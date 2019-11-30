BUGÜN NELER OLDU

Moda ve güzellikten bahsederken influencer'lardan söz etmemek imkansız, özellikle de son beş yıldır. Ve tabii influencer'ların her biri farklı bir tarza, eğitime, sosyo-ekonomik duruma ve gerçekliğe sahip. Son dönemde tüm bu isimler arasında en dikkat çekenlerinden biriyse Cansu Akın...Onun en büyük farkı ünlüler dünyasından gelmeden ya da çok zengin bir eşe sahip olmadan ilgiyi üzerinde toplamış olması. Karşınızda kısa süre öncesine kadar annesi ve kardeşiyle yaşayan 1991 doğumlu bir genç kız var.Akın; Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış. Ve jeoloji mühendisi olarak okuldan mezun olmuş. Çok başarılı bir mühendis olacakken blog, Instagram ve YouTube dünyasına adım atmış... Kısa süre önce Yves Rocher'nin yeni kampanyasının global yüzü olan, Fonfique markasıyla bir kapsül koleksiyona imza atan Akın ile buluştuk ve sosyal medya dünyasını ve hayat hikayesini konuştuk.- Ben mühendis olmayı hayal ediyordum. Girmesi de bitirmesi de çok zor bir bölümden mezun oldum. Mesleğimi çok sevdim, akademisyen olmaya karar verdim. Yüksek lisansa kaydoldum... Ama bir yandan da blogger'ları takip ediyordum yaşıtlarım gibi...- Tahmin ediyorsunuzdur; erkek ağırlıklı, çok çalışmak gereken bir bölümde okuyordum ben... Üniversitenin son yılıydı ve bu kadar bakımsız, kendi özümden uzaklaşmış olmaktan rahatsız oldum. 2014'ün sonlarıydı. Kendi kendime "Cansu sen böyle bir kız değilsin" dedim ve bir Instagram sayfası açtım. Kendimi motive etmek için sadece. Arazi botlarından kozmetik videolarına geçtim diyebiliriz... Arkadaşlarım dalga geçti, anlamsız buldu.- Master başladı, okulda çalışmaya başladım. Bir yandan da az sayıda da olsa beni takip edenler çoğalmaya başladı. Ama bir süre sonra master hocamla bir gerginlik yaşadım ve okula gitmek bile istemediğim bir dönemin içinde buldum kendimi. Kariyerimin yönü o zaman değişti diyebilirim. Tam da blog'ların popülaritesinin azalıp YouTube videolarının popülerleştiği bir dönemdi. Ben de "Videolar çeker kanalıma koyarım" dedim. Ailem pek sıcak karşılamamıştı o zaman...- Evet. Ama asla öngörülebilir bir gelirimiz yok. Her ay farklı. Bazen çok iyi, bazen değil.- Rekabet çok var. Marka işbirlikleriyle para kazanıyoruz. Markalar da deniyor, kendileri için doğru ismi bulmaya çalışıyorlar. Çok hırslı olanlar var aramızda.- İnsanlar yalnız. Ben ilk videolarımı ailesinden uzakta olan, yurtta kalan arkadaşlarımı düşünerek çekmiştim. Kahvaltı ederken karşılarında biri kahvaltı etsin ve onunla sohbet etsin istedim. Zaten sırf bu yüzden insanlar yemek yerken video çekiyor mesela. Çünkü insanlar yalnız ve yalnız yemek yemek istemiyorlar.- 2019 yılının başına kadar tek kişiydim. Bu yıl başından itibaren bir ekip kurduk. Video ekibimiz var ayrıca Koray Caner ile birlikte çalışıyoruz.- Hayatta yaşayamayacağım şeyleri yaşama fırsatı yaşadım. Bu beş yıl 50 yıl gibi geçti benim için. Aileme bakabiliyorum. Bir ay önce kendi evime çıktım.- Çok haklısınız. Tabii ki öyle bir şey yok. Herkes birbirinin en yakın arkadaşı değil, samimiyetsiz şeyler var tabii ki. Ama ben olabildiğince bu durumdan uzak durmaya çalışıyorum.Cansu Akın ile buluşmamıza Türk çanta markası Fonfique ile yaptıkları işbirliği vesile oldu. Gelecek yıldan itibaren tamamen vegan olacak olan markanın kreatif direktörü ve kurucusu Ceylan Kolat, "Bu yıl markamızın beşinci yılı. Bunu kutlamak için farklı bir işbirliği yapmak istedik ve bir influencer ile özel bir projeye imza attık. Cansu Akın ile uzun süredir bu projeye hazırlanıyorduk. Kendisi Fonfique ile bağdaştırdığımız, çok sevdiğimiz ve tarzıyla bize ilham olan bir influencer. Temayı o belirledi. Ve istediği deseni ben çizdim. Normalde desenleri suluboya ile oluşturuyorum. Ancak Akın'ın deseninde daha genç ve dinamik bir tarz üzerinden gittik" diyor.