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Sinemaseverlik ve filmseverlik...Son 10 yılda neler değişti?

İddialı her filmin seyirciyi ikiye bölmesi adet haline geldi. Filmlere gösterilen tepki ve beğenilerdeki aşırılık olağanlaşmaya başladı. Sahi 10 yılda neler yaşandı da izleme alışkanlıklarımızdan sinemaya bakışımıza kadar pek çok şey değişti?

OLKAN ÖZYURT OLKAN ÖZYURT Cumartesi Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2019 08:09
Sinemaseverlik ve filmseverlik...Son 10 yılda neler değişti?

Bugünlerde sinemayla ilgili bir sürü liste çarpıyordur gözünüze. Yılın en iyileri, son 10 yılın en iyileri türü listeler... Gazeteler, dergiler ya da kurumların yıl biterken ya da 10 yılı devirirken bu tür listeler yaparak hafıza tazelemesi işin geleneğinde var. Ama sizin de dikkatinizi çekmiştir bu sefer farklı olarak bireysel listeler çok fazla... Bu elbette tesadüfi değil. Çünkü son 10 yılda dünyada pek de kimselerin tahmin edemediği bir şekilde sosyal bir olgu olmaktan çıkıp bireysel bir olgu haline geldi. Ve sinemaseverlik yerini yavaş yavaş filmseverliğe bıraktı. Hani hemen hemen iddialı her filmin seyirciyi ikiye bölmesi, beğeni ya da tepkilerdeki aşırılaşması da bu sürecin bir parçası. Peki son 10 yılda ne yaşandı da manzara bu hale geldi? Olan şu: Sinemada son 10 yılda ciddi bir yapısal değişim gerçekleşti.

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Sinemaseverlik ve filmseverlik...Son 10 yılda neler değişti?
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