İtalyan mutfağı olsun yeter

Ah Insta... Sen nelere kadirsin... Öyle ki yemek alışkanlıklarımızı bile değiştirmişsin. Görünen o ki en çok da bizim kuşağın. Yani 1981-1996 yılı arasında doğan milenyum kuşağının.Acaba o yüzden mi ben Uzakdoğu mutfağından, bao'lardan, pho'lardan uzaklaşıp her gittiğim yerde pizza, lazanya olmadı pesto soslu bir makarna ısmarlamaya başladım. Bunun sebebi olarak kabaran iştahımı suçlu buluyordum. Meğer karbonhidrat yüklemesi durumumun tek suçlusu Instagram'mış...Şaka bir tarafa konumuz oldukça ciddi. Hatta biraz trajikomik. Zira bir İtalyan markası olan ve yemek sektöründe faaliyet gösteren Napolina adlı şirketin araştırmasına göre milenyum kuşağı üzerinde yapılan araştırmalar bu kuşağın sırf Instagram'da yani sosyal medyada iyi görünüyor, iştah kabartıyor ve hatta bol beğeni alıyor diye İtalyan mutfağına yöneldiğini gösteriyor.22-37 yaş Instagram'ı daha çok yemek ve tatlı paylaşımı için kullanan kesim. Bir de 'en yakın arkadaşım', 'canım arkadaşım' etiketlerine abanıyorlar. Ama en çok varsa yoksa yemek. İkinci olarak da manzara geliyor, ki o konuya birazdan geleceğiz.İtalyan mutfağının hakkını yemeyelim. Halihazırda dünyada en popüler olan mutfaklardan biri. Gençlerin yüzde 63'ünün de bugün dünyada en çok sevdikleri mutfaklar arasında. Ama milenyum kuşağında her 10 kişiden biri anket sonuçlarına göre Instagram'da daha iyi göründüğü için İtalyan mutfağını tercih ettiğini söylüyor. Yahu o canım makarnaların, pizzaların, tatlı ve peynirlerin hakkı yeniyor mu bence biraz yeniyor. Ama Instagram'da da iştah kabarttıkları kesin.Kimilerinin bahanesi hazır... İtalyan mutfağının lüksü simgelediğini düşünenler de çoğunlukta. Yoksa 'öğrenci yemeği' diye adlandırdığımız makarnaların nasıl bu denli sükseli olabildiği kısmı pek çok ülkede bir muamma.Yine araştırmalara göre milenyum kuşağı İtalyan mutfağını ayda 11 kez tüketiyor. Bu da neredeyse haftada üç güne tekabül ediyor. Gelelim sosyal medyada en havalı görünen yemeklere... İlk sırada pizza geliyor. Kabul edin kızlar... Yemesek de yiyor gibi paylaşmak epey havalı duruyor. Kimileri "Haftada iki-üç pizza yiyorum ama kilo almaktan korkmuyorum" mesajını vermek istiyor. Lazanya ve spagetti Bolognese de en çok paylaşılan diğer yiyecekler arasında başı çekiyor. Milenyum kuşağı ayda yaklaşık üç kez İtalyan yemekleri paylaşıyor. Ayrıca yüzde 45'i İtalyan yemekleri yapmak için Instagram'daki hesaplardan tarif alıyor.Pizza bu kuşağın en çok paylaştığı yemek fotoğrafı. Ama son 10 yılda büyük değişikliklere de gidilmemiş değil. Örneğin 10 yıl önce sucuklu, ananaslı pizzalar popülerdi. Şimdilerde onların yerini barbekü tavuk, kurutulmuş domates ve mozzarella'lı, keçi peynirli, karidesli ve ton balıklı çeşitler aldı. Bu arada Kıbrıs'ın meşhur hellim peyniri de İtalyan pizzaları arasında her geçen gün daha fazla yer almaya başladı."Ekmek bulamıyorsanız makarna yiyin" durumu ile karşı karşıya olabiliriz. Zira bu kuşak karbonhidrat tercihini yüzde 34 makarnadan yana kullanıyor. Ekmek yüzde 22, patates yüzde 18, pilav ise yüzde 12 oranla onu takip ediyor.İşte milenyum kuşağına göre Instagram'da en iyi gözüken İtalyan yemekleri:Yüzde 41 oranıyla pizza açık ara önde.İtalyan mutfağının en basit atıştırmalarından, sarımsaklı ekmek üzerinde domates, sebze, fasulye, kurutulmuş et ya da peynirden oluşan mezesi bruschetta yüzde 20 ile ikinci sırada.Yüzde 19 oranında aldığı oyla Instagram'da lazanya en cool üçüncü yemek.İtalya'da spagetti Bolognese tartışması devam ede dursun milenyum kuşağı arasında paylaşılması gereken dördüncü en iddialı yemek. Acaba Bolonya Belediye Başkanı'nın ortaya attığı bu tartışmanın da yemeğe bir katkısı olmuş mudur dersiniz!Mozzarella ve domates, biraz da pesto sosu... Kısacası Caprese salatası da en çok paylaşılanlar arasında beşinci sırada.10 yıl önce sorsanız en sevmediğim makarna diyebilirdim spagetti carbonara'ya... Şu aralar favorilerim arasında. Parmesan peyniri, yumurta, bol karabiber ve ortaya çıkan enfes tat. Peki acaba bizim gündemimize bu makarnayı aldıran sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar mı!Pizzanın açığı kapalısı olmaz diyelim ve hepsinin lezzetli olduğuna kanaat getirelim. Napoli çıkışlı olan, fırında pişen biraz böreği biraz pizzayı andıran calzone'lar da en çok paylaşılan yemekler listesinde.En çok beğeni alan sekizinci yemek ise karidesli linguini. Geçen hafta üç aylık eşim de benden bizzat bu yemeği istedi. O da bir milenyum kuşağı. Acaba sosyal medyada gördü de mi canı çekti diye düşünmedim değil.Bu da açık ara benim favori İtalyan yemeğim: Tagliatelle...Pesto yani fesleğen soslu makarnalar ise listeye 10. sıradan giriyor.Peki yemek söz konusu olunca İtalyan yemeklerini tek geçen bu kuşağın ülkemizdeki temsilcileri manzara için nerelere gidiyor.Galata Kulesi fotoğraf çekimi için çok gözde. Aslında illa kulenin kendisi değil ama civardaki 360 derece panoramik manzaraya sahip mekanlar da tercih konusu.İçindeki 20 bin adet el yapımı İznik çinisi ile Sultanahmet Camii en iyi kareyi yakalayabileceğimiz yerlerden biri. Enfes mimarisiyle Ayasofya da özellikle yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çekme noktalarından biri.Rengarenk cumbalı evleri, dar sokaklarıyla Balat da gözde yerlerden.Şehir hayatında lugatımız popüler mekanlara göre şekilleniyor. Örneğin bu kış "Kebap üstü eğlenceye Meftun olacaksınız" diye bir cümle duymaya başlayabilirsiniz. 15 Kasım'da Ortaköy'den Ulus'a çıkan lokasyonda açılacak olan Meftun eski tip, özlediğimiz, hem kebaplı hem canlı müzikli eğlence hayatını geri getiriyor. Sahne, perşembe günleri Aslı Zen'e, cumartesileri İzel'e emanet olacak. İşletmede Mehmet Davran imzası var. Mert Davran ise sahnede yerini alıyor.Rumelihisarı'nda daha önce onun olduğu mekanda neler neler açılmadı ki... Mekan mı uğursuz niye hepsi kapanıyor dedik... Sonunda dikiş tutturan, işinin hakkını veren bir yer açıldı. Gül Etker imzası olan bir yer tutmasa şaşırmak lazımdı zaten. Hem konsepti hem yemekleriyle fazla iddialı ama bir o kadar da sıcak bir atmosfer yakalamış Kiss the Frog. Üstelik şimdi menüsünde her zamankinden daha iddialı ve daha artizan tatlar var. Siyah tako, karides ve levrek ceviche, mühürlenmiş tarak ve sarımsaklı pırasa kreması bunlardan sadece bazılar. Kafanız mı karıştı. Gidin Kiss the Frog'a ve kendinizi deneyimli personelin seçimlerine bırakın. Tatlı olarak da kadayıflı muhallebiye yer bırakmayı unutmayın.Malum Bomonti hareketleniyor. Ama bu kez adasında gezmiyoruz hemen birkaç blok yanındaki Hilton Bomonti'ye konuk oluyoruz. Bundan böyle cuma ve cumartesi akşamları Colors of Music temasıyla Emin Fındıkoğlu & Melisa Kral, Deniz Taşar, Cansu Nihal Akarsu & Cem Kaprol, Burcu Hancı, Dolunay Obruk, Gizem Dinç, Seran Bilgi ve Asena Akan gibi caz müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. Ayrıca yenilenen Asya menüsüyle tadım geceleri de başladı bile...