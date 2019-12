Bro’lar güçlerini birleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Her şey geçen haftalarda Ece Seçkin'in arabada bir rap şarkısına eşlik ederken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla başladı. Viral bir şekilde yayılan videonun gördüğü ilginin ardından iki yetenekli isim stüdyoya girip şarkının yeni versiyonu Benjamins 3'ü kaydetti. Şarkı kısa sürede müzik listelerine üst sıralardan girdi. İki yetenekli kadının güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan projenin ayrıntılarını konuşmak için Ece Seçkin'le bir araya geldik.- Evet, dünyayı takip ediyorum çünkü müziği çok seviyorum. Zaten popçu olmak, adı üstünde popüler olanı takip etmek demek. Bu parçayı söylememde dünyayı, trendleri takip etmenin etkisi elbette büyük ama daha da önemlisi kendini o kalıba sokabilmek, ona ayak uydurabilmek. Kalıcılığın yolu da bundan geçiyor.- Rap, trap, afro trap dünyada çok önceden patlamıştı. Bizde son iki yıldır trend. Ama ben Türkiye'de patlamadan önce de rap dinliyor, rapçi arkadaşlarımı destekliyordum. Hatta Anıl Piyancı yıllar önce çıkardığı bir parçada "Benim rap'im Ece Seçkin'in de hoşuna gidiyor" diyerek bana gönderme yapmıştı. O dönem bu sözleri sprey boyalarla duvarlara yazıyorlardı.- Yıllardır rap yapan, işin kralları var. En başta da Ceza... Ortaokuldayken albümünü alıp parçaların sözlerini baştan sona ezberlediğimi hatırlıyorum.- Şarkıya ilk kez arabadayken tesadüfen bir radyoda denk geldim. Yanımda nişanlım Çağrı vardı. Ona "Hemen Shazam'ı aç, bu şarkıyı bulmam lazım" dedim. Ondan sonra şarkı hayatıma girdi ve dinlemeye başladım. Bir süre sonra da Rozz'u aradım ve ardından kayda girdik.- Evet, telefonla aradım. "Ben Ece Seçkin" dediğimde şoka girdi. Bu arada Rozz inanılmaz yetenekli bir müzisyen. Şarkının hem sözünü hem müziğini hem de altyapısını kendisi evde yapmış. YouTube'ta başka şarkıları da var. Bilmeyenler mutlaka dinlesinler. Aynı zamanda çok da tatlı. Bütün Türkiye'nin onu tanıması ve el üstünde tutması gerektiğine inanıyorum.- İki kadının düeti benim uzun zamandır yapmak istediğim bir iş birliğiydi. Ve bu Rozz'la gerçekleşti. Sinerjimiz tuttu. Gülşah yani Rozz, Denizli'de yaşıyor. İstanbul'a geldiğinde kısa sürede sanki 20 yıllık arkadaş gibi olduk. Birbirimize "Bro" diyoruz.- Keşke çoğalsalar, seslerini duyurup erkekler kadar popüler olsalar ve konserler verseler... Bu şarkının klibinde Rozz'la benim hallerimize baktığınızda ciddi bir girl power (kadın gücü) durumu söz konusu. Son bir buçuk yıldır müzik listelerine baktığınızda hep erkek rap egemenliğini görüyordunuz. Şu an baktığımda ilk 50 listesine beşinci sıradan iki kadın olarak girmişiz. Bu acayip de havalı bir durum. Çok da iyi hissettiriyor. Ayben de çok beğendiğini belirterek şarkımızı paylaştı. Bu benim için önemli çünkü ilk defa denediğim bir tarz ve başkandan (Ayben) onayı almak, sınavı geçmekti benim için.- Hayır, zor olmadı. Rozz'la beraber stüdyoya girdik. Normal şartlarda kelimelerin net anlaşılması, prozodiler bizim için çok önemlidir. Rozz dedi ki, "Ece bizde böyle bir kanun yok. Solist kafasından çık. Takılmadan, içinden geldiği gibi oku." Şarkıyı bir-iki saatte kaydettik.- Kariyeri boyunca her zaman Rozz'a destek olurum. Zaten bana göre büyük bir yetenek. Ben sadece adının daha fazla duyulmasına vesile oldum. Gerekirse yine yaparım. Sadece Rozz için de değil. Müziğe gönül veren herkese destek olurum. Çünkü ben Ozan Doğulu dışından kimseden destek görmedim. Kendi kendime yürüdüm.- Bence rap'in karakterini yani asi ve dışavurumcu tarzını, haykırışını seviyorlar. Tabii ki bu durum pop'un bittiği anlamına gelmiyor. Bunu müziğime sahip çıkmak adına da söylemiyorum. "Bu saatten sonra rapçiyim, herkes ayağını denk alsın" demiyorum. Bu parça benim için sadece "Bir arkadaşa bakıp çıkma" projesiydi. Devamı gelir ya da gelmez..- Tabii ki, neden çıkmasın? Ama ben ayakları yere basan biriyim. "Dünya starı olacağım" demekle bu olmuyor. Sinyaller gelmesi, oralardan birilerinin dikkatini çekmek gerekiyor. Benim için bir süreç başladı. Charlie'nin Melekleri filminde şarkım Adeyyo çalındı. İlk kez bir Hollywood filmine Türkçe şarkı satıldı. Şimdi yine bir Hollywood filmi için bu kez İngilizce bir şarkı seslendirmem için teklif geldi.- Eskiden müzik kanalında şarkınız çalıyorsa bu 'şarkı tuttu' demekti. Şimdi dijital mecralar çok güçlü. Şarkının gidişatını bire bir takip edebiliyorsunuz. Spotify'ın sanatçı sayfasına girdiğimde şu an şarkımı kaç kişinin dinlediğini, şarkının bugüne kadar kaç kişi tarafından dinlendiğini bile görebiliyorum. Ya da TikTok fenomenleri bir şarkının kaderini belirleyebiliyor. Kısacası sosyal medya aslında ihtiyacın olan her şeyi sana altın tepsiyle sunuyor. Kendi hedef kitleni belirliyorsun.- Sayemde meraklı birine dönüştü. Onun analitik kafası, rakamsal verilere hakimiyeti şarkı çıktığında çok işe yarıyor. Çünkü ben işin sosyal kısmıyla daha ilgiliyim. Yeni şarkım çıktığında saat saat girer verileri kontrol eder, önceki şarkılarla karşılaştırır.Son dönemde yıldızı yükselen kadın rapçiler arasında yer alan Rozz Kalliope, 1991 yılında Almanya'da doğmuş. Gerçek ismi Gülşah İpek. 15 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. Üniversite eğitimini müzik için bırakan 28 yaşındaki rapçi, Denizli'de yaşıyor.- Hip hop hep hayatımdaydı zaten. Almanya'dayken MTV, Viva Plus izlerdim, orada genelde rap çalardı. Sido, Bushido, Eko Fresh, 50 Cent, G Unit, Eminem gibi isimlerin parçaları... Aldığım CD'ler de hep rapçilerindi. 2pac ve DMX'in albümlerini dinliyordum.- Techno'dan arabeske her tür müzik dinliyorum. Diğer müzik türlerinden daha çok ilham alıyorum.- Ece normalde de rap dinleyen biri. Şarkıda ses uyumumuz da güzel oturdu, benim için farklı bir tecrübe oldu.- Eleştirilere açığım. Bu zamana kadar yaptığım müziğe hakaret edenler bile oldu ama hiç sorun değil. Ne olursa olsun müziğime devam edeceğim.- Önceden rap dinleyenlere farklı gözle bakılırdı şimdi herkes rap dinliyor. Bu böyle de devam edecek inanıyorum.