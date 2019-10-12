10’uncu yıla retrospektif sergi

Türkiye'de erkekler için tasarım yapan az sayıdaki moda tasarımcısından biri Niyazi Erdoğan... İstanbul Teknik Ünivesritesi'nde mimarlık eğitimi alan ve 2003 yılında İTKİB'in düzenlediği ve bugün Koza olarak anılan Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda finale kalan 2009 yılından beri kendi ismiyle moda dünyasının içinde. Erdoğan bu sene markasının 10'uncu yılını salı günü İstanbul Moda Akademisi'nde açılan özel bir sergiyle kutladı. Yerel kültürümüzden aldığı kodları global moda trendleriyle harmanlayarak her sezon farklı ve beklenti uyandıran defilelere imza atan Erdoğan, geçtiğimiz 10 yıla dağılan farklı koleksiyonlarından seçtiği ikişer görünümle retrospektif bir sergiye imza attı. Sergisi 18 Ekim'e kadar açık olacak olan tasarımcı, "Bugüne dek moda haftası sürecinde sunduğum koleksiyonlarım benim moda tasarımcısı kimliğimi geliştirmeme ayna tutarken, Türkiye'de moda tasarım sürecinin de profesyonel bir boyuta ulaşmasının yansımasıydı.

İstanbul Moda Akademisi'nde bir araya getirdiğim bu tasarımlar hem ciddi anlamda fit ve belli kalıpları olan erkek giyim tasarımında belli bir alanı tanımlarken hem de bu yolda yürümek için arzu duyan genç tasarımcı adaylarına ışık tutacak" diye özetliyor bu sergiyi. Serginin küratörlüğünüyse Barış Çakmakçı üstlendi.