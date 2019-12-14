Günümüzün en büyük popstarı kim? Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar bu sorunun yanıtını vermek hiç de zor değildi. Albüm satışları ve radyoda çalma rakamları baz alınarak hazırlanan Billboard müzik listeleri en güvenilir referans kaynağıydı.

Günümüzde ise popülariteyi ölçmenin kriterleri değişti. Oyuna YouTube, Spotify, Apple Music gibi yeni oyuncular girdi. Sosyal medya ve streaming kültürüyle birlikte K-pop, Latin trap, melodik hip hop gibi alt türler piyasayı domine eder hale geldi. Spotify'ın küratör listelerine girmenin, TikTok'ta videolara fon müziği olmanın önemi arttı. Madonna ve Michael Jackson gibi dev isimlerin adımlarını takip eden Katy Perry, Justin Timberlake gibi isimler de son yıllarda beklentileri karşılayamaz hale geldi.

Diğer yandan pop yıldızlarının gösterişli giysilerine, şaşaalı hayatlarına olan ilgi de azaldı. Artık Billie Eilish gibi isimler kusurları, korkuları, hatta tikleriyle yani tüm gerçeklikleriyle kitleleri etkilemeye başladı. Ulaşılmazlığın yerini samimiyet ve dürüstlük aldı.

Özetle müzik değişiyor, bu değişimle birlikte pop müzikte başarılı olmanın kuralları da yeniden yazılıyor. İşte böyle bir dönemde iki sevilen pop yıldızımız uluslararası arenada şanslarını denemek için ilk büyük adımı bu yıl attılar.

İlk haber kasım ayında Aleyna Tilki'den geldi. Cardi B, Dua Lipa ve Coldplay gibi isimleri bünyesinde barındıran Warner Music ile bir albüm ve dört single yayınlamak üzere anlaştığı haberi medyada yer aldı. Aleyna da hemen ardından sosyal medyadan "Demiştim. Dünya bizi duyacak diye..." açıklamasını yaptı.

Edis ise geçen günlerde Volkswagen Arena'da verdiği konserde aynı global plak şirketiyle anlaştığını açıklayarak salonu dolduran binlerce hayranına "Söz veriyorum dünya starı olacağım" dedi.

Peki önümüzdeki günlerde onları neler bekliyor? Çıktıkları heyecanlı yolda avantajları ve dezavantajları neler? Gelin birlikte bakalım.





KÜRESEL HİTE İMZA ATMAK

Edis geçen yıl ilk albümü An'ı yayınladı ve albümdeki her şarkı ayrı ayrı sevildi. Aleyna'nın henüz bir albümü yok ama onun da bugüne kadar yayınladığı şarkıların her biri hit oldu. Bu şarkıların uluslararası arenada şansı ise yok denecek kadar az. Zaten iki şarkıcı da bunun farkında olsa gerek ki Aleyna bir süredir ABD'ye gidip yeni şarkıları için orada çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyaca ünlü prodüktör Diplo ile çalışmaya başlaması da onun bu konudaki vizyonunu göstermesi açısından önemli. Hatta Diplo ile üzerinde çalıştığı şarkının başta Türkçe olacağı söylenmişti. Ama son gelen haberlere göre karar değişmiş, şarkı İngilizce olacak.

Edis de son konserinde ilk kez söylediği yeni şarkısı Bana mı? ile tarz değişikliğine gideceğinin ilk sinyallerini verdi. Kısa bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda da "Uzun zamandır denemek istediğim R&B ritimlerini müziğime karıştırıp pop-urban bir şey yapacağım. Rap'in bu denli saygı gördüğü ve iyi icra edildiği bir dönemde bu fırsatı kullanmak önemli" dedi. İki ismin de dünyayı ve eğilimleri takip edip değişime açık olmaları oldukça cesur bir tavır.





SAHNE HAKİMİYETİ OLMAZSA OLMAZ

Dışarıda popstar olma hayalleri kuran sayısız şarkıcı var. Hepsinin de sesleri çok güzel. Peki aralarından sıyrılmanın yolu nedir? Burada devreye giren ayrıntılardan biri de sahne performansı. Edis kendisinin de dediği gibi bir performans sanatçısı. Sahneye hakim. Kostüm, dans ve görsel efektler gibi yan unsurları da başarıyla sahnesine taşıyor. Arkadaş çevresinde sanatçıların, yaratıcı işler yapan isimlerin olması da artısı.

Aleyna ise bu konudaki iddiasını ortaya koyacak bir şova henüz imza atamadı. Evet çok güzel sesi var, yorumu iyi ama sahnede ne yazık ki bunlar yeterli olmuyor. Bir dönem gazetelerde Aleyna'nın da dans dersi aldığına ilişkin haberler çıkmıştı. Ama Instagram'a yüklediği videolarda gördüğümüz kadarıyla hâlâ 'serbest stilde!' dans etmeyi sürdürüyor.



TARZIN KARAKTERİN

Artık moda dergilerindeki stilleri kopyalayan starlar hayranların ilgisini çekmiyor. Ezber bozmak, ters köşe yapmak gerekiyor. Billie Eilish'in bedenin metalaştırılmasına karşı çıkıp kendisine birkaç beden büyük gelen kıyafetler giymesi bu yüzden heyecan uyandırıyor. Edis de son konseri öncesi saçlarını sarıya boyatarak hayranlarını şaşırtmayı başardı. Edis'in zaten özgür ruhunu yansıttığı spor ama iddialı bir tarzı var. Aleyna'ya gelince bir tarzı olduğunu söylemek için erken. Bir an önce o da özgür ve sıra dışı ruhunu tarzına yansıtmanın yolunu bulmalı.





YAŞ RİSKİ

Elbette bir de yaş meselesi var. Eğer 30 yaşından büyükseniz geleceğin pop yıldızı olma yolunda önünüzde büyük bir engel var demektir. Yaş meselesi Edis için dezavantajken Aleyna için tam tersi söz konusu. Aleyna Tilki henüz 19 yaşında. Edis ise 29 yaşında.

Edis ve Aleyna'nın uluslararası alanda başarılı olup olmayacaklarını zaman gösterecek. Ve sonuç ne olursa olsun bu kariyerlerinde çizdikleri yolun ilham verici olduğu gerçeğini değiştirmeyecek.