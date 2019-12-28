2019'a damga vuran mekanlar

Yazı teraslarda geçirdik, 20 bin kitaplı kütüphanesi olan plajlarda doğanın keyfini çıkardık. Canlı müzik dört mevsimin vazgeçilmeziydi. Kış olunca kendimizi bol kaloriye, hamburgere verdik. Bu yıl bol bol eskileri yad etmeyi de unutmadık. Örneğin 25'inci yılını dolduran Sunset'e çokça gittik. Menüsünü ve dekorasyonunu değiştiren House Cafe'leri yeniden keşfettik. O halde gelin bir genel 2019 değerlendirmesi yapalım. Yıl boyu en çok hangi mekanları aşındırdık bir hatırlayalım. Yılın son günlerinde hâlâ popüler olanları da atlamayalım. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Bol eğlenceli, bol gezmeli, sağlıklı, mutlu ve çok huzurlu bir yıl olsun...



CANLI MÜZİKSİZ OLMAZ

Yıl boyunca değişmeyen en önemli trend canlı müzik oldu. Yazın yazlık mekanlarda, kışın şehirde hiç eksik olmadı. Bodrum People'da Deniz Seki rüzgarları esti. Alaçatı ve Çeşme hattı da canlı müzikten vazgeçmedi. Bugün şehre döndüğümüzde aynı akım devam ediyor. Örneğin Nişantaşı Müştemilat haftanın altı günü canlı müzik gecelerinde ful çekiyor. Perşembeleri Seda Mete sahne alıyor ve içeri girmek için erken davranmak gerekiyor. Pazarları sahne alan Hera Aslan'ın sahnesi de epey gözde. "Pazar günü de eğlenilir mi?" demeyin. Sanırsınız evden çıkan herkes buraya geliyor. Müştemilat'ta salı Çağlar Hepterlikçi, çarşamba Deniz Yükseler, cuma Begüm Obiz, cumartesileri ise Can Aydın sahne alıyor

ŞAMDAN EĞLENCESİ DEVAM

Etiler'de eski Şamdan eğlencesi ise kaldığı yerden Şeşbeş ile devam ediyor. Mekanda üç farklı konsept ver. Biri alt kattaki yemek bölümü. Dünya mutfağı sunuyor ve menüsü oldukça başarılı. Zaten Şamdan'dan tanıdık personel hizmet veriyor. Alt katta eski Civanım'ın olduğu yerde ise canlı müzik geceleri oluyor. Cuma günü Nil Karataş, cumartesi Sibel Tüzün, pazarları Yol Project sahne alıyor. Sahne öncesi fiks menü yemekleri de var bu bölümde. Ayrıca sahne öncesi hamburger-bira menüsü servis ediyorlar. Pazarları 110 liraya sınırsız Şeşbeş hamburger, Frankfurter sosis, patates kızartması ve bira veriliyor. Özellikle gençlerin en sevdikleri mekan ve konseptlerden birisi burası. Yukarı kat ise DJ'in kabine geçtiği alan. Eski Şamdan eğlencesi işte burada devam ediyor.

SABAH 05.00'E KADAR...

Yıla damgasını vuran bir başka mekan ise Les Ottomans'ın içindeki The Bar'dı. Artık Park Şamdan Bar olarak hizmet veriyor. Yaz-kış iskelesine yanaşan teknelerden inenler eksik olmadı. Elbette karadan ulaşım da mümkün. Yeni ismiyle yılı kapayan mekan dolu dizgin gidiyor. Salı geceleri Metin Arolat sahne alıyor. Cumaları ise yeşim Salkım'a emanet. Canlı müzik sonrası da kulübe dönüşüyor ve sabah 05.00'e kadar açık.

ESKİ GÜNLERE DÖNDÜK

Yazın Cahide bir ilke imza attı ve Alaçatı'ya indi. Bu onun ilk yazlık mekan macerasıydı ve oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Hafta sonları yer bulabilmek için haftalar öncesinden rezervasyon yapmak gerekti. Çapa Marka kışlık sezonda ise Nişantaşı'nda Müşkülpesent olarak hizmet veriyor. Buradaki canlı müzik de şehrin gözdeleri arasında. Kısacası 2019 yılında da Çapa Marka ile eğlence kaldığı yerden devam etti.

ETİLER HATTI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yazının başında bahsettiğim Şeşbeş de Etiler'deki mekanlardan biri. Alaçatı'dan Etiler'e transfer olan bir başka mekan ise Limon Köyiçi. Canlı müzik yok. DJ eşliğinde eğlendiriyor. Yaza damgasını vuran mekan sağlam adımlarla İstanbul yolculuğuna devam ediyor. Etiler'in gözdesi diğer mekan ise Da Mario'nun karşısına açılan Villa Emma. İlk başta gentleman's club olarak açılacaktı. Son anda konsept değiştirdi ve restoran olarak hizmete girdi. Villada servis veren mekan özellikle öğlen vakitlerinde kadınların vazgeçilmezi.

ŞEFLERDEN SOKAK YEMEKLERİ

2019 yemek trendlerinde kaseler, avokadolu tostlar, sağlıklı karışımlar ön plandaydı. Ama hiç biri hamburgerin eline su dökemedi. Neredeyse her köşe başına ufak ufak hamburger mekanları açıldı. En iyi hamburgerin adreslerinden biri olan Zula da büyüdü ve Zorlu'da yeni şubesini açtı. İsmet Saz da tıpkı Cihan Kıpçak, Üryan Doğmuş, Hazer Amani gibi ünlü şeflerin ardından hamburger işine el attı. Saz'ın Vadi İstanbul'da açtığı Bronco by İsmet Saz sadece hamburgerleri değil tacoları ve tatlılarıyla da 2019'un en iyi mekanlarından biri oldu. Ameni'nin Ataşehir'deki Fireroom'unun önündeki kuyruklar da yıl boyunca müdavimlerini yıldırmadı. Sokak yemeklerinin fendi bu yıl fine-dining'i yendi.

KLEIN'IN PEMBE HALİ

Bu yılın en büyük değişikliği Klein ailesinden geldi. Öncelikle yazın Beyoğlu'nda hizmet verdiği binanın altına komşu geldi. Loco de Pera kısa süre içerisinde Beyoğlu hattını hareketlendiren mekan oldu. Klein ise Harbiye'deki yerini Pink Mama'ya bıraktı. Funk ve afro tarzı house şarkıların arasına 70'ler ve 80'ler Türkçe şarkılar atan bir yer Pink Mama. Atatürk Oto Sanayi'de açılan Klein Sanayi ise reklam yapmadan kulaktan kulağa popüler olan bir başka mekan. 2 bin 500 kişilik Klein Wal 2019'da muhteşem bir açılış yapmasına rağmen ses problemine takıldı. Restorasyon aşaması biter bitmez yeniden kapılarını açmayı bekliyor.

KEBAP ÜSTÜ EĞLENCE

2019'da damarı da unutmadık. Yazın Alaçatı ve Bodrum'da bol bol Rubato ile damardan takılmıştık. Kışın arabesk sevdamıza Ambarlıdere'de açılan Meftun ile devam ettik. Sloganları 'kebap üstü arabesk'. Haftanın altı günü canlı arabesk müzik var ve hepsi de dolup taşıyor. Menüde de enfes kebap çeşitleri... İnsan daha ne ister ki...

YAZIN EN POPÜLERLERİ



20 bin kitaplık kütüphanesi ile Plage Isolee Alaçatı'daki plaj anlayışımızı değiştirdi. Sonunda kitap okuyup sakince denize girdiğimiz günlere geri dönme şansı elde ettik.

Yine Alaçatı'ya damga vuran mekanlardan biri de kuşkusuz Serkan Koca'nın Hammam'ı oldu.

Spaggio Grande gündüz plajı kadar akşam kabare eğlencesiyle de çok ses getirdi. Sahnenin yıldızları Ayta Sözeri ve Defne Samyeli oldu.

Bodrum'da 2019 yazına bir kahvaltıcı, Jüpiter Grup'un Bozukbağ Kahvaltıcısı damga vurdu.

Didem Özgen 2019 yazında Bodrum'daydı. İşletmesini yaptığı Barbelo Bodrum açık ara beldenin en iyileri arasındaydı.

Herkeste bir Tulum muhabbeti var malumunuz. Tulum'u ayağımıza getiren Root Bodrum da bu yılın en iyi çıkış yapan mekanlarından biri oldu.

Bodrum'da plaj partilerinin adresi ise Mandarin Oriental içindeki Kai Beach oldu.

ŞEHİRDE BAŞKA NELER OLDU?

Dünyaca ünlü şefimiz Fatih Tutak, Bangkok'tan sonra Bomonti'ye geldi ve TURK isminde bir restoran açtı. Tam bir fine dining şef restoranı. Seçmeli seçeneklerle kendi tadım menünüzü oluşturuyorsunuz. Geleneksel yemeklere modern dokunuşlar var menüde. Gastronomik anlamda en önemli gelişmelerden biriydi Tutak'ın İstanbul'da bir şef restoranı açması.

Kanyon'daki Escale'in yerine Serafina açıldı. Dekorasyon aynı ama mekana yeni bir enerji getirdi. Fransa'nın ünlü et restoranı L'Entrecote de Kanyon AVM'de açıldı. Kısacası Levent hattı da bu sayede hareketlenmiş oldu.

Şehrin 2019'da atağa kalkan bir başka semti ise Yeniköy oldu. Azur Restaurant ve Araka'ya şehrin öbür ucundan bile gelenler oldu.

Swissotel hem Gabbro hem de yazlık terası 16 Roof ile yılın en iyileri arasındaydı.

Galata'da açılan Galata İstanbul'un terasında hizmet veren Andon Pera meyhane akşamları ve canlı müzik geceleriyle yılın en rağbet görenlerinden biri oldu.