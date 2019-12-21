Yeni yıla şapka çıkarma vakti

Sim dökülmüş modellerden uzak durun



Şapka ve saç aksesuvarları yapmaya 2011 yılında hobi olarak başladım. Ve 2012 yılında kendi ismimi taşıyan markamı kurdum. 2013 yılında İstanbul'da moda haftası kapsamında koleksiyonumuzu sergiledik. Şu an Londra merkezliyiz.

Şapka ve saç aksesuvarı seçerken tabii ki hangi saatler arasında nereye gittiğiniz önemli.

Gündüz olan davetlere şapka takmak uygunken, gece katılacağınız etkinliklerde daha çok aksesuvarı veya bizim deyimimizle fascinator isimli yüksekliği 10 cm altında olan parçaları tercih etmek gerekiyor.

Bir kadının sapkası kıyafetinin bir parçası olarak kabul edilir. Yani dolayısıyla kullandığınız parçanın kıyafetinizle uyumlu olması gerekir.

Bu özel gece için ilk uyarım üzerine sim dökülmüş parçalardan uzak durmanız olacak. İkinci uyarım da aksesuvarın kıyafetle yarışmaması gerekir.

Mesela yılbaşı gecesi kırmızı renk tercih ediyorsanız şapkanız, çanta ve ayakkabınızı daha sade renklerde tercih etmeliyiz.

Yüksek parçalar bizim boyumuzun da uzun algılanmasını sağlar.

Ne olur simsiyah aksesuvarlar tercih etmeyelim. Siyah bir parça bile kullanacaksak bir yanında dore ya da lame detaylar olmasına özen gösterelim.





Kokteyl şapkalara yönelin

Kendimi bildim bileli şapkala tutkunum. Bir Japonya seyahati sonunda da kendi şapka tasarım markam olması için eğitimler almaya başladım. Yurt dışında aldığım şapka ve saç aksesuvarı eğitimlerinin ardından da markamı kurdum.

Şapka ve saç aksesuvarı seçerken dikkat edeceğimiz ilk ve en önemli kriter, kullanımının rahat olmasıdır. Başımızda taşıyacağımız bir aksesuvarın, orada olduğunu bize unutturacak kadar rahat olması mühim. Örneğin şapka alıyorsak bedenine dikkat etmeliyiz. Sonra tabii ki bize yakışması gerekiyor. Yüz şeklimize ve saçımıza uygun olmalı. Son olarak da kaliteli ve bütçemizin izin verebileceği en iyi şapka veya saç aksesuvarını almaya



özen göstermeliyiz.

Yılbaşı gecesi kokteyl şapka takmak için mükemmel bir zamandır. Pırıltılı veya iri kurdeleli mini şapkalar ve taçlar en çok tercih edilen yılbaşı aksesuvarlarıdır.

Yeni yıla merhaba diyeceğimiz önemli ve uzun saatler devam eden bu gecede, başımıza taktığımız aksesuvar özellikle rahat olmalı, dans ederken veya eğilirken başımızdan düşmemeli.

Eğer kıyafetimiz iddialı ise, saç aksesuvarı veya şapkamız daha sade olmalı, kıyafetimizin sade olması durumunda ise daha iddialı aksesuvarlara yönelebiliriz. Baş aksesuvarı stilimizi tamamlayan parça olmalı.

Taçlar gelecek yıl da popüler olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ünlü markalar da bu trendi geliştirmeye devam ediyor. Bunun yanında daha yüksek şapkalar ve modern türbanlar göreceğimizi söyleyebilirim.



Yüz şeklinizi iyi tanımalısız

Gaios markası 2014 yılında kuruldu. Aslına bakarsanız bu markanın çıkış noktası kendim için arayıp bulamadığım saç aksesuvarları... Kendim için saç aksesuvar yapmaya başladıkça, herkesin böyle bir ihtiyacı olduğunu görmeye başladım. Ve zamanla daha çok insan için aksesuvarlar üretmeye başladım.

Her türlü saç aksesuvarı seçiminin ilk adımı tabii ki yüz şeklinizi iyi tanımak ve size neyin yakıştığını bilmek.

Saç aksesuvarlarında da yeni yıl akşamı kırmızı, bordo, siyah renklera ğırlıkta. Bu sene taş baskılı yüksek taçlar ve organze tokalar popüler.

Önümüzdeki yıl bir kaç aksesuvarı bir arada göreceğiz. Mesela bir adet taç yerine arka arkaya takılan iki adet taç çok popüler olacak. Ya da taşlı firkete tarzı tokaların ve lastikli bir tokanın birlikte kullanıldığına şahit olacağız. Hepimizin gözü aslında alıştı geçtiğimiz yıllarda saç aksesuvarı görmeye, bu yüzden kullanımında biraz daha cesur davranacağımızı düşünüyorum.





Konforunuza önem verin

Şapka ve saç aksesuvarları tasarlamaya 30'larımdan sonra başladım. İMA'da katıldığım Moda ve Marka Yönetimi programı bu konuda ilerlemem için önümü açtı. Ardından bu program çerçevesinde gittiğim Londra eğitimi sonrasında saç aksesuvarı ve şapkalar tasarlamaya başladım.

Öncelikle moda olduğu için değil, kendi kimliğimizi yansıtacak, bizleri şıklaştıracak ve bunu yaparken de kıyafetlerimizle ahenk içinde olacak tasarımları tercih etmeliyiz. Saç, cilt ve duruş bütünselliğini yansıtacak seçimlerimizde, saç aksesuvarını başımızda unutabilme ihtimalimiz, hepimizin saç aksesuarlarıyla kucaklaştığı önemli bir andır.

Bu tercihi yaparken konforumuz bence en önemli tercih kıstasımız olmalı. Yılbaşı akşamı içi;n kırmızı, mor, zümrüt, gold, gümüş, siyah ve beyaz renklerin uygun olduğunu düşünüyorum.

Bu özenle yapılmış aksesuvarları makyaj malzemelerinden, parfüm ve saç spreyinden korumaya özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca aksesuvarları kutularında saklamalıyız.