Bir hobiden 100 dünya starına

Son dönemin prenses masalı kesinlikle İngiltere Prensi Harry ile evlenen şu anki unvanıyla Sussex Düşesi Meghan'a ait. Hollywood'da sayısız başarının ardından bir prens ile evlenen düşes, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kadının hayranlıkla takip ettiği bir isim. Ve düşes kısa süre önce Instagram hesabında eşiyle çıktığı Afrika seyahatine ait fotoğrafları paylaştı. "Ne varki bunda?" demeyin. Karşınızda giydiği, taktığı herşey İngiliz basını tarafından didik didik edilen bir kadın var. Neyse sadede gelelim. Düşes'in üzerindeki her şey en ince detayına kadar önce İngiliz basınında, ardından da dünya basınında paylaşıldı. Ve düşesin parmağına taktığı Kısmet by Milka markasına ait Hz. Fatma'nın eli figürü en çok dikkat çeken parçalardan biri oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi markayı yakın takibe alıp "Beyonce, Rihanna ve Madonna da bu markaya hayran" diye yazınca Kısmet en çok konuşulan tasarım mücevher markalarından biri oldu.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Yabancı gazetelerde ve dergilerde o gün bugündür Milka Karaağaçlı'nın tasarımlarına dair haberler var. Aslına bakarsanız buna çok da şaşırmamak lazım. Ne de olsa karşınızdaki Türk markasının tasarımları dünyanın en ünlü isimleri tarafından kullanılıyor. Dünya basınında Karaağaçlı'ya dair çok haber çıktı ama bizim bir araya gelip konuşmamız bu haftayı buldu. Bir hobi olarak başladığı tasarım serüveni 10'uncu yaşına basan Milka Karaağaçlı, markasının ana butiğini Zorlu Center'da modaseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. İşte biz de tam da bu hummalı koşuşturmacanın arasında buluştuk ve markasının 10 yılını ve ünlülerin kalbini nasıl çaldığını konuştuk...

- Sussex Düşesi Meghan'ın sizin tasarımlarınızı kullanması her gün yabancı basında. Bir hediye miydi, kendisi mi satın aldı biraz anlatır mısınız?

- Düşes, Bodrum'daki mağazamıza gidip kendisi seçmiş iki ürünü. Onun seçtiklerini de hemen arkasından mağazaya giren Prens Harry hediye olarak satın almış. Biz de bunu aynı sizin gibi İngiliz basınından öğrendik. Satışa dair detayları da Instagram hesabımızdan satışı gerçekleştiren arkadaşımız paylaştı.

- Megan etkisi sizin için de geçerli oldu mu?

- Tabii ki bizim markamızın daha da çok duyulmasını sağladı ve tabii ki satışa çok etkisi oldu. Gerçekten stili çok takip edilen bir kadınmış, bunu kendim deneyimledim.

- Bugüne kadar sayısız ünlü sizin tasarımlarınızla görüntülendi. Hep böyle kendileri mi satın aldılar ürünleri?

- Mağazadan alan da var, bir çekimde ürünü görüp beğenip satın alan da... Tabii ki halkla ilişkiler şirketlerinin ve stil danışmanlarının da etkisi var. Ama tabii ki tasarımlarımız şu an dünyanın birçok noktasında satılıyor.

- Madonna nasıl aldı yüzüğü, ondan sonra herkes o harfli yüzükten aldı mesela...

- Madonna'nın stil danışmanı bize ulaştı. Hem de Instagram'a yüklediğim bir hikayenin üzerine. Birkaç yazışmanın ardından da ürünü aldılar. Sonra da birkaç ürün daha alındı.

- Dünya starları arasında kaç kişi bugüne kadar sizden bir ürün kullanmıştır?

- Tam sayıyı bilemiyorum. Ama en az 150, 160 diyebilirim. Hatta Zorlu'daki mağazamızda bir duvara ünlülerin tasarımlarımızla çekilmiş fotoğraflarını yerleştireceğiz. Ama 100 kişiye indirelim dedik. 10 yıla 100 ünlü... Hatta tam da bunun üzerine çalışıyoruz şu an.

BABAM 'KRİZDE ALTIN MI SATACAKSIN?' DEDİ

- 10 yıl dile kolay... Bu 10 yıl nasıl geçti sizin için?

-10 yıl geçtiğine inanamıyorum. Sanki dün gibi tasarım yapmaya başlamam. Çok hızlı geçti gerçekten de.

- Marmara Üniversitesi'nde işletme eğitimi alıp yaklaşık 14 yıllık başarılı bir reklamcılık kariyerinin ardından mücevher tasarımına adım atmak... Şu an dönüp geriye baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz o adımı?

- Deli cesaretiymiş. Yaptığım işi çok seviyordum. Ama uzun vadede kendimi reklam sektöründe göremiyordum. Belli bir doygunluğa gelmiştim. 30'larımın başındaydım. Bunu fark ettiğim an bir tokat gibi yüzüme çarptı.

- Sonra tasarımlar yapmaya mı başladınız?

- Yok aylar sürdü ne yapacağıma karar vermem. Bir şekilde bir kapı açıldı, ben bu şekilde ifade ediyorum. Bir hobi gibi başladı daha çok.

- Ve bir süre bu işi hobi olarak götürdükten sonra en sonunda bu markayı kurduğunuzda çevrenizin tepkisi nasıl oldu?

- 2009 krizinde kurdum markayı. Annem babam çok korktu. Çok sancılı bir dönemdi. Babam bana "Krizde altın mı satacaksın kızım?" diye sordu mesela bunu çok net hatırlıyorum. Krizde altın satarak kendi işimi kurdum. O yüzden zaten Kısmet by Milka bu markanın ismi.