Vegan deriyle gece kıyafetleri

Çevreye duyarlı, bilinçli ve vizyoner moda takipçileri her geçen gün artıyor. Ve bu yeni nesil moda meraklıları için satın aldıkları kıyafetlerin kimlik bilgileri yani nerede üretildiği, hangi malzemenin kullandığı, çevreye ve insana karşı duyarlı olması çok kıymetli. Bu markalardan biri de Zell markası... İsmi saf ve temiz anlamına gelen ve 2014 yılında temelleri atılan bu marka gece kıyafetine farklı bir soluk getirmiş durumda. İngiltere, ABD, İrlanda ve Fransa'da ismini duyuran bu kokteyl ve gece elbiseleri alanındaki iddialı markanın bir de farkı var. O da iddialı tasarımlarında tamamen vegan deri kullanıyor oluşu. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Zelal Kocakelçi Öğün, iç mimarlık eğitimi ve bu sektörde yıllar süren deneyiminin ardından kurduğu markası için hazırladığı koleksiyonunda mimari çizgilere dokunuşlar yapıyor, mimari siluetlerden ilham alıyor. Doğal kumaşlarla vegan derinin bir arada kullanıldığı koleksiyonlar, her yıl Pure London, Who's Next, New York Coterie gibi dünyaca ünlü moda fuarlarında tanıtılıyor.