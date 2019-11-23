Haftanın konuğu Melis Göral’ın tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemin en popüler mücevher firmalarından biri olan Melis Goral Jewelry'nin kurucusu Melis Göral ile yeni sezon trendlerini, alışveriş rotalarını ve dolabındaki kurtarıcı parçaları konuştukYeni sezon için ilk olarak Salvatore Ferragamo'dan bir deri ceket satın aldım.Trendleri işim gereği de tabii takip ederim, ama herkesin üzerinde çok sık görülen ürünleri tercih etmem. Her sezon dolabımdaki diğer parçalarıma ve tarzıma uyan yenilikler dahil ederim.Mücevherleri saymazsak dolabımda kesinlikle ayakkabı ve ceket en çok bulunan parçalar.Dolabımdaki en eski parça ailemdeki büyüklerden kalan pırlanta bir kolye.Kesinlikle külotlu çorap giymem.Bu kış dolabımı daha açık renk yapmaya karar verdim. Krem ve nude tonlarıyla da her zamankinden açık tonlarda giyeneceğim gibi gözüküyor.Bu sezon için benim kurtarıcı kombinim hafif oversize pantolon-ceket takımlar ile kaşmir kazaklar.