine gözlük kullanımı ve kapama tedavileri ile tembellik tedavisinde belirli başarı sağlanır. Göz tembellikleri kayma ile birlikte olabilir. Tedaviye mutlaka bir göz hekiminin kontrolünde devam edilmelidir. Çocuklarda çok sık görülen bir diğer durum göz alerjileridir. Göz alerjileri eğer önlem alınmazsa ve tedavi edilmezse sürekli göz ovalamaları nedeniyle gözde kalıcı görme bozukluklarına yol açabilir. Ebeveynlerin özellikle okul öncesi çağında çocukların gözleri ile ilgili şikâyetlerini ciddiye almaları ve çocuklarını göz sağlığı açısından izlemeleri çok önemlidir. Erken tanı ve tedavi ile ilerde konuşacak görme eksikliklerinin önüne geçmek çok daha kolay olmaktadır okul çağı tüm çocuklarımıza ve gençlerimize göz muayenesi yaptırmaları önerilir.



