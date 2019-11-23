Modakazanı

GIGI ELİNDEN AYAKKABI

Podyumların son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan Gigi Hadid, Reebok markası için yeni bir giyim ve ayakkabı koleksiyonu hazırladı. Manken ve marka arasındaki tasarım ortaklığının ikinci koleksiyonun ilham kaynağıysa Hadid'in doğadaki çocukluk anıları... Ünlü manken ilgi gören koleksiyonuyla ilgili olarak, "Doğayla ilgili her şey bana ilham veriyor. Işık, renkler, enerji, karmaşıklık. İkinci sezon koleksiyonum, bu ilhamdan yola çıkıyor ve her sıcaklıkta ve ortamda sizi desteklemek ve sizinle birlikte çalışmak üzere tasarlandı" diye konuşuyor.





BARBIE'DEN YARDIM

Kız çocuklarının modayla tanşması oyuncak bebeklerle başlıyor. İşte bu nedenle aldığınız bebeklerin önemi büyük. Bu amaçla 60'ıncı yaşına özel bir oyuncak bebek koleksiyonu hazırlayan Barbie, kız çocuklarının istedikleri her mesleği yapabileceğinin altını çiziyor. Ve 31 Kasım'a kadar satın alacağınız her kariyer bebeği ile çocukların geleceği için TEGV'e 10 TL yardım yapmış oluyorsunuz.



DOĞAYA DÖNME ZAMANI

Sonbahar ve kış demek aslına bakarsanız belki de doğada daha fazla zaman geçirmek ve tabiatın tadını çıkarmak demek. Doğa yürüyüşlerinden, kayak tatillerine kadar dolabımızdaki herşeyi yeniden gözden geçirmeye başladığımız şu dönemde birçok marka da yeni koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Timberland... Markanın en dikkat çekici özelliyse doğaya olan yakınlığının altını doğayı koruyarak çiziyor oluşu. Marka bünyesinde geri dönüşüm ve sürdürülebilir ürün tasarımı felsefesini yansıtan ürünlerinin yüzde 50'si dönüştürülmüş plastik içeriğe sahip.