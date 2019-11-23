Geri değil ileri dönüşüm

Berk, Ozan ve Burak Kadıköy'de yaşayan üç arkadaş. Çöplere atılan eşyaları alıp tasarlayıp birbirinden ilginç parçalar ortaya çıkarıyorlar. Ama bunları yaparken yalnız değiller. Sosyal medya üzerinden takipçilerine "Neye dönüşecek?" diye sorup gelen cevaplardan yola çıkarak tasarımlarını yapıyorlar. Trampetten avize, bavuldan makyaj masası, karton kutudan kitaplık, fotoğraf makinesinden masa lambası... Üstelik bunları satmıyor takipçilerine ve arkadaşlarına hediye ediyorlar. Yapım aşamasını ise YouTube'da kanallarında paylaşıyorlar. Ve kendilerine Çöpçüler adını vermişler. Çalışmaları o kadar dikkat çekmiş ki İstanbul Comics & Art Festival (ICAF)'e davet edilmişler ve eski paletlerden kedi evleri yapıp ziyaretçiler ile birlikte renklendirmişler. Çöpçüler ile hikayelerini ve tasarımlarını konuştuk.

- Çöpçüler projesine başlamanız nasıl oldu?

- Berk Barutçu: Küçükken sokakta bulduğum her şeyi bundan kesin bir şey yaparım diye eve getirirdim. Annem de "Çeri çöpü eve topluyorsun iyice çöpçü oldun" diye kızardı. Uzun yıllardır aklımda olan bir projeydi. Aklıma gelmesi ise Çöpçüler ismi sayesinde oldu. Kamera önünde bu işin sunumunu yapacak iletişimi kuvvetli birileri olmalıydı. Aklıma Ozan ve Burak geldi ve o an "Bu iş onlar olmadan olmaz" dedim. Onlar da küçükken benim gibi yapıyorlarmış. O yüzden grubumuza Çöpçüler ismini verdim.

- Ozan Bekdikli: Berk, bu fikri bizimle bir YouTube projesi olarak paylaştı. Fikri duyar duymaz hemen yapalım dedik. Güzel tasarımlar çıkarabileceğimize inandık. Ve deneme çekimi yapmaya karar verdik.

- Burak Ersöz: Berk bir gün geldi ve "Sıfır maliyetle bu çizgi roman karakterinin kullandığı koruma kalkanı nasıl yapılır sizce?" diye sorarak projenin temellerini attı. İki sene oldu. Bu zaman içerisinde yüzlerce parça atılmış obje topladık. 20 proje yaptık, 300-400 saatlik bir atölye çalışmamız oldu, 27 video yayınladık.

- Malzemelerin hepsini çöpten mi buluyorsunuz?

- O. B: Önce sokaklarda dolaşıyorduk. Eskicilere gidiyorduk. Sonra takipçilerimize duyurmaya başladık. Onlar da atmak istedikleri eşyaları bizimle paylaşıyorlar.

- Yaptıklarınız arasında çok ilginç parçalar var... Peki, neye dönüştüreceğinize nasıl karar veriyorsunuz?

- B. E: Bulduğumuz objeleri Instagram sayfamızdan "Neye dönüşecek?" diye takipçilerimize soruyoruz. Gelen cevaplar doğrultusunda en çok istenilen parçayı yapıyoruz. Herkes bu projelerimize dahil olabiliyor. Trampetten avize yapma fikrini bir takipçimiz vermişti. Avizeyi fikri veren arkadaşa hediye ettik. Hatta evine kadar gittik ve montajını yaptık.

- YouTube'dan geri dönüşler alıyor musunuz?

- O. B: Aydın'da bir okulda girişimcilik dersi veren öğretmen derslerinde bizim videolarımızı izletiyormuş. Çocuklar da bizi izledikten sonra oldukça yaratıcı fikirler üretmişler, bize mesaj atıp teşekkür etmişti. Gerçekten gözlerimiz dolmuştu bu mesajı aldığımızda.

- Hikayesi olan bir tasarım var mı?

- O. B: Türkiye'de seri olarak üretilen ilk otomobil markası olan Anadol marka aracın kadranından saat yapmıştık. Aracın sahibinde eski kadranı kenarda öylece duruyormuş. Bizim videolarımızı izlemiş ve çok etkilenmiş. Instagram'dan bize ulaştı ve hemen gidip tanıştık. Çok anısı olan, kıymetli bir parçaydı. Zamanla alakalı bir şey yapalım diye düşündük. Ve bir saate dönüştürmeye karar verdik.



ÇÖPLER ELLERİNDE HAYAT BULUYOR

- Yaptığınız çalışmaların geri dönüşüm değil ileri dönüşüm olduğunu söylüyorsunuz.

- O. B: Aslında tüm dünyada 'upcycle' olarak bilinen bir kavram, hatta akım diyebiliriz. Kullanılmayacak durumda olan, atılacak, çöp oldu denilen eşyaları alıp onlara yeni bir işlev kazandırarak hayata döndürmek diyebilirim. Ben eşyaların reenkarnasyonu olarak tanımlıyorum.

- B. E: İleri dönüşüm aslında hayatımızda hep var ama farkında olmadığımız bir çevre koruma yöntemi. Yoğurt kaplarından saksı yapılması, dondurma kaplarının saklama kabı olarak kullanılması, ileri dönüşümün en basit örneği aslında. İleri dönüşüm, diğer yöntemlerden farklı olarak içerisinde aynı zamanda bir tasarım ilkesini de barındırıyor.

- Gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz neler?

- B. B: Çok fazla projemiz var ve her gün aklımıza yeni bir fikir geliyor. Ama bizi şu sıralar en çok heyecanlandıran minibüsten karavan yapma fikri, bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer bu projeyi gerçekleştirebilirsek karavanla Türkiye'deki birçok şehre gidip orada workshop'lar yapmak istiyoruz.

- O. B: İleri dönüşüm farkındalığını artırmak, tüketim çılgınlığına çok mümkün olmasa da biraz dur demek istiyoruz öncelik olarak. Halka açık, tamamen her isteyenin yararlanabileceği büyük bir açık atölye hayalimiz var. Burada, elinde eski objesi olup da nasıl dönüştüreceğini bilemeyen insanlarla, yetenekleri olup da bunu nerede nasıl değerlendireceğini bilemeyen insanları buluşturmak istiyoruz.

HİLAL TAŞ