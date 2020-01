Stil onlardan sorulur

ROGER FEDERER

1981 doğumlu İsviçreli Roger Federer, muhteşem spor kariyeriyle, 93 milyon dolarlık servetiyle, dünyanın en prestijli firmalarıyla yaptığı anlaşmalarla her daim ilgi odağı. Neredeyse 10 yıldır erkek dergileri tarafndan yapılan en iyi giyinenler listelerinin de en tepesinde hep Federer var. Şık spor ayakkabıları, kaliteli trikoları, gri, kamel, mavi tonları ve beyaz renkleri kombinlemekteki ustalığıyla Federer her erkeğin stiline ilham verecek isimlerden biri.







CRISTIANO RONALDO

Portekizli futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo, stili en çok konuşulan hatta zaman zaman tartışılan erkekler arasında yer alıyor. Yaklaşık 109 milyon dolarlık bir servete sahip olan Ronaldo'nun günlük stili dar jean'ler, tişörtler ve dapdaracık işlemeli ceketlerden oluşuyor. Onun stilinin en dikkat çeken yanı mücevherleri. Spor camiasında mücevhere en çok para harcayan erkeklerden biri olarak anılıyor. 1985 doğumlu Ronaldo milyon dolarlık tek taş yüzükleri ve saatleriyle neredeyse her hafta stiliyle bir moda dergisine konuk oluyor.







RYAN GOSLING

1980 doğumlu ABD'li oyuncu Ryan Gosling, renkleri, desenleri bir arada en iyi kullanan erkekler arasında gösteriliyor. Bir arada kullanılması en zor renkleri bile rahatlıkla birlikte kullanan Gosling, erkeklerin renklerden korkmadan da şık ve stil sahibi görünebileceğinin ispatı.





DAVID BECKHAM

1975 doğumlu Beckham 1990'lı yıllardan bu yana stiliyle ilham veren isimlerden biri. Aksesuvarları ustalıkla kullanan, bir futbol yıldızıyken moda tasarımcısı eşi vesilesiyle moda haftalarının ön sıralarından ayrılmayan Beckham, her yaşta her farklı ortamda nasıl giyinileceğini en iyi gösteren isimlerden biri... Şık bir takımı da jean ve tişörtleri de ustalıkla taşıyan ve farklı renkleri bu kadar iyi kombinleyen çok az erkeğe rastlanabileceğini söylemek lazım.





TOM FORD

1961 doğumlu Tom Ford, yıllarca dünyanın önde gelen kadın modaevlerinin kreatif direktörlüğünü yaptı. Şu anda kendi ismini taşıyan güzellik ürünleri markasını yöneten bir yandan da yönetmenlik kariyerini sürdüren Ford, şık giyim tarzıyla dünyanın en stil sahibi erkeklerinden biri olarak gösteriliyor.





HARRY STYLES

1994 doğumlu İngiliz Harry Styles, One Direction müzik grubuyla başladığı müzik kariyerini solo albümlerle sürdürüyor. Erkekler arasında rock chic diyebileceğimiz stilin günümüzdeki temsilcisi. Fularlar, leopar baskılar, ince deriler, zımbalı kemerler, ipek gömlekler, taşlı aksesuvarlar, topuğu hafifçe yüksek kovboy botları Styles'ın ardından birçok erkeğin dolaplarında yer aldı.





KANYE WEST

1977 doğumlu Kanye West kesinlikle son 10 yılın modasına yön veren isimlerden biri. Yeezy markasıyla moda haftalarını kasıp kavuran Kanye West, sokak giyiminin bu kadar hayatımızın merkezinde yer almasını sağlayan isimlerden biri.. Rap müziğin ruhunu, sade ancak teknolojik parçalarla bir arada kullanan West, kadın giyimine de yön veren ve kendi giyim tarzı hemcinsleri tarafından takip edilen nadir isimden biri...





HAFTANIN KONUĞU

Dicle İpek Öztaşkın'ın tercihleri

Rivus markasının kurucusu Dicle İpek Öztaşkın ile stil ve alışveriş üzerine konuştuk.

* Stilimi çabasız, rahat ve kendine özgü olarak ifade edebilirim.

* Kış için ilk olarak Isabel Marant'dan yün bir kazak ve Jimmy Choo marka yılan derisi bir çizme satın almıştım.

* Genellikle çok beğendiğim şeyleri satın alıyorum. Tabii ki trendleri takip ediyorum ama trendlere çok kaptırmadan kendi stilim doğrultusunda hareket ederim.

* Dolabımda en çok yüksek bel pantolon ve her renkte Rivus body'ler bulunuyor.

* Dolabımdaki en eski parça vintage Etro kemerim ve annemden kalma ipek-kadife, zümrüt yeşili mini elbise.

* Asla dantelli bir bluz giymem.

* Kısmet by Milka'nın yeni sezon koleksiyonunu çok beğendim. Ve ondan birkaç parça satın aldım.

* Ekru, yağ yeşili, kırmızımsı kahverengiler, kahverengimsi griler bu sezon en beğendiğim renkler oldu.

* Bu sezon için kurtarıcım yüksek bel deri bir pantalon, şık bir body ve üzerine kaşe-deri kimono.



KÜRK KONUSUNDA SAMİMİYET

Moda trendlerden ibaret ama bir yandan da sizin hayattaki görüşlerinizin, değerlerinizin de bir yansıması... "Hayvansever" olup çok moda oldu diye kürk giymenin yani bir karşılığı yok... Bunun son örneği de Kylie Jenner... Avustralya'daki orman yangılarında ölen milyonlarca hayvan için duyduğu üzüntüyü dile getiren Jenner ardından da Instagram sayfasına üzerinde gerçek kürk bulunan Louis Vuitton marka bir terlikle fotoğrafını koyunca takipçilerinin sert eleştirilerine maruz kaldı. Jenner sonunda tepkileri yumuşatabilmek amacıyla yangın için 1 milyon dolar bağışlamak zorunda kaldı.



ÇEVRECİ OYUNCU

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri hiç kuşkusuz Joker ve en çok konuşulan oyuncu da filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'ti. Phoenix geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Küre'de bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında ödüle layık görüldü. Ancak Phoenix'in o gece giydiği Stella McCartney tasarımı smokini tüm ödül gecelerinde giyecek olduğunu duyurması daha büyük alkış almasını sağladı. McCartney de bu çevreci yaklaşımından dolayı ünlü oyuncuyu tebrik etti.



KISMET'İ SEVİYOR

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan bu haftanın en çok konuşulan ismi oldu... Ve tabii ki Düşes'in her tercihi çok dikkat çekti. Meghan son Kanada ziyaretinde Milka Karaağaçlı'nın tasarımlarını tercih etmişti.

Kısmet by Milka bilezik ve yüzük birçok yabancı moda dergisine de haber oldu.