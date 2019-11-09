Ortalıkta çok fazla çerçöp müzik var

Müzikseverleri dansa davet eden Mix Festival, dördüncü kez gerçekleşiyor. 15-16 Kasım günlerinde Zorlu PSM'de düzenlenecek festivalin konukları arasında Frankfurt çıkışlı ikili Booka Shade de yer alıyor. Dans pistlerinin ikon ikilisiyle festivaldeki performansları öncesinde sohbet etme fırsatı bulduk. İkili, İstanbul elektronik müzik sahnesini sevdiklerini, 16 Kasım için klasiklerin yanı sıra hiç yayınlanmamış işlerine de yer verdikleri bir set hazırladıklarını söylediler.
- Son iki parçanız Torch ve The Highs are Higher'ı, yayınlamadan önce canlı performanslarınızda çalarak test ettiğinizi söylüyorsunuz. Parçaların gizli prodüktörleri izleyiciler diyebilir miyiz?
- Dans parçaları için kararı dans pistleri verir. Aslında formül basit. Amacınız insanları dans ettirmekse, ama onlar dans pistini terk ediyorsa parça seçiminizi tekrar düşünmeniz gerekir. Öte yandan müziğimiz techno'dan daha fazlası. Biz albüm de yapıyoruz. Ve farklı ses ve duygu katmanlarını içeren slow şarkılarımızı çok seviyoruz. Bu yüzden birçok kişi müziğimiz için "Evde de dinleyebileceğiniz kulüp müziği" diyor.
- Stüdyoya girdiğinizde aklınızda neler oluyor?
- Taptaze, bizi heyecanlandıracak parçalar yapmak dışında bir kaygımız olmuyor. Yıllar geçtikçe elektronik müzikte kendini tekrarlamadan yeni bir açı bulmak zorlaşıyor. Ama üretmek yine de çok eğlenceli.
- Geçmişte hit parçalar yapmaya odaklıyken artık sadece kendiniz için müzik ürettiğiniz doğru mu?
- Booka Shade bizim dev ego yolculuğumuz. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz yer. 90'larda büyük plak şirketlerinin 'kiralık askeri' gibi çalışan prodüktörlerdik. Pop müzikte başarılı olduk ama zamanla müziğe olan aşkımızı yitirdik. Bu yüzden bu işe bir son verdik.
- İstanbul'un elektronik müzik sahnesi dışarıdan nasıl görünüyor?
- İstanbul'da çok konser verdik, canlı bir kulüp sahneniz var. Genç prodüktörlerin işlerini duymaktan büyük mutluluk duyarız. Plak şirketimiz Blaufield Music'e demolarını gönderebilirler.
- Birçok genç DJ/prodüktör olmak istiyor. Bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Başarıya giden o uzun yol dümdüz değil, üstelik hiç de kolay aşılabilir değil. Çok çalışmaya, hayal kırıklığına uğramaya ve savaşmaya hazırlıklı olsunlar. DJ/prodüktör olmak kolay gibi görünse de teknik olarak iyi bir sound elde etmek çok zor. İyi müziğin oranı gerçekten çok düşük. İçinde bulunduğumuz dijtal çağda çok fazla çerçöp müzik yayınlanıyor. Çünkü isteyen herkes müzik yapabiliyor. Bunların içinde fark edilmek ise zorlaşıyor.
- Bu mesleğe ilgi büyük ama bize biraz da karanlık yönünden bahseder misiniz?
- Uykusuz günler ve uzun seyahatler... Zaten bunlardan şikayet etmeye başlarsanız yanlış iş yapıyorsunuz demektir. Bizim bir misyonumuz var. O da insanlara elektronik müziğin mesajını götürmek ve sevgiyi yaymak. Müzik insanları derin duygusal bir temelde birbirine bağlıyor.
Booka Shade, liseden arkadaş olan Walter Merziger ve Arno Kammermeier'den oluşuyor. Aileleri onlar için çok önemli. Bu yüzden, onlarla evde yeterince vakit geçirmek üzerine karar almışlar. Tabii aileleri bu durumdan bıkıp ikiliyi turneye gönderene kadar...
Sesler arası deneyim
İki gün süren Mix Festival'in programı şöyle:
15 Kasım Cuma
%100 Music Sahnesi
21:00 - Günce Acı
22:00 - Jabberwocky
23:20 - APPARAT
01:00 - Joachim Pastor
02:30 - Worakls
04:00 - N'to
Red Bull Sahnesi
20:00 - Lil Zey
21:30 - Aga B
23:00 - Islandman
00:30 - Tolga Duyan feat Bulut Adalı Seçkin
02:00 - Baba Stiltz
16 Kasım Cumartesi
%100 Music Sahnesi
20:30 - Zeynep Erbay
22:30 - Isaac Delusion
00:00 - Ross From Friends (live)
01:30 - Booka Shade
03:00 - Mabbas
Red Bull Sahnesi
20:00 - Nova Persona
22:00 - PLAID (Live AV)
23:30 - Teleman
00:45 - SX
02:00 - Hey! Douglas Big Band (Live)