Canların canı, gönül dermanı beyran

BUGÜN NELER OLDU

İkinci Bahar dizisini izleyenler hatırlar. Şener Şen'in canlandırdığı Antepli Ali Haydar Usta bir bölümde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Hanım'a mutfakta katmer yaparken bir anda Katmer şiirini okumaya başlar. Şiirin her kıtası şu dizeyle sonlanmaktadır: Gel ey canların canı, gönül dermanı katmer...Bu şiir hem muazzam bir flört unsurudur hem de bir yemeğe verilebilecek en büyük kıymetlerden biridir... Şimdi Anteplilere sorsak, "Şener Şen'in okuduğu Katmer şiiri gibi bir yemeğe daha şiir yazacaksınız, hangisini tercih edersiniz" diye, işte beyran öyle bir ezici çoğunlukla listenin başını çeker ki inanamazsınız...Gaziantep'te beyran genellikle ya sabahın erken saatlerinde ya da gece geç vakitlerde içilen, 'çorba' klasmanında değerlendirilen ama tam anlamıyla bir çorba da sayılmayan, özellikle şu soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi doğal bir antibiyotiktir. Öyle ki et suyu, kuzu eti, pirinç, sarımsak ve pul biberin ahenkli dansını ömründe bir kez bile deneyimlemiş olanların sürekli iyi beyran arayışında olması kuvvetle muhtemeldir. İşte biz de bu sorundan yola çıkarak hem gurbetteki Anteplileri hem de bu lezzeti merak edenleri, tatmak isteyenleri düşündük ve İstanbul'da bir tura çıktık. Gaziantep'teki seviyeye yakın beyrancıları şöyle bir listeledik, buyursunlar...Hem Çengelköy hem de Beylikdüzü'nde şubesi bulunan Beyranistan, dört yıldır hizmet veren bir mekan. Restoranın sahibi İbrahim Deniz de bir Gaziantepli. Doğrusunu söylemek gerekirse Beyranistan da Gaziantep standartları büyük oranda sağlanmış durumda. Bakır kap, kuzu eti tercihi, et suyunun kullanımı, et ve pirinç malzemelerinin bol olması ve Antep'ten getirtilen pul biberlerle önünüze gelen beyran tabağı hayli tatmin edici. 7/24 açık olan mekanı bu doğrultuda listenize dahil edebilirsiniz. Beyran fiyatı da 25 TL.Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin çaprazında bulunan mekan, ön camında koca puntolarla anonsladığı "Beyran, işkembe, kelle paça" yazılarıyla bir vaat sahibi. Peki bu vaat ne kadar karşılanıyor? Gaziantep standartlarında "Eh" denilebilecek mekanın beyranı İstanbul standartları düşünüldüğünde ortalama üstü. En büyük handikaplardan biri bakır kap yerine klasik çorba kasesi kullanılması, lezzetin yerinde olduğunu söylemekte de fayda var. Fiyat ise 24 TL.İstanbul'daki iyi beyrancıları ararken Köşkeroğlu sık önerilen yerlerden biri oldu. 1946'da Gaziantep'te Mehmet Ali Kaya'nın kurduğu Köşkeroğlu, 1986'dan beridir de İstanbul'daki şubelerinde hizmet vermekte. Halihazırda Merter, Topçular, Karaköy ve Yenibosna'da şubeleri olan restoranda beyran 22 TL'den satılıyor. Sunum ve lezzet konusunda Köşkeroğlu'nun kurulduğu toprakların seviyesini koruduğu görülüyor.Kozyatağı ve Acıbadem'de şubeleri bulunan Çanak Kebap/Katmer, 2004 yılından beri Gaziantep mutfağının yöresel lezzetlerini İstanbullularla buluşturuyor. Mekan her ne kadar katmeriyle öne çıksa da beyran da menünün iddialı ürünlerinden. 27 TL fiyatıyla müşterilere sunulan beyran özellikle İstanbul'da yaşayan Gazianteplilerden tam puan alıyor. Özellikle acılı ve bol sarımsaklı bir beyranın finalini, çıtır çıtır bir katmerle yapmak isteyenler burayı düşünebilir.