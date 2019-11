7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl çıkardığı ilk albümü An'ı prodüksiyonundaki her detayı titizlikle işlenmiş konserlerle taçlandıran Edis, yarın Volkswagen Arena'da vereceği konserle bu özel albüme bir nevi veda etmeye hazırlanıyor. 49 kişilik ekiple gerçekleşecek konser iki bölümden oluşacak. Profesyonel bir ekip tarafından çekilip belgesel haline de getirilecek olan konser, şarkıcının dönüşüm sürecinin bir başlangıcı olma özelliği de taşıyor.Gökhan Türkmen, Ordu'nun ardından Trabzon ve Rize'de de konser verecek. Bugün Trabzon KTÜ'deki akustik konser saat 20.00'de başlayacak. Sanatçı yarın ise Rize Yenişehir Spor Salonu'nda olacak. Konserin başlama saati 19.00.Ülkemızde de hayranları bulunan kamança üstadı Mark Eliyahu, 6 Aralık Cuma günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek. Eliyahu, Türk, Arap, Azeri ve İran kültürlerinin müziğini etkilediğini söylüyor.Cezayir kökenli müzisyen Sofiane Saidi ve grubu Mazalda, Very Very French Festival XXF kapsamında bugün Babylon'da. Altı müzisyenden oluşan Mazalda üflemeliler, saz, klavye ve synth gibi enstrümanlar kullanarak bedouin, synth, saykedelik ve funk tarzlarında müzik yapıyor.Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren Beyond Bollywood müzikalini bugün saat 15.00 ve 20.00'de, yarın ise 14.30 ve 19.30'da Zorlu PSM'de izleyebilirsiniz. Müzikal, kaybettiği annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a yola çıkan dansçı Shaily'nin hikayesini konu ediyor. Masal ve kültür öğelerini birleştiren bu romantik ve destansı gösterinin müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyor.Şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör Mac DeMarco müziğini jizz jazz olarak tanımlıyor. Kanadalı müzisyen indie rock, lo-fi, saykedelik pop ve soft rock'tan unsurlar barındıran bu tarzıyla bu akşam Volkswagen Arena'ya konuk oluyor. Salon İKSV'nin tek günlük festivali Gezgin Salon kapsamındaki konserden önce sahneye Büyük Ev Ablukada ve Los Bitchos çıkacak.Üsküdar Çavuşdere Kapalı Spor Salonu'nda bu hafta sonu Üsküdar Drone Festivali gerçekleşecek. Festivalde yerli ve yabancı drone yarış pilotlarının mücadelesi nefes kesecek. 1.5 saniyede 200 km hıza ulaşan jet drone'ların yarışı özel güvenlik önlemi alınan pistlerde gerçekleşecek. Katılımcılar yarışmalara co-pilot olarak katılma şansı da yakalayacak. Teknik eğitimlerin verileceği festivalde drone simülatörü, 3D maker, segway deneyim parkuru da olacak. Festival bugün 10.30'da başlıyor.Aerial dans, vücut enerjisini yeniden düzenlemek, vücut hizasını bulmak için yer çekimi kuvvetinin etkisiyle çalışan bir egzersiz metodu. Bedeni zihin merkezli duygusal kirliliklerden arındırmak için de öneriliyor. Yer çekimiyle boşluk hissine güvenme bu teknikte bir bütün olarak çalışıyor. Ve bu yüzden de uçmanın tarifsiz hissini yaşatıyor. Eğitmen Önder Çevik, aralık ayı boyunca 18.30-19.30 saatleri arasında Akbank Sanat'ta bu dansın atölyesini gerçekleştirecek.Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle, Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği (ELTÜRK) tarafından gerçekleştirilen Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri Maltepe etkinlik alanında hafta sonu da devam ediyor. Etkinlikte, çedene kahvesi, Ağın leblebisi, orçik şekeri, öküzgözü üzümü gibi birçok yöresel lezzet sunuluyor.Kremalı balkabağı çorbası, kruton ve taze fesleğenle; balkabaklı risotto; kıtır panko ve frenk soğan, balkabak ve keçi peynir dolgulu rulo tavuk, kremalı limon sos ile; beyaz çikolata ve balkabaklı mousse... Bu menüyü hazırlamak zor gibi görünse de imkansız değil. 2 Aralık Pazartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında Kanyon AVM'deki İntema Yaşam Mağazası'nda balkabaklı lezzetler atölyesine katılarak güzel bir ziyafet sofrası hazırlayabilirsiniz.Sanat ve tasarımı ev ortamında bir araya getiren Salon Akaretler, bugün açılıyor. Bilgili Holding ve Grid İstanbul'un organize ettiği etkinlik, Sıraevler 25-27 numaralı binada gerçekleşiyor. Ziyaretçiler, güncel sanat ve tasarımları incelerken bir koleksiyonerin evini ziyaret etme deneyimi de yaşıyor. Ayrıca sergideki işleri satın alabiliyor. Rehber eşliğindeki gezi için Grid İstanbul'un internet sitesinden rezervasyon formu doldurmak gerekiyor.Salt Beyoğlu'nun dördüncü katında bugün saat 11.00'de bitki takası var. Kış Bahçesi'ndeki sonbahar temizliği ve bakımı esnasında ayrılıp çoğaltılan bitki dalları takasa açılıyor. Programda, katılımcıların yanlarında getirdiği süs bitkilerinin de değiş tokuşu yapılabilecek. Takas edilmek istenen, hastalık ve böcek sorunları bulunmayan bitkilerin, kolay taşınabilir boyda ve önceden köklendirilmiş olması gerekiyor. Küçük saksılarda toprağa ekili veya yeni kesilmiş olarak da getirilebilir.Bir umutla Atina'ya gelen, günlük hayatlarında temizlik işçiliği yapan beş kadından oluşan kadrosuyla Temiz Şehir, temizlik ve saflık kavramları üzerinden Yunanistan'a kadın göçünü, göçmen temizlikçi kadınların karşılaştığı sorunları ele alıyor. 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamındaki oyunu bugün saat 20.30'da, yarın ise 18.00'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.Ece Seçkin'den ücretsiz konser. Bugün Watergarden İstanbul Havuz Sahnesi'nde gerçekleşecek konser 20.00'de başlayacak.Begüm Gücük'ün Ba'su Ba'del Mevt adlı resim sergisi The Marmara Pera Hotel'in sergi salonunda ziyaret edilebilir. Serginin ismi ölümden sonra yaşam anlamına geliyor.Bu Pazar Kozmonot Bomonti'de Ezgi Daloğlu'nu dinleyebilirsiniz. Konserin başlama saati 12.00.Komedi dünyasının popüler isimlerinden Anlatanadam, komedyen Kemal Ayça ile birlikte bugün BKM Mutfak Çarşı'da olacak.Galeri 77, Sayat Uşaklıgil'in Tuhaf Hikâyeler isimli kişisel sergisine 4 Ocak'a kadar ev sahipliği yapacak.