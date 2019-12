Çıkın artık hayatımızdan

BUGÜN NELER OLDU

Birkaç hafta sonra sadece 2019'u değil 2010'ları hayatımızdan uğurlamış olacağız...Son 10 yılda her alanda olduğu gibi moda dünyasında da tam bir duraklama dönemi yaşandı. 60'lar ve 70'ler bir yana moda dünyasının en stilsiz dönemleri olarak kabul edilen 80'ler ve 90'lar da 10 yıl boyunca peşimizi bırakmadı. Genel olarak moda dünyası kendi kendisini tekrar edip durdu.Hal böyle olunca yeni akımları değil, yıldız tasarımcıları, popülerleşen markaları ve pat diye ortaya çıkan bazı moda tasarımlarını konuşup durduk. İşte bundan yola çıkan Business Insider sitesi de bu son 10 yılda hayatımıza giren ve 2020 ile birlikte mümkünse bir daha karşılaşmamak üzere hayatımızdan çıkması istenilen tasarımları bir araya topladı.1990 doğumlu Simon Porte Jacquemus'ün 2018 yılında piyasaya çıkan ve kısa süre içinde popüler olan mini Le Chiquito marka çantaları ve onun benzeri kesinlikle kullanılması imkansız çantalar hayatımızdan çıksın istediğimiz tasarımlar arasın da...Hani şu ancak göz çukurunuzu kapatan mini mini camlı gözlükler var ya onlar da hayatımızdan sonsuza dek çıkmasını istediğimiz tasarımlar arasında...Terliklerin yani eski tip ev terliklerinin zaten sokakta ayağımızda olması bir acayipti, bir de Gucci'nin içi kürklü sokak terliklerini hayatımıza sokması çoğumuz için küçük çapta bir tramvaya neden oldu.Modaevinin 2015'te ürettiği Princetown Mule hepimizin moda kabuslarına girmiş durumda.En kabarık, en iddialı, en çılgın renkli, en pahalı kürk giyme sevdası çok eskilerde kaldı... Kürk giyiyorsanız gerçekten de ne doğaya, ne çevreye ne de bir başka canlıya saygınız var demek... 1990 ve altındaki kuşak yani gençler için kürk bir vahşet sembolünden ibaret.Bundan birkaç yıl öncesini gözlerinizin önüne getirin. Vücuduna yakışan yakışmayan herkesin kalın şeritler halinde sarılmış elbiselerin içinde her yere gittiği o günleri bir düşünün... Herve Leger'nin 2000'lerin sonunda tasarladığı ve birkaç yıl öncesine kadar Balmain'in de aralarında bulunduğu sayısız marka tarafından kopyalanan bu ikonik model "Artık bir daha hayatımıza girmesin" dediklerimizden...2010'lar demek tayt demek... Deri taytlar, jean taytlar, özellikle siyah taytlar yıllardır pek çok insanın üniforması olmuş durumda... Spor giyimin ve sokak stilinin bu kadar hayatımıza nüfuz etmesinin en büyük nedeni de bu taytlar... Geçen yıl bu taytlara bir de kısa modellerinin eklenmesiyle ve sokaklarda vücut formuna hiç uymayan insanların üzerinde de görmemizle sanırım kısa ve uzun taytlar hepimiz için gelecek yıla taşınmamasını istediklerimizden...2018 ile jean yeniden tüm gücüyle hayatımıza girdi. Ancak 2010'lar boyunca sık sık gördüğümüz yırtık pırtık jean'lere sanırım hiç birimizin toleransı kalmadı.Dünya plastikten uzak dursun derken moda dünyası son iki yıldır özellikle şeffaf plastiklerin peşinden gidiyor. Valentino, Chanel gibi dev modaevleri bile kendilerini ne yazık ki bu akımın dışında tutmayı başaramadı.Alexander McQueen'in çantaları ve şalları üzerinde gördüğümüz, Philip Plein gibi pekçok tasarımcının kullandığı kuru kafa motifi gerçekten sabrımızı zorlayacak kadar çok uzun zaman kaldı hayatımızda.Isabel Marant'nin topuklu modelleriyel hayatımıza giren bu çirfin soır ayakkabıları hepimizi spor ayakkabısından soğuttu. Gelecek yıllarda kesinlikle tüm bu modeller 'moda kazası' olarak algılanacak.Haftada bir ya da iki Ece Candan'ın dans stüdyosuna gidip bale dersi alan eski bir bale aşığı olarak söyleyebilirim ki bale kostümleri kadar büyüleyici hiçbir şey olamaz... Dünyaca ünlü modaevlerinin son iki sezonda hayatımıza soktuğu tütüyü andıran etekler, point'lerden ilham alan ayakkabı, bot ve babetler de bunun en büyük ispatı olsa gerek... Dans ve moda arasında öyle büyük bir aşk ilişkisi var ki arka arkaya Fransa ve Hollanda'da açılan iki sergiye ilham oldu... Couturier de la Dance ve Hollanda'da açılan Let's Dance isimli sergiler bir yandan sahnede kullanılan dans kostümlerini bir yandan da bu kostümlerin moda akımlarına nasıl yön verdiğini anlatıyor.Zell markasının kurucusu ve kreatif direktörü Zelal Koçakelçi Öğün'den alışveriş tüyoları ve sezon trendlerine dair öneriler aldık:* Fütüristik tarzın bu sezon trendlerinin arasında yer alması beni çok mutlu etti. Ayrıca üst üste giyilen ceketler giyenin görünümüne boyut kattığı için bu sezonun en sevdiğim trendlerinden bir başkası oldu.* Sezon alışverişimde gümüş rengi bir ceket, bot ve çanta öncelikli tercihlerim oldu.* Tek parça bir elbise seçimi ya da beni gündüzden geceye taşıyabilecek, akşam bir çift ayakkabı ve çanta değişimi ile devam edebileceğim kombinler her zaman hayatımı kolaylaştırır.* Stilimi güçlü iddialı ama sade. sıfatlarıyla tanımlayabilirim.* Markası ne olursa olsun ya da vitrinde ne kadar güzel durursa dursun içinde kendimi güzel hissetmediğim bir elbiseyi asla giymem.* Bu sezon benim için kurtarıcı kombin siyah küçük bir deri ceket, güzel bir jean ve hafif salaş t-shirt'lerim... Tabii ki aksesuvar olarak da deri bilekliklerim vazgeçilmezim...* Her sezon alışveriş yaparım ve işim gereği elbette trendleri takip ederim ancak sezonluk parçalardan ziyade kalıcı parçalar tercih ederim.Öyle bir dönemdeyiz ki herşeyin başı gerçekten de doğaya dönmekten geçiyor. Bunu temel alarak yapılan her türlü işbirliği de başarıyla sonuçlanıyor. New York Times gazetesi giyilebilir teknoloji kavramının öncülerinden biri olarak kabul edilen Apple saatlerin piyasaya çıktıkları günden bu yana modaya da yön verdiğini ve diğer markaların bu yönde adım atmasını sağladığını yazdı. Ancak bunda da yine başta Apple ve Hermes ortak çalışmasının ürünü olan saatte olduğu gibi doğa ve çevre kavramının altının çizilmesinin önemine işaret edildi.Türkiye sınırları dışında başarısını ispat eden Esin Akan, İngiltere merkezli markası ve Londra'da açtığı butiğiyle dikkat çekiyor. Akan geçtiğimiz günlerde butiğinin kapısını tasarımcı Elif Cığızoğlu'nun yeni markası ElifDesignLondon'ın lansması için açtı. Bu da son dönemde Türk tasarımcılar arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.Türk mücevher markaları arasında son dönemde en dikkat çekenlerden biri hiç kuşkusuz Begün Kıroğlu'nun Begum Khan markası. Bu iddialı marka için geçtiğimiz günlerde Aquazzura markasının kreatif direktörü Edgardo Osario bir kapsül koleksiyon üretti. Sekiz farklı tasarım, sitrin, kök zümrüt, kök yakut ve kristal gibi taşlarla süslendi.