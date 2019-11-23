Modaya o yön veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Kraliyet ailelerinin kıyafet tercihlerinin son dönemde en az popstarlar kadar etkili. İspanya Kraliçesi Letizia, Cambridge Düşesi Catherine, Monaco Prensesi Charlene ne giyse bulundukları coğrafya içinde milyonlarca kadına ilham veriyor. Ancak son dönemde onlardan daha etkili bir isim var o da Sussex Düşesi Meghan... Meghan'ın bu kadar popüler olmasında dünyanın en gözde bekarı Prens Harry ile 35'den sonra evlenmesi tabii ki etkili. Ancak Hollywood'da ismini duyuran, siyahi kana sahip olan, daha önce başından bir evlilik geçen ve eşinden yaşça büyük olan Meghan tam bir modern zaman prensesi... Belki de bu yüzden bu dönemin kadınları onun her şeyine bayılıyor. Lyst tarafından yapılan son anket de bunun bir ispatı... Meghan diğer tüm kraliyet ailelerinin üyelerini geri planda bırakaran 2019'un moda konusundaki en etkili ismi oldu.