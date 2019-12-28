Haftanın konuğu Gülşah Sürel Erdem’in tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

House of DIV markasının kurucusu ve kreatif direktörü Gülşah Sürel Erdem ile stil, trendler ve alışveriş rotaları üzerine konuştuk:Stilimi öncelikle rahat diyerek tarif edebilirim. Ayrıca biraz asi ve biraz da avantgarde.Kışlık alışverişimi hava buz gibi olunca, yazlık alışverişimi de denize girmeye başlayınca yapıyorum. O ana kadar da bir şey almıyorum.O kadar çok görsel uyaran etkisinde kalıyoruz ki ister istemez trend esintileri taşıyan parçaları daha sık kullandığımı fark ediyorum. Trendler küçük değişikliklerle yeniden geldiği için alışveriş yapmak yerine gardırobumun derinliklerine inmeyi tercih ediyorum. Ama bir çok kadın gibi ben de alışveriş yapmayı seviyorum ve bazen âşık olup almadan duramadığım parçalarla karşılaşıyorum.Dolabımda en çok çanta ve palto var.Dolabımdaki en eski parça, anneannemden kalan Chanel bir çanta ile Vakko deri ceketi.Dolabımda en çok çanta ve palto vardır.Asla füzo tayt giyeceğimi ve bu sene çok moda olan kadife incili taçlardan takacağımı sanmıyorum.Deri pantalonlar ve deri elbiseler benim için hayat kurtarıcı. Zaten hep giyiyordum, tekrar gelince birden trendy oldum.