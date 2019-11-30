Taylor Swift’in askerleriyiz

BUGÜN NELER OLDU

Taylor Swift geçen günlerde hayranlarına hitaben bir açık mektup yayınladı. Mektupta Swift, eski şarkılarının yer aldığı katalogu kontrol eden plak şirketi yöneticileri Scooter Braun ve Scott Borchetta ile yaşadığı anlaşmazlığın perde arkasında yaşananları anlatıyorduSwift'in iddiası eski hitlerini bir ödül töreninde söylemesinin ve kendisi hakkında hazırlanan belgeselde kullanılmasının engellediği yönündeydi. Swift mektupta hayranlarına seslenerek "Onların, nasıl hissettiğimi bilmelerini sağlayın" dedi.Mesajı alan hayranlar (Swifties olarak biliniyorlar) elbette harekete geçmekte hiç tereddüt etmedi. Şarkıcının birçok platin plak ödülüne layık görülen ilk altı albümünün master kayıtlarını elinde bulunduran iki yöneticiyi sosyal medyada topa tuttu."Taylor'ın yanındayım" anlamına gelen IStandWithTaylor hashtag'i dünya çapında trend başlıklar arasında yer aldı.Ancak mesajlar bir süre sonra amacını aştı ve yöneticilerin ev adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerini yayınlamaya yönelik tehditlere dönüştü. Hatta Scooter Braun ölüm tehditleri aldığını söyleyip "Bu durum karşısında ne yapmam gerektiğini hiç bilemiyorum. Tek bildiğim hiçbir konunun insanların güvenliğini tehlikeye sokmaya değer olmadığı" açıklamasını yaptı.Justin Bieber'ın hayran ordusu Beliebers, Kesha'nınki Animals, Lady Gaga'nınki Little Monsters ve Lana Del Rey'inki Lanatics olarak biliniyor. Bunlar en ateşli hayran grupları...Sosyal medyada farklı isimler altında örgütlenen hayranlar sevdikleri sanatçılara adeta kendini adıyor, onların bir mesajıyla harekete geçmekte tereddüt etmiyorlar.Geçen aylarda rapçi Lizzo, Boston'daki otel odasından attığı tweet'te yemek siparişi verdiğini ama kuryenin yemeğini teslim etmek yerine çaldığını iddia etti. Yemek sipariş aplikasyonundan kuryenin adını ve fotoğrafını da bulan Lizzo, tweet'ine bu bilgileri de eklemişti. Hedef tahtasına konan kurye, ünlü rapçinin hayranlarının gazabından kaçamadı. Yoğun saldırı altındaki kurye birkaç gün sonra yaptığı açıklamada aşağılandığını ve Lizzo'nun agresif hayranlarından korktuğu için evinden bile çıkamadığını söyledi. Yemeği çaldığı iddiaları da doğru değildi. Lizzo, adres bilgilerine oteldeki odasının numarasını yazmadığı için kurye otelin lobisinde 10 dakika beklemiş sonra da ayrılmak zorunda kalmıştı. Lizzo daha sonra özür dileyip tweet'i silse de kuryeye yönelik tehditlerin devam etmesini engelleyemedi.Geçen aylarda yeni albümünü yayınlayan Lana Del Rey ise kendisiyle ilgili yaptığı eleştiriyi beğenmediği için müzik yazarı Ann Powers'ı sosyal medya üzerinden eleştirdi. Attığı tweet'te Powers'ın iddia ettiği gibi gerçekten farklı bir personaya bürünmediğini söyledi. Müzisyenin tweet'i sonrasında hayranları da eleştirmeni mesaj yağmuruna tuttu. Saldırılar karşısında bunalan yazar, çareyi bir süre sosyal medyadan uzak kalmakta buldu. Lana Dey Rey'in hayranları yani Lanatic'ler son yılların en ateşli hayran grupları arasında yer alıyor. Hatta haklarında çekilmiş bir belgesel de var.Nisan ayında da Ariana Grande'yi eleştiren Chicagolu bir gazeteci, şarkıcının hayranlarının DM (Direkt Mesaj) üzerinden tehditlerine ve aşağılamalara maruz kaldı. Grande gazeteciyle iletişime geçse de hayranlarının maksadı aşan mesajlarının sorumluluğunu almaya yanaşmadı.Taylor Swift olayına dönersek plak şirketi birkaç gün önce şarkıcının eski hitlerini Amerikan Müzik Ödülleri töreninde söylemesine izin verdi. Swift hayranlarının saldırılarının bu kararda ne kadar etkili olduğunu elbette bilemiyoruz...Dünyanın en büyük pop yıldızlarından birinin, eski ya da yeni, söylediği şarkılar üzerinde hak iddia etmesi çok doğal ancak hayranlarını kontrol edemeyeceği ve ne kadar ileri gidebileceklerini öngöremeyeceği bir savaşın içine sokması ne kadar doğru işte müzik dünyası şu sıralar bunu tartışıyor.