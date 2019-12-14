Bu yıl internette en çok bunlar arandı

BUGÜN NELER OLDU

Son bir yıl moda dünyasında ağırlıklı olarak belirli konular konuşuldu. Bunların çoğu hepimizin zaten hafızlarında ama yine de son bir yıl moda arenasında nasıl geçti diye düşündüm, dünyanın dört bir yanında 12 binden fazla moda şirketinin bağlı bulunduğu moda arama motoru Lyst'e girdim...Son bir yıl moda dünyasına damga vuran, en çok konuşulanlara baktım... Bu yıl 104 milyon kişi sitede moda üzerine arama yapmış. İşte size en çok konuşulan 10 trend, bakalım tahmin ettiğiniz ve hatırladıklarınız doğru çıkacak mı?2019'un öne çıkan trendi kesinlikle romantizmdi... İncili aksesuvarlar, tül elbiseler, danteller, pembe tonları, taşlı çanta ve ayakkabılar... Kabarık kollar, küçük zarif çantalar, satenler, broşlar, iddialı aksesuvarlar... Bunların hepsi romantizmin içimize işlemesini sağladı.Korseler, korse tipi kıyafetler son bir yılın en popüler parçaları oldu. Hayatımızdan kısa süre içinde tamamen çıkmasını dilediğimiz kısa tayt aramaları yüzde 137 oranında arttı mesela...90'lara gençlik dönemlerinde denk gelenler, o yıllarda çekilen fotoğraflarına bile bakmaya tahammül edemez aslına bakarsanız. Ancak son bir yıl en çok yükselişe geçen trendlerden biri kesinlikle 90'lar trendiydi... Gecelik görünümlü elbiseler, küt burunlar, baget çantalar 90'lar demek...Fosfor yeşil üzerine yapılan aramaların yüzde 69 arttığı, batik desenlerin, asit yıkamaların yeniden hayatımıza girdiği yıldı 2019... Parçalı kıyafetler, 70'lerden ve 90'lardan aynı anda ilham alan tasarımlar ön plandaydı.Tahmininiz çok doğru, moda sayfalarımızda da en çok işlediğimiz konulardan biri bu yıl hiç kuşkusuz sürdürülebilirlik kavramıydı. Arama motorunda da bu konudaki aramalar yüzde 75 oranında artmış durumda. Her ay bu konu üzerinde yaklaşık 27 bin arama yapılmış.Orta Amerika'da çiftlik kızlarının giydiği çiçek desenli elbiseler sanırım hepimizin dolaplarında yer buldu şu son bir sene içinde... Bu trend özellikle temmuz ayında ivme yakaladı.Savaşın, göçlerin, ölümlerin olduğu zamanlarda tabii ki askeri çizgiler de moda dünyasında yerini alıyor. Çünkü bir kez daha altını çizelim moda sosyolojiden ve ekonomiden bağımsız bir şekilde incelenemez... Kargo pantolonlar, parkalar, haki yeşiller ve askeri botlar popüler oldu.Spor giyim, sokak modası, lüksün tanımı tamamen değişti. Spor ayakkabı günlük giyimimizin bir parçası oldu. T-shirt satışları patladı. Sweatshirt'süz kimse sanırım kalmadı. Hayatımıza Off-White girdi mesela...Moda biraz da zıtlıkların bir arada olması demek... Bir yandan sokak modası, korseler, iç çamaşırından hallice elbiseler hayatımıza girmiş olsa da klasik takımların da yükselişe geçtiği yıl oldu 2019...Moda dünyasında en çok aranılan kelime çeşitlilik olmuş. "Çeşitlilik nedir?" sorusuna ırk, din, dil, cinsiyet ayrımlarının ortadan kalkması, moda dünyasında her arenada çok sesliliğin artması olarak özetleyebiliriz.