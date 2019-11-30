Aynı evin içinde farklı dünyalar

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Gençlik Çalıştayı'na katıldım. Çalıştaya İstanbul Üniversitesi ve Argetus Araştırma Şirketi'nin işbirliği ile yaptığı Gençlerde Değişim ve Farklılaşan Talepler Araştırması damga vurdu.Bu araştırmayı bir anne olarak önemsiyorum. Ama daha da önemlisi tüm siyasiler, aileler, eğitimciler ve sosyologlara bu araştırmayı mutlaka inceleyin diyorum. Her fırsatta "Gençler bizim geleceğimizdir, gençlerin nabzını doğru tutmalıyız" diyen siyasiler, işte size gençlerin gündemini açık açık gösterecek bir araştırma, politikalarınızı güncellemek için iyi bir fırsat.Ben bugün bu araştırmada daha çok aileleri ilgilendiren sonuçlara yer vereceğim. Mesela gençlere, "Size belirteceğim konularda ailenize (anne-baba ve büyükleriniz) kıyasla ne kadar farklı olduğunuzu belirtir misiniz?" diye sorulmuş. İşte gençlerin aileleriyle en fazla ayrıştığı konular: İş ve meslek seçimi, giyim seçimi, yemek ve içecek seçimi, dini inançlarda ve bu inançlara göre yaşama, teknolojiye bakış ve teknoloji kullanımı, memleket ve ülke gibi ait hissettiğiniz hususlar, insanlar ve diğer canlılara karşı yaklaşım, müzik ve eğlence seçimi, birikim ve parayı değerlendirme tercihi, siyasi tercih."Günlük ne kadar internet kullanıyor, TV izliyorsunuz?" sorularına verilen cevaplar gösteriyor ki, gençler artık TV izlemeyi tercih etmiyor. Günde 1 saatten az TV izleyen ve hiç izlemeyenlerin oranı yüzde 57 iken internet kullanmayanların oranı yüzde 10 bile değil. Yani artık anne-babalar saatlerce dizi izlerken gençler odalarında internet kullanmayı tercih ediyor. Gelelim gençlerin sosyal medya mecralarını daha çok hangi amaçla kullandıklarına... En fazla eğlenme, haber edinme, sohbet ve arkadaşlık, izleme, stres atma ve eğitim amaçlı kullanıyorlarmış.Araştırmanin ilginç sonuçlarından biri de yetişkinlerin "Gençler hiç kitap okumuyor, varsa yoksa internet" serzenişlerini yerle bir ediyor. Araştımaya göre gençlerin yüzde 80'i kitap okuyor ama yaş ilerledikçe kitap okumayanların oranı artıyor. Yani gençler kitap okumuyor değil, büyükler kitapları terk ediyor.Gençlerin aileleriyle ayrıştıkları ve üzerinde durulması gereken bir alan da müzik. Özellikle günümüzde müziğin gençlerin birçok tercihini etkilemesi yönündeki etkisini göz önünde bulundurursak, araştırmadan çıkan sonucu çok önemsemeliyiz. Araştırmada "Dinlediğiniz müzik türleri nelerdir ve hangi sıklıkla dinliyorsunuz?" diye sorulmuş. Gençler en çok pop müzik dinliyor. Onu hemen ardından rap müzik takip ediyor. Türkünün hatırı sayılır dinleyicisi var. Ancak caz, klasik müzik, heavy metal ve punk pek tercih edilmiyor.Ülkemizde evlilik yaşı önceki dönemlere göre artık artıyor. Araştırmada gençlere konuyla ilgili "Türkiye'de ortalama evlilik yaşının 29'a kadar yükseldiği belirtilmektedir. Bu gelişme hakkında kanaatinizi belirtir misiniz?" diye soruluyor. Katılımcıların yüzde 52'si bunun sosyal ve ekonomik yaşamda görülen değişimlerin bir sonucu olduğunu ve evlilik yaşının yükselmesinin normal olduğunu söylüyor.Eş seçimi yapılırken geçmişte ailelerin üzerinde durduğu birçok kriterin artık gençler için pek önemli olmadığı görülüyor. Örneğin araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37.8'i eş seçimi yaparken aynı dinden olmasını önemsemiyor. Yüzde 28.6'sı aynı mezhepten, yüzde 35.4'ü aynı memleketten, yüzde 33.5'i de aynı dil ve kültüre sahip olmasını önemsiz olarak görüyor.3-6 yaş grubu çocuklar için etkinlik-edebiyat ve oyun dergisi minikaÇocuk, aralık sayısının kapağını trenlere ayırdı. Eğitici bilgilerin, bilmece ve bulmacaların yer aldığı dergi bu ay çocuklara 6 vagonlu yapıştırmalı tren maketi, robot trenler boyama posteri, neşeli çıkartmalar ve 0-3 yaş çocuklar için minikadımlar eki hediye ediyor.7-14 yaş grubu için her ay yayınlanan minikaGO dergisi ise 'Süper Aşçı' kapağı ile eğlenceli bir mutfak ve lezzet sayısı hazırlamış. Bilim, teknoloji, edebiyat ve çizgi roman sayfalarıyla renklenen derginin bu ayki hediyeleri arasında mini hikaye kitabı, 2020 hedef tablo afişi, boyamalı mutfak atölyesi posteri, yemek çıkartmaları ve bilmece-bulmaca eki var.