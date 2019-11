7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım'da başlıyor. Festivalin programında bu sene hikayelerinde dans ve müzik bulunan yurt içi ve yurt dışından etkileyici yapımlar bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:Belçikalı topluluk Ultima Vez, dans gösterisi TrapTown ile seyircisini, zaman ve mekandan bağımsız, paralel bir gerçekliğe doğru yolculuğa davet ediyor. Gösteriyi 16 ve 18 Kasım günü saat 20.30'da, 17 Kasım'da ise saat 15.00'te Uniq Hall'de izleyebilirsiniz.Çağdaş dans ve baleyi harmanlayan yenilikçi dans topluluğu Moskova Balesi, Her Yol Kuzeye Çıkar adlı çarpıcı gösterisiyle festivale konuk oluyor. Gösteri 18 ve 19 Kasım'da saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde.Edith Piaf'ın yaşam öyküsünü Altıdan Sonra Tiyatro yapımında, oyuncu Tülay Günal'ın yorumuyla izleyeceğiz. Kaldırım Serçesi, 23 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.30'da, 24 Kasım Pazar günü saat 18.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde.Borusan Müzik Evi, sezonu Noise İstanbul Festivali'yle açtı. Bugün de devam eden festival, deneysel, avangart müzik ve ses sanatı örneklerini bir araya getiriyor, Festival kapsamında ikinci gün KK Null, Rapoon, Alexei Borisov ve Hugo Paquete müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin başlama saati 21.00.Caz sahnesinin favori isimlerinden Güney Koreli Youn Sun Nah, 11 Kasım Pazartesi günü Cemal Reşit Rey'de konser verecek. 20 yıllık kariyeri boyunca dokuz stüdyo albümü yayınlayan sanatçı, cazın bir zaman dilimi ya da coğrafyaya bağlı olmayan en özgür müzik türü olduğuna inanıyor.Caz ve elektronik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, son dönemin belki de en gözde beat sihirbazı, birçoklarının deyimiyle bir beat profesörü. McCraven, 15 Kasım Cuma ve 16 Kasım Cumartesi akşamı Salon'da konser verecek. Konserlerin başlama saati 21.30.Los Angeles çıkışlı DJ ve prodüktör The Gaslamp Killer, bugün Babylon'da konser verecek. The Gaslamp Killer başlattığı kulüp odaklı konsept Airplane Mode (Uçak Modu) ile dinleyiciyi telefonundan koparıp ona müziğin ve dansın iyileştirici etkisini deneyimleyeceği bir alan açmayı hedefliyor. O gece Nofrost'u da izleyeceğiz.12 Kasım Salı günü Dorock XL'da Line Nostalji Gecesi yapılacak. Bir dönem Beyoğlu'nun en popüler mekanlarında olan Line birçok ismin canlı performanslarına sahne olmuştu. Gecede Teoman, Gökçe, Cemil Demirbakan, Murat Evgin, Sarp, Direct, Pijama, Yüksek Sadakat, Cem Özkan, Melis Sökmen ve daha birçok isim sahne alacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin MDTistanbul proje grubu, 13 Kasım'da Dans Ana-Log programıyla sahnede. Analog müziklerle yapılmış eserlerden oluşan Dans Ana-Log'da, Tuluğ Tırpan, Utku Şilliler, Tolga Zafer Özdemir gibi müzisyenlerin eserleri MDTist'in 25 dansçısıyla hayat buluyor. Gösteriyi 13, 20 Kasım ve 4 Aralık saat 20.00'de Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz.Yeni mezun sanatçı platformu BASE, 14-17 Kasım'da resim, seramik, video ve heykel gibi farklı disiplinlerde 120 yapıtı Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşturacak. Bu yılki sergi 20 şehirden ve 30 üniversiteden 107 yeni mezunun katılımıyla gerçekleşecek. Bu arada Romanya da etkinlikte konuk ülke olarak yer alacak. Sergide Romen Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden mezun olan altı sanatçının eserlerini görebilirsiniz.Gastronomi sektörünün büyük buluşması Sirha İstanbul, 14-16 kasım günlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Sirha İstanbul, şef yarışması Bocuse d'Or'un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçilen şef, Estonya'da düzenlenecek Bocuse d'Or Avrupa finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.Şenay Lambaoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu akşam Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin bestesi, Messa da Requiem'i bugün ve yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda seslendirecek. Konserin başlama saati 16.00.Kozmonot Bomonti'nin pazar kahvaltısı yarın caz vokal Pelin Güneş'in müziği eşliğinde gerçekleşecek.Krank Art Gallery, sanatçı Erdal Ateş'in yeni solo sergisi Yer(siz)- Yurt(suz)'a 15 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.Divan restoranlarında 11-30 Kasım tarihleri arasında Hamsi Günleri gerçekleşecek. Özel menüde marine hamsi, hamsi salatası, hamsili pilav, hamsi kuşu tava, hamsi buğulama ve şişte hamsi ızgara yer alıyor.