Çocukların belki de en sevdiği tatildir sömestr... Deniz ya da kumda oynama fırsatı olmasa da, şehirde yapacak en çok şeyin olduğu haftaya girmiş bulunuyoruz. Adeta adım başı bir karnavala denk gelmeniz mümkün. Bu durum ailelerin de işini kolaylaştırıyor. Bir anne olarak ebeveynlere çocuklarını götürebilecekleri etkinliklerin listesini hazırladım. Her güne bir etkinlik değil beş etkinlik var desem abartmış sayılmam. Sömestr için oldukça güzel hazırlıklar yapılmış ve çocuk tiyatrosundan, müzede sanat etkinliklerine, tasarım atölyelerinden çocuk şenliklerine kadar yelpaza oldukça geniş... İşte sizin için seçtiklerim...31 Ocak tarihleri arasında Akmerkez, minik misafirlerine eğlence dolu bir sömestr programı hazırladı. Tatilin ilk haftası boyama atölyelerinden kostüm köşesine, kitap saatinden fotoğraf çekimine kadar pek çok etkinlik var. İkinci hafta da ise anneler yarışacak çocukları zumba yapacak ve çocuk tiyatroları ile eğlenerek öğrenecekler. 0-12 yaş arası tüm çocuklar ve ebeveynler Akmerkez'in etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.Tatil, çocuğumla birlikte tiyatroya gitmek için bir fırsat diyorsanız işte güzel bir oyun daha Kral'ın Altınları, Bir Midas Masalı. Altın sevgisinden gözü başka hiçbir şey görmeyen meşhur kralın hikâyesini anlatan oyunu 23 Ocak Perşembe günü Kadıköy Sineması'nda izleyebilirsiniz.Bir diğer rota da Sakıp Sabancı Müzesi. 19-28 Ocak tarihleri arası 7-12 yaş arası çocuklar için birbirinden eğitici atölye çalışmaları bulunuyor. Bugün Büyük Bir Sanatçıyım atölyesinde Picasso, dali, Van Gogh gibi sanatçıların yaşam öykülerini dinleyip sanat tekniklerini öğrenecekler.İsfanbul Alışveriş Merkezi, çocukları sevdikleri çizgi film karakterleri Niloya ve Tosbik ile buluşturuyor. Tatil boyunca devam edecek etkinlilerde kukla show da var tasarım atölyeleri de... Pinokyo tiyatrosu da var Harikalar Ormanı da...Bugün Volkswagen Arena'da bugün sömestr'ın ilk çocuk şenliği başlıyor. Etkinlikte Kral Şakir Uzayda Şamata'dan Güldüy Güldüy Show Çocuk'a kadar pek çok etkinlik var. Etkinlikler çocuklar kadar ebeveynlere de hitap ediyor. Ailece gülmek için güzel bir fırsat.İstanbul Boğazı'nın derinlerinde bizden bir hikaye olarak yola çıkan Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri 24 Ocak'ta bu kez sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor. Kız Kulesi'nden martılara, Boğaz'ın eşsiz ışıklarından İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi'nin maceraları her yaştan çocuğa eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatıyor. Kahramanlarımız bu filmde, robotların teknolojik dünyasından Osman Hamdi Bey'in tablolarına kadar yedi farklı macera yaşayacak.İzmir Ege Perla, yarı yılda Minika'nın sevilen karakterlerini ağırlıyor. MinikaFest'te tüm çocukların keyifle takip ettiği Koyun Shaun, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler, çocuklara eğitici ve eğlence dolu saatler yaşatacaklar.Watergarden'da bugün çocuklar Tom ve Jerry Yaramazlık Zamanı adlı etkinliği başlıyor. 2 Şubat'a kadar devam edecek etkinlik çocuklara bol bol yaramazlık yapma imkanı tanıyor. Dolabın içindeki kıyafetleri dağıtıp tuvalet kâğıtlarını istedikleri kadar banyoya dolayabilecekler. Yatakta zıplayıp top dolu küvette özgürce oynayacaklar.Akasya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle, 25-26 Ocak ve 1-2 Şubat tarihleri arasında Türk Ressamları Atölyesi'nin kapılarını bir daha açıyor. 3-12 yaş grubu geleceğin potansiyel sanatçıları ile 12.00 ila 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye, müzede yer alan ve Türk resmine yön veren ünlü sanatçıların hayatı ve İstanbul portelerinin ışığı ile gerçekleşecek. Minik misafirler hem kendi eserlerini yaratacak hem de Türk resim tarihini keşfe çıkacak. Etkinlikler ücretsiz.Seksen yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi Kıvılcım ekibi, yarın Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da izleyici karşısına çıkacak. Yaş aralığı 4 ve 16 olan çocuklardan oluşan Kıvılcım ekibinin 60 dakikalık gösterisi; Anadolu'dan esinlenerek hazırlanan koreografisiyle sizi bekliyor.Zorlu PSM'de çocuklara tiyatroyu sevdirecek pek çok oyun var. 1 Şubat'ta Lunapark Gezgini, 9 Şubat'ta Hayal Çalan Cadı, 22 Şubat'ta Karton Şehir hem çocukları hem de ailelerini bekliyor.Akbatı, iki ayrı tasarım atölyesi ile çocuklara yaratıcılıklarını geliştirecek etkinlikler sunuyor. Çocuklar bu etkinliklerde taşıma bandı, metronom, araç çekici, vinç, yel değirmeni, elektrik santrali tasarlama imkânı bulacak. Ayrıca hayvanlar dünyasını keşfederek denizatı, kelebek, ördek modelleri yapabilecekler.Müze gezmek hem aileler hem de çocuklar için tatilde yapılacak en güzel aktivitelerden. Bir de bu müze de çocuklar için hazırlanmış aktiviteler varsa tadından yenmez. Rahmi M. Koç Müzesi de çocuklar için keşif ve tasarım dolu bir tatil etkinliği hazırladı. 4-14 yaş aralığındaki çocuklar, ocak ayında hafta içi ve hafta sonu düzenlenecek atölyelerle gördüklerini hayal dünyalarına göre tasarlayacak, evreni ve gezegenleri keşfedecek.

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