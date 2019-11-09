Hikaye anlatan kalemler

BUGÜN NELER OLDU

Kalem sanatçısı Akif Gözcü, kültürümüzden ilham aldığı hikayeleri dolma kalemlerin üzerine gravür ve minyatürlerle işliyor. Özenle işlediği kalemlere son dokunuşu değerli madenlerle yapıyor. Sadece birer tane ürettiği kalemlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bazen cenneti, bazen Hz. Mevlana'yı, bazen de İstanbul'u tasvir ediyor. Hatta kalem tasarlatmak isteyen kişinin hayatını dinleyip, karakterine göre kalem üretiyor. Değerli kalemlerin tasarımcısı Akif Gözcü ile kalemlerdeki saklı hikayeyi konuştuk.Kapalıçarşı'nın önde gelen mücevher ustası Sevan Bıçakçı'nın yanında yetişmiş Gözcü. Kalem tasarımcılığına nasıl başladığını, "Sevan Usta ile birlikte yıllarca mücevher işiyle uğraştık. 2013 yılında dolma kalem koleksiyonu hazırlamaya karar verdik. İlk dolma kalemi yaptığımda çok etkilendim ve yönümü bu işe çevirdim" diyerek anlatıyor.Kalemlerinde kullandığı çizimlerin hikayesini soruyorum. "Kendi kültürümüzden ilham alıyorum. Çünkü çok geniş bir kültüre sahibiz. Kültürümüzün de şekillendirdiği sanatlar var. Gravür işlemeceliği, hat, minyatür sanatı gibi. Bunların hepsini harmanlayıp kalemde buluşturuyorum" diye cevaplıyor. Yaptığı her kalemin ayrı bir hikayesi var. Hemen tasarladığı ilk dolma kalemin hikayesini anlatıyor. "Hangi iki zıt kavramı bir araya getirebiliriz diye düşünürken cennet ve cehennem kavramı aklımıza geldi. Bu kavramlar zıt gibi dursa da birbirine çok yakın. Bir yol üstünde yürüyoruz ve davranışlarımız bizi bu iki yoldan birine yönlendirecek. Cennet kaleminde rengarenk çiçekleri ve renklerin her tonunu kullandık. Cehennemde de kemikler, kurukafalar, iskeletler... Ve bu iki kalemi yan yana sergileyerek bu zıtlığı anlatmaya çalıştık."Tüm dünyada sabrın ve hoşgörünün sembolü olan Hz. Mevlana'yı anlattığı kalemin tasarımını ise şöyle anlatıyor: "Anadolu'da hoşgörünün mihenk taşıdır Hz. Mevlana. 'Ne olursan ol, yine gel' sözü dile pelesenk olmuştur. Kalemde bu çağrıyı anlatmaya çalıştık. Bunu da Hz. Mevlana'nın yedi öğüdünü tasvir ederek anlatabilirdik."İstanbul kaleminin de hikayesi oldukça dikkat çekici. "İstanbul köklü geçmişe sahip bir medeniyet. Üst bölümüne Galata Kulesi'ni işlerken Hezarfen Ahmet Çelebi'siz olmak dedik. Alt kısmına ise Kız Kulesi, Sultanahmet, Boğaz... Taşı toprağı altındır sözünden hareketle altın ekledik ve bastığımız toprağın çok kıymetli olduğunu anımsatması için de kahverengi elmas kullandık. En yalın ve en keyif verecek halde İstanbul'u anlatmaya çalıştık."Kalem ayetinin ilk iki ayetini işlediği dolma kalem de var. Gözcü, "Benden dolma kalem yapmamı isteyen kişinin önce hayatında iz bırakan olayları, hobilerini öğreniyorum. Daha sonra bir senaryo oluşturuyorum. Kişiye kendini anlatan bir kalem yapıp hayatını kalemin üzerine yansıtıyorum" diyor. İki yıldır düzenlenen Penfest'e katılan Gözcü, "Aklımda yüzlerce fikir var. Önümüzdeki yıllarda yeni bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü gösterilen ilgiyi kendimde bir sorumluluk olarak görüyorum. Tasarladığım dolma kalemleri evladım gibi. O yüzden en iyisini yapmaya çalışıyorum." Senede yaklaşık 10-12 kalem üreten Gözcü, "Bu coğrafyanın hikayelerini, maneviyatımızı yansıtan kültürel miraslarımızı kalemlerimde tek tek konu etmek istiyorum. Ama binlerce kalem de yapsam bu coğrafyanın kültürel mirası bitmez" diyor.