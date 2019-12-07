İran’ın İbrahim Tatlıses’i Seccad Mehmedi!

Mahcup ve mütevazı bir genç adam... 32 yaşında. Sözlerini çok sık sessizlikler bölüyor. Aslında kendini hep şarkı söyleyerek ifade etmek ister gibi bir hali var... Bu sessizlikler bu yüzden belli ki. Seccad Mehmedi İranlı. Ülkenin Çaldıran şehrinde dünyaya gelmiş. Çiftçi bir ailenin çocuğu... Müziğin günlük hayata dahil olduğu, evde meşklerin düzenlendiği bir ailede büyümüş. Baba Azeri türküleri söylermiş hep... Civarın ozanları onların evine toplanırmış. Seccad'ın kulağında ilk yer eden sesler çok sağlam yani...



