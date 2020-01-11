En iyi öksürük şurubu su

Grip salgını aldı başını gitti. Üstelik bu sene oldukça inatçı bir virüs dolaşıyor ortalıkta. Ofiste, okullarda, toplu taşıma araçlarında pek çok hasta olunca salgından kaçmak da mümkün olmuyor. Bizde ilk hastalanan kızım Eylül oldu. Burun tıkanıklığı ve geceleri yoğunlaşan geniz akıntısı ile baş gösteren hastalık, daha fazla ilerlemesin diye bir anne olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Rahat nefes alabilsin diye kuru soğanı ikiye bölüm üzerine karanfiller takarak başucuna koydum. Tavuk suyuna çorbalar, meyve ve bol bol su içirmeye çalıştım. Ancak iştahı öyle bir kapandı ki, yedirmek için neredeyse amuda kalkmadığım kaldı.

Dört gecedir hiç uyumadım diye eklersem eminim tüm anneler bende kendilerini görecekler. Vaziyet böyle olunca Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan'ın kapısını çaldım ve grip konusunda ailelere yardımcı olacak bilgileri anlatmasını istedim. Mocan bu sene sağlık kuruluşlarına başvurunun diğer yıllara göre arttığını söylüyor: "Grip her zaman kış mevsiminde artış gösteriyor ama bence toplumun hassasiyeti ve bilinci arttı, sağlık kuruluşlarına başvuru daha fazla. Grip aşısının diğer yıllara göre daha az yapılması da diğer bir sebep. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık, bitkinlik, yorgunluk belirtilerdendir. Burunlarını açmak için sık sık fizyolojik serum uygulanabilir. Boğaz gargaraları iyi gelir."





DOKTORA GÖTÜRÜN

Aileler bazen çocuklarını hemen doktora götürmeyi tercih etmiyor ve evde yukarda yazdığım önlemlerle gribi atlatmasını bekliyor. Mocan ise yüksek ateşe dikkat çekerek aileleri uyarıyor: "Ateş 39 derecenin üzerindeyse, ateş düşürücülere iyi cevap alınamıyorsa, çocukta solunum sıkıntısı varsa nefesi sıklaşmışsa, şiddetli kuru öksürük varsa, uykuya meyilliyse, yutkunma zorluğu varsa hemen doktora götürülmelidir. Salgın sırasında yüksek ateşli bir çocuğu bir süre evde takip etmek önerilmez."



GRİP AŞISI YAPTIRIN

Peki, çocuklarımızı gripten korumak için neler yapmalıyız? Mocan grip aşısına dikkat çekiyor: "Grip aşısı en etkili yöntemdir. Ayrıca dengeli beslenme, yeterli miktarda su içmek, sigara içilen ortamda çocukları tutmamak, salgın sırasında kalabalık yerlere gitmemek, elleri sık sık yıkamak, uyku düzenine dikkat etmek, evleri havalandırmak korunmanın en iyi yollarıdır. Ballı ıhlamur da öksüren çocuklara önerilebilir ama en iyi öksürük şurubu sudur."

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MİNİK DİYETİSYENLER İŞ BAŞINDA

Diyetisyen Güneş Aksüs'ün kaleme aldığı Turkuvaz Kitap'tan çıkan Minik Diyetisyenler İş Başında çocuklara nasıl doğru beslenecekleri eğlenceli yollarla öğretiyor. Serinin ikinci kitabı Oyun Oynayalım mı?'da Deniz, Maya ve Ege spor yapıp dans eden çocukların nasıl beslendiğini merak eder ve çeşitli maceralara atılarak sorularının cevaplarını bulurlar.



KEDİMİ GÖREN VAR MI?

Çocuğunuz tiyatroyu seviyorsa onu eğlenceli bir keşfe çıkaracak Kedimi Gören Var mı? çocuk oyunu 12-19, 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Beşiktaş Sahne'de sizi bekliyor. 5 yaş üstü çocukların katılabileceği etkinlikte çocuklar hem dans edip hem de bilim gösterilerine katılabilecek.



SERGİDE RENK AVI

4-6 yaş arası çocuklar bugün Arter'de Sergide Renk Avı'na çıkıyor. Bu etkinlikle çocuklar temel renkleri alternatif öğrenme araçlarıyla keşfedecekler.