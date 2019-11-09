Ortalıkta çok fazla çerçöp müzik var

BUGÜN NELER OLDU

Müzikseverleri dansa davet eden Mix Festival, dördüncü kez gerçekleşiyor. 15-16 Kasım günlerinde Zorlu PSM'de düzenlenecek festivalin konukları arasında Frankfurt çıkışlı ikili Booka Shade de yer alıyor. Dans pistlerinin ikon ikilisiyle festivaldeki performansları öncesinde sohbet etme fırsatı bulduk. İkili, İstanbul elektronik müzik sahnesini sevdiklerini, 16 Kasım için klasiklerin yanı sıra hiç yayınlanmamış işlerine de yer verdikleri bir set hazırladıklarını söylediler.- Dans parçaları için kararı dans pistleri verir. Aslında formül basit. Amacınız insanları dans ettirmekse, ama onlar dans pistini terk ediyorsa parça seçiminizi tekrar düşünmeniz gerekir. Öte yandan müziğimiz techno'dan daha fazlası. Biz albüm de yapıyoruz. Ve farklı ses ve duygu katmanlarını içeren slow şarkılarımızı çok seviyoruz. Bu yüzden birçok kişi müziğimiz için "Evde de dinleyebileceğiniz kulüp müziği" diyor.- Taptaze, bizi heyecanlandıracak parçalar yapmak dışında bir kaygımız olmuyor. Yıllar geçtikçe elektronik müzikte kendini tekrarlamadan yeni bir açı bulmak zorlaşıyor. Ama üretmek yine de çok eğlenceli.- Booka Shade bizim dev ego yolculuğumuz. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz yer. 90'larda büyük plak şirketlerinin 'kiralık askeri' gibi çalışan prodüktörlerdik. Pop müzikte başarılı olduk ama zamanla müziğe olan aşkımızı yitirdik. Bu yüzden bu işe bir son verdik.- İstanbul'da çok konser verdik, canlı bir kulüp sahneniz var. Genç prodüktörlerin işlerini duymaktan büyük mutluluk duyarız. Plak şirketimiz Blaufield Music'e demolarını gönderebilirler.- Başarıya giden o uzun yol dümdüz değil, üstelik hiç de kolay aşılabilir değil. Çok çalışmaya, hayal kırıklığına uğramaya ve savaşmaya hazırlıklı olsunlar. DJ/prodüktör olmak kolay gibi görünse de teknik olarak iyi bir sound elde etmek çok zor. İyi müziğin oranı gerçekten çok düşük. İçinde bulunduğumuz dijtal çağda çok fazla çerçöp müzik yayınlanıyor. Çünkü isteyen herkes müzik yapabiliyor. Bunların içinde fark edilmek ise zorlaşıyor.- Uykusuz günler ve uzun seyahatler... Zaten bunlardan şikayet etmeye başlarsanız yanlış iş yapıyorsunuz demektir. Bizim bir misyonumuz var. O da insanlara elektronik müziğin mesajını götürmek ve sevgiyi yaymak. Müzik insanları derin duygusal bir temelde birbirine bağlıyor.Booka Shade, liseden arkadaş olan Walter Merziger ve Arno Kammermeier'den oluşuyor. Aileleri onlar için çok önemli. Bu yüzden, onlarla evde yeterince vakit geçirmek üzerine karar almışlar. Tabii aileleri bu durumdan bıkıp ikiliyi turneye gönderene kadar...İki gün süren Mix Festival'in programı şöyle:21:00 - Günce Acı22:00 - Jabberwocky23:20 - APPARAT01:00 - Joachim Pastor02:30 - Worakls04:00 - N'to20:00 - Lil Zey21:30 - Aga B23:00 - Islandman00:30 - Tolga Duyan feat Bulut Adalı Seçkin02:00 - Baba Stiltz20:30 - Zeynep Erbay22:30 - Isaac Delusion00:00 - Ross From Friends (live)01:30 - Booka Shade03:00 - Mabbas20:00 - Nova Persona22:00 - PLAID (Live AV)23:30 - Teleman00:45 - SX02:00 - Hey! Douglas Big Band (Live)