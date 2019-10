Geldi sonbahar ayları başlar festival zamanları

BUGÜN NELER OLDU

En sevdiğim kafa... Festival kafası! Hem herkese göre de bir festival var. Kimi çölde eğlenmeyi, partilemeyi seviyor. Kimi de sanat fuarlarında arzıendam etmeyi... Bazıları içinse ortaya karışık durumu. Gastronomik bir etkinlikte de var olabilir, bir elektronik müzik festivalinde de... O halde bakalım bu aralar hangi festivaller var...Haydi bu kez istikamet başkent. Ankara'nın en büyük açık hava festivali 24-27 Ekim tarihlerinde başlıyor. Açık havada festival için kuşkusuz en ideal zaman. Sıcak bunaltmıyor. Konserlerde dilediğimizce eğleniyoruz. Yine de belirtmekte fayda var, bir gençlik festivali olan Section Fest'te 18 yaş sınırı varDört gün sürecek olan etkinliğin mekanı Armada AVM. Rock, rap, pop, R&B... Ne ararsanız var bu festivalde. Teoman, Ceza, Fatma Turgut, Manga, Pentagram ve çok daha fazlası... Çevre illerden bile gençler bu konserleri izlemek için Ankara'ya akın ediyor. Tabii bir de kendini genç hissedenler... Üst yaş sınırı yok anlayacağınız. Bilet fiyatları 50 lira ama kombine almak daha kârlı.Bu arada ünlü sanatçıların sahnelerinden önce ünlü DJ'ler setin başına geçiyor. Bu festival için Ankara'ya gitmeye değer. Hem hazır gitmişken Süreyya Üzmez'in Trilyesi'nde de enfes bir balık ziyafeti yaparız. Ne demişler: "En iyi balık Ankara'da yenir."İstanbul'un artık sanatsal anlamda en güçlü etkinliklerinden biri Akbank Caz Festivali. Üstelik Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ustaların katıldığı festival 36 ayrı mekanda gerçekleşmeye devam ediyor. Festival, 17 Ekim'de start aldı ama 27 Ekim'e dek devam edecek. Kısaca kulağınızın pasını atmak için geç kalmadınız. 29. kez düzenlenen etkinlik 11 gün boyunca; Avrupa'dan Caz, Liselerde Caz, Ustalara Saygı gibi farklı 11 kategoride cazseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu akşam Babylon'da Mehmet Uluğ Gecesi var.Pazartesi akşamı Zorlu PSM'de ise The James Carter Organ Trio sahne alacak. Biletix'ten hem programı hem de bilet fiyatlarını görebilirsiniz...Rotamızda Denizli de var. Mottosunda "Babadağ seni bekliyor" diyor... Zaten festivalin kendisi de Babafest... Bugün ve yarın var. Kim bilir belki de önünde uzun yıllar olur. Aslında bu yıl ikincisi düzenleniyor. Hem de Babadağ'ın merkezi noktalarından biri olan Çarşı Meydan'da. Hem Babadağ'ın tanıtımı olacak hem de vatandaşlar ürettikleri ürünleri tanıtacak. Ürünler arasında neler mi var? Erik ekşisi, zeytinyağı, Babadağ salçası ve çok daha fazlası. O halde yeme-içme meraklılarının takvimlerinde mutlak suretle yer almalı... Bir de gidenler mutlaka salçasından almalı...Belki haberlerden takip etmişsinizdir. Fethiye Ölüdeniz'de Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı. Keşke adı daha pratik ve orijinal bir şey olsaydı diye eleştiresim geliyor ama video ve fotoğrafları görünce hemen eleştirimi geri alıyorum.Üstelik dünyadan oldukça fazla ziyaretçi çeken bir festival bu. Sakın "Haberim yoktu" demeyin zira 20. defa düzenleniyor. 70 ülkeden toplamda bin 200 paraşüt pilotu katılıyor. Model uçak gösterileri, motorlu yamaç paraşütü, balon ve paraşüt atlayışlarıyla görsel şölen ve adrenalin yaşatan festivale gitmediyseniz bile internetten takip edebilirsiniz. Ya da son günlerine yetişebilirsiniz. İki gün daha vaktiniz var.Festivalin sloganı tam da bu: Söyleyin de beraber gülelim... O halde kahkahalarımız hiç eksik olmasın...BKM tarafından düzenlenen ve 13 Ekim'de start alan Komedi Festivali 3 Kasım'a dek doludizgin devam ediyor.Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ve genç komedyen festival boyunca sahne alıyor. Mizah temalı sergiler ve keyifli komedi şovlar da cabası. Özel film gösterileri ve paneller de festival boyunca yer alan etkinlikler arasında.Festival dediysek tek bir mekan aklınıza gelmesin. Adeta İstanbul'un dört bir yanına dağılmış durumda. Acıbadem Akasya, Babylon, Das- Das, Sinema Feriye, Zorlu PSM, Beşiktaş Kültür Merkezi, BKM Mutfak Çarşı, BKM Küçük Sahne mekanlardan sadece bazıları. Program da epey dolu...Bugün saat 11.00'de BKM Küçük Sahne'de Pandomim gösterisi var. Saat 14.00'te Ezo Sunal'la Komik Kitaplar, saat 15.00'de BKM Küçük Sahne'de Bülent Çatar'la Haydi Sen de Oyna gösterisi var. Saat 20.00'de BKM Mutfak Çarşı'da ise mikrofonu Tuna Kalınsaz alıyor. Saat 20.30'da Sinema Feriye'de Lesli ile stand-up gösterisi başlıyor. Yine aynı saatte Beşiktaş Kültür Merkez'inde ise Yılmaz Erdoğan'la Çok Güzel Hareketler 2 oyunu var. Aynı günde etkinlikler altı gösteri ile de sınırlı değil. Bugün içerisinde Yapı Kredi bomontiada ve BKM Mutfak Çarşı'da başka gösteriler de var. Ne mi yapıyoruz? Yaz bitti, deniz sezonu kapandı diye üzülmeyi artık bırakıp bol bol gülmeye başlıyoruz.Festival kafasının özellikle de önümüzdeki günlerde en yoğun yaşanacağı ilimiz İzmir. Güzelbahçe'den tutun da Mavibahçe'ye kadar her yerde bir etkinlik var. İzmir'e gitmek için başka nedene gerek mi var? Boyoz festivalini kaçırdık belki ama önümüzde daha Gastrofest var...Yemek hakkında daha fazla öğrenmek hatta daha çok yemek için yarın yani 20 Ekim'de tarihi Alsancak Garı'na bekleniyorsunuz. Gastronomiye ilgi duyuyorsanız bu etkinlik ajandanızda mutlak suretle yer bulsun...Neler mi var? Bir sürü konferans, panel ve atölye çalışması.. Sarmadı mı? O halde geç sokak lezzetlerini tatmaya ya da caz konserlerinde kafa dağıtmaya... DJ performansları ve after partiler de cabası. Beni cezbeden tarafı ise Sydney, Barselona, Budapeşte gibi dünyanın farklı yerlerinden misafir gelen sokak pazarları... Yok yok bu festival kesinlikle kaçırılmamalı... Bu arada bilet fiyatı 180 TL.Elektronik müzik hayranı değilim. Ama yeri geldi mi dinlerim, ortama ayak uydururum. Bu noktada bu yılın beni en heyecanlandıran festivallerinden bir diğeri yine İzmir'de... Alaçatı Elektronik Müzik Festivali 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Bilet fiyatları 55-100 lira arasında değişiyor. Hem Alaçatı'ya sonbaharda gitmekten daha iyi bir zaman olabilir mi? Benim gibi kalabalık ve kötü servis sevmeyenler ama beldenin kendisinden zevk alanlar için olamaz! Mekan; Club Baba Konser alanı... VIP koltuklar dışında herkes ayakta olacak. Kabinde olacak isimler arasında Aslı Köse, Deniz Kabu, Wolfson, Mert Zeybekçi gibi isimler var.Kostüm partileri, labirent oyunu, atölyeler, yarışmalar ve dahası... Nerede miyiz? Mavibahçe'de... 26-27 Ekim tarihlerinde Sonbahar Festivali gerçekleşiyor. Üstelik Bedük ve Doğukan Manço ile de kostüm partileri var. Siz giyiniyorsunuz onlar söylüyor... Ya da onlar da kostümlü gelir mi dersiniz? Bunu öğrenmek için eh bir zahmet Mavibahçe'ye gideceksiniz.. Bu arada festival kapsamında gastronomi festivali ve çocuklar için hazine avı tarzı oyunlar da var. Kısacası epey eğlenceli İzmir'de sonbahar...