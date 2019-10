7/24 şehirde yaşam

İlham kaynağı hayvanlar

Çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) bu hafta sonu Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı'nda meraklıları ile buluşuyor. Dream Sales Machine tarafından gerçekleştirilen festivalde bu yıl Hayvan Gibi ana başlığı üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınıyor. Festival çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi deneyim alanları sunuyor.



Gelecek nasıl şekillenecek?

RED Bull Music Festival İstanbul, rave kültürünün gelecekte nasıl şekilleneceği fikrinden yola çıkan ve dijital sanatın iddialı örneklerinin yer alacağı Futurave Night gecesine ev sahipliği yapacak. Bugün Volkswagen Arena'da iki ayrı sahnede gerçekleşecek gecede Laurel Halo, Kode9 ve Function sahnede olacak. Konx-om-Pax, Overmono, Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de gecenin konukları arasında.

konser

Bas gitarın ustası ile randevu

DÖRT yıl aradan sonra çıkardığı The Message albümü ile tekrar turneye çıkan Stanley Clarke, ekibiyle 16 Ekim Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahneye çıkacak. Bas gitar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Clarke, Türkiye'de öteden beri daha çok caz ve caz-füzyon türlerinde tanınıyor, seviliyor. Dört Grammy ödüllü sanatçı bugüne kadar 40'ın üzerinde albüm kaydetti.



Noisual Salon'da

SES ve görselin birlikteliği üzerine temellenmiş deneysel müzikleriyle 2016'dan beri çalışmalarına devam eden Noisual, 17 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da Salon İKSV'de konser verecek. Tunga Alp Şen ve Berkhan Ay'dan oluşan ikili, ilk single'ı Tidal Waves'i Audioban etiketiyle yayınlamıştı. Konserde ikilinin vaat ettiği derinlikli görsel dünyaya da tanıklık edeceğiz.

Touché'de bu akşam

TOUCHÉ, kısa sürede cazseverlerin sevdiği adresler arasına girdi. Bugün caz müzisyeni Selen Beytekin kendi projesi Selen Beytekin Project ile sahnede olacak

Jeff Buckley'yi seven Tamino'yu da sever

TAMINO, Jeff Buckley'nin veliahtı mı?" Independent'ta yayımlanan Tamino röportajı bir yıl önce bu başlıkla yayımlandı. Dinleyenlerin bu soruya verdiği yanıt çoğunlukla olumlu. Yarı Mısırlı yarı Belçikalı Tamino bugüne kadar çıkardığı tüm parçalarında öne çıkan dürüst, içe dönük, masalsı vokali ve hayran bırakan melankolisiyle Buckley ruhu taşıdığını kanıtlıyor. Sanatçıyı 18 Ekim Cuma günü Zorlu PSM sahnesinde izleyebilirsiniz. Konserin başlama saati 21.00

Yeni sezon Ray Chen ile açılıyor

BORUSAN İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) yeni sezon açılışını 17 Ekim Perşembe günü klasik müziğin günümüzdeki başarılı isimlerinden Ray Chen ile yapıyor. Konser, geçen sezon orkestrayla birlikteliğinin 10. yılı kutlanan BİFO Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleşecek. İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'deki konserin başlama saati 20.00

pek yakında

Bereketli hilal UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe için sanatçılar bir araya geldi. Anadolu Kültürel Girişimcilik sponsorluğundaki Bereketli Hilal sergisi, dokumadan mücevher ve takı tasarımına, heykelden mühür koleksiyonuna birçok eseri barındırıyor. 22-28 Ekim'de açık olacak sergiye Harbiye Askeri Müzesi ev sahipliği yapacak.. Sergide eserleri bulunan sanatçılardan sanatçı Fırat Neziroğlu, dönemin sosyal hayatını buğday ve başak gibi figürlerde imgeleyerek eserlerini, dokuma üzerinden ışık yansımaları ile ifade edecek. Heykeltıraş Özge Günaydın, bu zamana kadar kazılarda gün yüzüne çıkarılan taş kabartmaları ve doğa motiflerini Fertile Crescent by Özge Günaydın mühür koleksiyonu ile sunacak. Tasarımcı Eren Şahan Bağcı ise kazı bölgesinde keşfedilen motiflerden esinlenen bir mücevher ve takı koleksiyonu sergileyecek.

mekan

Sonbahar menüsü

RADISSON Blu Bosphorus Hotel İstanbul'un içerisinde bulunan Et Cetera on the Bosphorus, yeni menüsünü Akdeniz mutfağından ilham alarak oluşturdu. Menüde hem yöresel lezzetler hem de mevsimsel ürünler kullanıldı. Pizza, makarna ve salataların yanı sıra ana yemek olarak kişnişli tavuk, ızgara levrek gibi lezzetler de bulunuyor. Restoranın elmalı turtası da iddialı.

Asya geceleri

UZAKDOĞU mutfağı denince akla ilk olarak suşi geliyor. CVK Park Bosphorus'un terasında yer alan Izaka Restaurant da her çarşamba düzenlediği Asian Night ile misafirlerine suşi ziyafeti sunuyor.

tiyatro

Sevim Burak yazdı

İSTANBUL Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Sahibinin Sesi oyununu yarın Cevahir Sahne'de izleyebilirsiniz. Zembul ve Bilal'in aşkını çok kültürlülüğün, parçalanmanın, deliliğin izlerini sürerek etkileyici bir ifadeyle anlatan oyunda Fatih Topçuoğlu, Ebru Aytürk, Lebib Gökhan, Meltem Evcioğlu, Oğuz Tunç, Eren Özyalçın, Murat Yatman, Esra Akbaş, Tayfun Sav, Duygu Başkaya, Berk Sezenler, Burak Aksak, Ecesu Sevindik ve Melis Özpaça rol alıyor. Sevim Burak'ın yazdığı oyunu İskender Altın yönetiyor.

gösterim

Açılış Turandot'la

NEW York Metropolitan Opera'nın yeni sezonda Akmerkez CinemaPink'te İstanbullu sanatseverlerle buluşacak ilk oyunu, ihtiraslı kadınların öyküsü Turandot olacak. İtalyan sanatçı Giacomo Puccini'nin eseri bugün tüm dünyayla eş zamanlı olarak saat 19:55'te Akmerkez CinemaPink'te gösterilecek. Bilet fiyatı 100 TL

NOT DEFTERİ

1. UKULELE Jazz with Sanat Deliorman&Erkin Soylu, yarın Morning Jazz Sessions kapsamında Tamirane Akasya sahnesinde olacak

2. AKBANK Sanat, 15 Ekim'de İFSAK'ın işbirliğiyle, yönetmenliğini Coşkun Aral'ın üstlendiği Bu Dünya Böyle Dünya isimli Ara Güler'in belgesel filmine ev sahipliği yapıyor.

3. KÜÇÜKÇIFTLIK Bahçe'de 15 Ekim Salı günü Hey! Douglas, BaBa Zula ve Adamlar konser verecek. Kapı açılış 19.00.

16 Ekim Çarşamba günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Teoman konseri var. Konserin başlama saati 21.00

5. HAYAL Kahvesi Kocaeli, 16 Ekim Çarşamba günü sahnesinde Rubato'yu ağırlayacak. Konserin başlama saati 22.15.