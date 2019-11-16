Servis hatası çok pahalıya patladı

New Jersey'de sadece üyelerin girebildiği özel bir kulüp. Müşterinin 30 bin dolar değerindeki Hermes çantasına servis elemanı kırmızı şarap döküyor. Üstelik çantanın manevi değeri de var. Limitli sayıda üretilen çanta, müşteriye eşi tarafından 30. yaş gününde alınmış. Çantanın benzerleri bir de Jennifer Lopez ve Kardashian kardeşlerde var. Hermes Kelly çantanın üretimi de durmuş. Müşteri, üyesi olduğu kulüpten çantanın parasını ödemesini talep ediyor. Rakamı yüksek bulan kulüp sessiz kalmayı tercih ediyor. Müşteri kulübe, kulüp de şarabı döken garsona karşı dava açıyor. Bir yıldır devam eden dava geçen günlerde sonuçlandı. Country House yani şehir kulübü 65 bin dolar ödemek zorunda kaldı. Son örneği bu olan, restoranlara ve fast food zincirlerine karşı açılan davaların sayısı oldukça fazla. Bunlar arasında en dikkat çekicileri neydi hatırlayalım.

SICAK KAHVEYE 2.86 MİLYON DOLAR

Yeme-içme sektöründe sıcak kahve dökülmesinden kaynaklı davalar azımsanmayacak sayıda. 1992 yılında açılan ve 2.86 milyon dolar cezayla sonuçlanan dava, emsal gösterilmesi açısından müşterileri cesaretlendiriyor. 1992 yılında 79 yaşındaki Stella Liebecek arabaya servis yerinden kahve alıyor. Sanıldığı gibi Liebeck arabanın sürücüsü değil. Hatta araba seyir halinde bile değil. Park yerindeki arabada kahveyi dizlerinin arasına koyup şeker ve krema koymak için kapağını açmaya çalışıyor. O sırada kahve üzerine dökülüyor. Tehlikeli derecede sıcak kahve yüzünden Liebeck hastanelik oluyor. Üçüncü dereceden yanık teşhisi konuyor. Liebeck'ten önce de markaya 700'e yakın üçüncü derece yanık davası açılıyor ama hepsi anlaşmayla kapanıyor. Liebeck restoran zincirinden hastane masrafları dahil toplam 20 bin dolar ödemesini istiyor. Karşı taraf ise sadece 800 dolar teklif ediyor ve olay mahkeme salonlarına taşınıyor. Dava yaklaşık iki yıl sonra tamamlanıyor ve jüri Liebeck'e 2.89 milyon dolar ödenmesine karar veriyor. Yapılan anlaşmayla 640 bin dolar ile olay çözülüyor. Ama bu olaydan sonra sıcak çay ve kahve davalarının ardı arkası kesilmiyor. Sıcak kahve çok sıcak peki buzlu kahve niye çok buzlu?.. İki yıl önce Stacy Pincus, favori kahve zincirine buzlu kahveye buz koyduğu için dava açtı. Pincus'a göre ısmarladığı boyda olması gereken kahve oranı yetersizdi. Dava ettiği şirket, bu gibi durumlarda müşteri memnuniyetsiz kalırsa kahveyi yeniden yaptıklarını savundu. Ayrıca buzlu kahvede 'az buzlu' seçenekleri olduğunu da belirtti. Dava henüz sonuçlanmadı. Pincus'un talebi 5 milyon dolar. Pincus, kahve zincirinin son 10 yıldır sattığı tüm kahveler adına bu denli yüksek bir rakam talep ettiğini söylüyor.

SANDVİÇTE DERİ SORUNSALI

Okurken midenizi kaldırabilecek bir dava... Olay Ohio'da Arby's'te geçiyor. Bir müşteri sandviçinden insan derisi çıktığını iddia ediyor. Restoran müdürünün rendelerken eldiven giymediği ve parmak ucunu kestiği, sonrasında da orayı temizlemediği ortaya çıkıyor. Sonuç mu?.. Marka müşterisine 50 bin dolar ödüyor.





Islak zeminde kayma ve zehirlenme

Sıcak kahve dökülmesi gibi sorunlar aslında davalar arasında o kadar yaygın değil. Peki ama restoran ve müşteri arasında en yaygın davalar neler, bir bakalım mı.

İlk sırada kaygan zeminde düşme yer alıyor. 'Kaygan zemin' tabelası varsa genellikle mekan bundan yırtıyor. Yoksa vay haline... Zira bu düşmeler mermer ve sert zemine olduğu için ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Sonucu da mahkemede bitiyor. Elbette dünya genelinden bahsediyorum.

Münakaşa ve saygısız ithamlar ikinci sırada. Zaman zaman servis elemanı kraldan çok kralcı oluyor. Müşteriye olmaması gereken laflar sarf edebiliyor.

Zehirlenme ve sağlık sorunları üçüncü sırada yer alıyor. Bu yılın başında Michelin yıldızlı restoran Riff'te mantar zehirlenmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetmiş ve 28 kişi zehirlenmişti. Daha önce Londra'nın en iyi restoranlarından The Fat Duck da zehirlenme olayı sonrası restoranını uzun bir süreliğine kapamak zorunda kalmıştı.