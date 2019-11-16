Haftanın konuğu Zelia Kaçar’ın tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Sagaza markasının kurucusu ve kreatif direktörü Zelia Kaçar ile yeni sezon modasını ve dolabının kilit parçalarını konuştuk:Yeni sezon için Burberry ve Bottega Venatta'dan tarzıma uygun birkaç parça satın aldım.Genel olarak sade renkler kullanmayı severim. Ton sur ton veya monokrom giyinirim.Sezon alışverişine çıkmadan önce kendime dikebileceğim parçaları düşünürüm. Sonra da mağazalardan satın aldığım ek parçalarla gardırobu tamamlarım.Isabel Marant, Ganni, Zimmerman, Jacquesmus gibi markalar kadar Zara, Topshop ve H&M de severim.Dolabımda en çok beyaz t-shirt ve sporcu atleti bulunuyor. Her kombin ve kumaşla birlikte uyum sağlayabiliyorlar.Dolabımdaki en eski parça, 15 sene önce Antonio Alvarado'nun yanında çalıştığım dönemden.Asla ortopedik görünümlü terlik, sabo, kaba ve iri düz ayakkabılar giymem.Bu sezon hiper oversize gömlek ve ceketler favorim. Bir de ekoselere çok takıldım.Bu sezon benim için kurtarıcı kombin bermuda deri şort ve oversize erkek gömleği. Ve tabii yine büyük beden ceket.