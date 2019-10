7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncüsü 3 Ekim'de kültürel ve sosyal faaliyetlere ayrılan Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival hafta sonu da devam edecek. Festival boyunca 1000'e yakın sporcunun katılacağı spor müsabakalarının yanı sıra, 16 farklı ülkenin yemeklerinden kıyafetlerine kadar kültürel tüm zenginlikleri de ziyaretçilerle buluşturulacak.* Festival okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 spor dalını katılımcılarla buluşturuyor.* Azerbaycan Karabağ Atlı Gösteri Ekibi de bu yıl festivalde.* Arjantin'in geleneksel sporu pato, bu senenin sürprizi.* 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası gerçekleştirilecek.* 3. Fetih Yağlı Güreşleri, bugün 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek.* 135 atın yer aldığı festival, hem yetişkinler hem çocuklar için bolca at binme fırsatı sunacak.* Katılımcılar bu sene güreşleri de deneyimleyebilecek.Türk mutfağı lezzetleri, mezeleri ve gastronomi uzmanlarının bir araya geldiği Yeniden Meze Festivali, yarın Ortaköy Feriye'de gerçekleşiyor. Dude Table'ın düzenlediği festival 14:00'te başlıyacak. Etkinlikte Antakya'dan Lale Kuseyrioğlu, Antalya'dan Gönül Fırtına, Urla'dan Dilek Yetkiner ve Tire'den Serkan Çakır bölgelerinin mezelerini misafirlere sunacak. Pınar Taşdemir, Deniz Temel, Hazer Amani, Derin Arıbaş, Kaan Sakarya ve Didem Şenol da festivale katılacak ünlü şefler arasında. Şemsa Denizsel ve Mustafa Otar da deneyim atölyeleri gerçekleştirecek.Red Bull Music Festival İstanbul devam ediyor. Bu akşam Babylon'da düzenlenecek Kan Kardeşler Gecesi'nde İstanbul- Berlin arasında hip hop köprüsü kurulacak. Gecede Türkçe rap'in kaptan köşkünde oturan Ceza, 90'ların meşhur rap topluluğu Cartel'in üyeleri Erci E. ve Kabus Kerim'in yanı sıra; trap müziğin sevilen ismi Khontkar sahnede olacak. Hip hop kolektifi 90BPM, Baneva, DJ Lil Zey ve DJ Big Poppa da gecenin konukları arasında.Portekizli Cristina Branco, 20 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek. Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan Branco, 2016'da Menina, 2018'de ise Branco albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı başlıyor. Çağdaş Sanatı Anlamak başlıklı seminer dört dersten oluşuyor. Akşam programı Salı-Perşembe 19.30-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Ekim ayındaki ilk ders 8 Ekim Salı günü.9 Ekim Çarşamba akşamı Flapper Swing, Touche sahnesinde olacak. Konser saat 21.00'de başlayacak. Django Reinhardt ve Sidney Bechet'nin izinden giden akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing, repertuarında D.Reinhardt besteleri ve 1920-30'ların caz standartlarına yer veriyor.Pop müziğin deneyimli ismi Mustafa Sandal, bugün saat 20.00'de Watergarden İstanbul'da konser verecek. Havuz Sahnesi'nde gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz. Aynı yerde yarın saat 19.00'da ise Grup Vitamin konser verecek.Akordean sanatçısı Mario Batkovic geçen yılın ardından yine Salon'a konuk oluyor. Bu kez 11 ve 12 Ekim tarihleri olmak üzere iki gece üst üste sahnede olacak. 2015'te Portishead'den Geoff Barrow, Batkovic'in akordeonuna hayran kaldı ve grubu Beak'in alt grubu olarak kendisini turneye davet etti. Ardından Batkovic, Barrow'un kurucusu olduğu plak şirketi Invada ile el sıkıştı. 2017'de kendi adını taşıyan ilk solo albümünü de Invada aracılığıyla yayımladı.Frankie İstanbul, bu sezon da pazartesiden cumartesiye ev sahipliği yaptığı canlı müzik performanslarına devam ediyor. Bu akşam sahnede Bengü Beker var. Yüksek enerjisiyle sahnelerin sevilen isimlerinden Bengü Beker'in repertuvarı günümüzün alternatif şarkıları ve 90'ların sevilen Türkçe pop şarkılarından oluşuyor.Kültürel hayata eşit katılıma olanak sağlamak için yedincisi düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 7-9 Ekim'de İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu'nda (SineBu), 11-13 Ekim'de Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 16-20 Ekim'de Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverleri ağırlayacak. Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinin yer aldığı festivalde tüm filmler ücretsiz olarak, göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor.Agatha Christie'nin ölümsüz eseri On Küçük Zenci, 11 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Tiyatro Ak'la Kara'da sahnelenecek. Birbirini tanımayan 10 kişi, Bay ve Bayan Owen isimli bir çiftten Zenci Adası'nda verilecek bir parti için davet mektubu alır. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu 10 kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir... Oyunun kadrosunda Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ediz Hun da yer alıyor.İstanbul Devlet Tiyatrosu sezonunu beş oyunla açtı. Sahibinin Sesi, Profesyonel, İstasyon, Bayrak ile çocuk oyunu Turta Girmemiş Orman. İstasyon'u yarın Üsküdar Stüdyo Sahne'de izleyebilirsiniz. Yolu istasyona düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelip, kendi kabukları içinde yaşamaya mahkum olmalarını anlatan oyunda karakterlere Gamze Yapar Şendil, Berrin Akhasanoğlu ve Zeynep Alper hayat veriyor.Ressam Feryat Aydemir'in doğa ve şehir soyutlamalarından oluşan resim sergisi Nişantaşı Canvas Art Investments'ta açıldı. Resimlerinde hem dışavurumcu öğeleri hem de izlenimci öğeleri birleştiren, yetkin figür yeteneğini soyuta transfer eden Feryat Aydemir, renk paleti ile de Türk sanat tadını uluslararası çağdaş sanata aktarmayı başarmış nadir sanatçılardan biri. Aydemir'in 30 yağlıboya tablosu 21 Ekim'e kadar görülebilir.Popüler şarkıları kendi tarzıyla yorumlayan Six Pack bugün 22.00'de Tamirane Akasya'da sahneye çıkacak.Türkiye'de steakhouse'ların öncülerinden Beeves, brasserie konseptindeki yeni yerini Ataşehir Barbaros'ta açtı.New York'lu bariton saksafoncu Gary Smulyan, 7 Ekim Pazartesi günü 21.20'da Nardis'te konser verecek. Kendisine caz saksafoncu Ralph Moore eşlik edecek.Ülkemizde çok sevilen Polo&Pan bugün Volkswagen Arena'da DJ setinin başına geçecek.Küçükçiftlik Bahçe'de 8 Ekim Salı günü Pinhani, TNK ve Melike Şahin konser verecek.