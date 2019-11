7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım günleri arasında rap müzikten pop ve rock'a farklı türleri bir araya getirecek. Atlantis Yapım ve SM Production işbirliğiyle düzenlenen hafta boyunca konserler Volkswagen Arena, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne'de gerçekleşecek. Hafta 4 Kasım Pazartesi akşamı, Volkswagen Arena'daki fizy Müzik Ödülleri ile başlayacak.* 5 Kasım'da Feridun Düzağaç, 6 Kasım'da Ozbi ft. Gülce Duru, IF Performance Hall Beşiktaş'ta; 7 Kasım'da Gaye Su Akyol, Moda Kayıkhane sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.* 7 Kasım Perşembe günü Volkswagen Arena'da Ceza, Ayben, Kamufle gibi hip hop müziğin başarılı temsilcileri sahneye çıkacak.* 8 Kasım Cuma günü bayrağı popçular devralıyor. Eda Baba ile başlayan eğlence, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener ile devam edecek. Ardından Kalben, Gökhan Türkmen, Manga ve Kenan Doğulu çıkacak.* 9 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena'nın kapıları 15.00'te açılıyor. Pilli Bebek ve Moğollar'dan sonra Norm Ender sahneye çıkacak. Pentagram, Teoman ve Haluk Levent'in ardından Shantel geceyi kapatacak.Tecrübeli İngiliz prodüktör ve DJ John Digweed, 8 Kasım Cuma gecesi RX Istanbul'da setin başına geçecek. Digweed bir gün sonra ise Pixel Club Ankara'da olacak. Digweed, performanslarında acid house'dan techno'ya, trance'ten progressive house'a uzanan tınılarıyla dinleyicileri melodik ve gizemli bir yolculuğa çıkarıyor.Yüzüne maskesini takıp DJ kabinine geçiyor ve enerji dolu parçalarıyla herkesi dans ettiriyor. Berlinli prodüktör/DJ Claptone bir kez daha Zorlu PSM sahnesinde. 7 Kasım'daki performansın başlama saati 22.00. Bir gün sonra, saat 23.00'te ise aynı sahnede Mahmut Orhan'ı izleyebilirsiniz. Yerli sahnenin başarılı prodüktörünün özel performansını kaçırmayın.Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından restore edilen Tarsus Amerikan Koleji Sadık Paşa Konağı, tarihe tanıklık etmiş mendillerden oluşan Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sanayici ve koleksiyoner H. Oğuz Aydemir'in koleksiyonunu 7 Kasım'a kadar görebilirsiniz.Oğuz Aydemir'in İstanbul'da 1975 yılında bir antikacıda gördüğü 1897 Türk- Yunan Harbi için bastırılan ipek mendili almasıyla başlayan koleksiyon tutkusu, bugün Türkiye'nin tek ve dünyanın da önemli ipek mendil koleksiyonu olma ayrıcalığını taşıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden toplanarak bir araya getirilen, 50 mendilin yer alacağı sergide; ziyaretçiler, asırlar öncesinden günümüze gelen mendillere bakarken bir tarihe de tanıklık ediyor.Salt Beyoğlu, Açık Sinema'da 7 Kasım Perşembe günü Sobytie (Olay) gösterilecek. Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a karşı Ağustos 1991'de düzenlenen darbe girişimi, Sovyetler Birliği'nin çözülme sürecini nasıl tetikledi? Üç gün süren olayda Gorbaçov ev hapsinde tutuldu, darbecilerin ele geçirdiği televizyon ve radyo kanallarında haber yayınları kesilip Çaykovski'nin Kuğu Gölü eseri çalındı, Moskova'nın Beyaz Saray'ın çevresinde kalabalık protesto gösterileri yapıldı. Bu olayın geleceklerini değiştireceğine inanan şaşkın, korkmuş, heyecanlı ve çaresiz insanlar Leningrad sokaklarına akın etti. Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa'nın 2015 yapımı belgesel filmi Sobytie çeyrek asır önce yaşanan bir tarihi kırılmayı etkileyici arşiv görüntüleriyle bugüne taşıyor. Katılım ücretsiz.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, üçlü bale gösterisi Dans Trio'yu sahneye koyuyor. Geçen sezon dünya prömiyeri yapan, Orkan Dann imzalı Bahar, S. Rahmaninov'un müziğiyle neoklasik bir bale. Modern bale Nox'un ise koreografisi Deniz Özaydın, müziği Utku Şilliler'e ait. Bolero ise 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice Ravel'in 1928 yılında bestelediği en son bale müziği. Koreografisi Uğur Seyrek imzalı. Dans Trio, 5 ve 7 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de, 2 Kasım günü ise saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerin karşısında olacak.Yaşam Akademisi Akbatı söyleşileri uzman konuklarla devam ediyor. Yazar ve iletişimci Umut Kısa, 7 Kasım Perşembe günü Duygusal Zekanızı Geliştirin söyleşisiyle yaşam ve roller üzerine deneyimlerini aktaracak. Tüm misafirlere açık olacak söyleşiler zemin kattaki havuz önünde gerçekleşecek.İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Okday Korunan'ın yazıp yönettiği İyi Şanslar oyununu bugün saat 20.00'de, yarın ise saat 15.00'te Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de izleyebilirsiniz. Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin'in rol aldığı oyun, koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın ayakta kalma serüvenine ışık tutuyor.Erok, ikbebet, sembusek, kaburga dolması, tava kadayıfı ve dahası... Four Seasons Hotel Sultanahmet, 9 Kasım'a kadar Mardin'in geleneksel yemeklerini misafirlerine sunuyor. Yöresel yemekler öğle ve akşam yemeği olarak servis ediliyor. Cumartesi günleri ise misafirler, brunch menüsü içinde bu lezzetleri tadabilecek.Fabrizio Paterlini kendi ismini verdiği plak şirketiyle 2007'de ilk solo piyano albümü Viaggi in aeromobile'yi yayımladı. 2013 yılında ise elektronik altyapılara yer verdiği albümü Now. Now'ı çıkardı. Bir yıl sonra yayımladığı albümü The Art of Piano ise 'gerçek bir piyano şaheseri' olarak tanımlandı. 2017'de Secret Book'la formülü bir kez daha değiştirdi, yaylılar, piyano ve elektronik altyapıyı birleştirdi. 2018 yılı ise, Paterlini'nin dört yıl aradan sonra solo piyanoya dönüşünü müjdeleyen albümü Winter Stories'i bizlerle buluşturdu. Fabrizio Paterlini'nin 6 Kasım Perşembe ve 7 Kasım Cuma günkü konserleri Salon'da saat 21.30'da başlayacak.Türkiye'de ve Avrupa'da adını birçok grupla duyuran ve geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle yaklaşık iki yıldır sahnelerden uzak kalan klarnet virtüözü Savaş Zurnacı, nam-ı diğer Çorlulu Savaş için düzenlenecek yardım gecesinde; Trakya Allstars, Avustralya'dan Bashka grubu ile DJ AhmetJah, 5 Kasım'da Babylon'a konuk oluyor. Tüm bilet gelirlerinin Çorlulu Savaş'a destek için iletileceği gece 21.30'da başlayacak.Everything I Do, When You're Gone, Run to You gibi hit şarkılarıyla tanıdığımız Bryan Adams 16 Kasım Cumartesi günü Ülker Arena'da konser verecek. Grammy ödüllü şarkıcı, bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm sattı.Şehrin en yeni kulübü Klein Wal'de bu akşam Sezer Uysal, Saruu ve Gredi setin başına geçecek. Girişler ücretsiz.Mutfak Sanatları Akademisi'nde bugün sushi yapımı öğretiliyor. Ders saat 10.00'da başlıyor. Fiyatı 290 TL.Bugün Dalmaz Center'da Serdar Ortaç konseri var. Hit şarkıları hep bir ağızdan söylemeye hazır olun.Ankara MEB Şura Salonu'nda bugün Doğu Demirkol'un stand up gösterisi var. Başlama saati 20.30.Fettah Can'ın Bahçeşehir Hayal Kahvesi'ndeki konseri bugün saat 21.00'de başlayacak.