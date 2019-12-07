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’ın ’i !

Çocukluğundan itibaren 'da düğün şarkıcılığı yaptı. İdolü 'ti. "Şarkı söylemeyi ondan öğrendim" diyordu. Sosyal medya yaygınlaşınca izleyenler ona "İran'ın İbrahim Tatlıses'i" dediler. , 10 yıldır beklenen albümünü sonunda 'de yayınladı.

GÖKSAN GÖKTAŞ Cumartesi Sabah
Giriş Tarihi: 7.12.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 11:43
İran’ın İbrahim Tatlıses’i Seccad Mehmedi!

Mahcup ve mütevazı bir genç adam... 32 yaşında. Sözlerini çok sık sessizlikler bölüyor. Aslında kendini hep şarkı söyleyerek ifade etmek ister gibi bir hali var... Bu sessizlikler bu yüzden belli ki. İranlı. Ülkenin Çaldıran şehrinde dünyaya gelmiş. Çiftçi bir ailenin çocuğu... Müziğin günlük hayata dahil olduğu, evde meşklerin düzenlendiği bir ailede büyümüş. Baba Azeri türküleri söylermiş hep... Civarın ozanları onların evine toplanırmış. Seccad'ın kulağında ilk yer eden sesler çok sağlam yani...

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İran’ın İbrahim Tatlıses’i Seccad Mehmedi!
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