Modakazanı

MAĞAZALARA HAYAT GELDİ

Uzun bir dönem Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yürüten Mehtap Elaidi'nin Nişantası'ndaki Dukkan Mehtap Elaidi isimli mağazası son dönemde değişen mağazacılık anlayışıın başarılı bir örneği. Mağazada Elaidi tasarımlarının yanı sıra Season&Stories'in vintage takılarını satın alabildiğiniz gibi arka arkaya düzenlenen çeşitli etkinliklere de katılabiliyorsunuz. Bunun son örneği de Barış Çakmakçı'nın moderatör olarak yer aldığı moda sohbetiydi. Mağazaların sadece satın alma amaçlı yapılar olduğu dönemler çok gerilerde kaldı. Şimdi mağazalar yeni şeyler öğrendiğiniz, fikirlerinizi paylaştığınız alanlar...





CAM VE İNCİ BİR ARADA

Aksesuvar tasarımlarıyla moda dünyasına adım atan Third markası, beş yıllık serüveninde tekrar aksesuvara geri dönüyor. Markanın tasarımcısı Tuğçe Özocak önümüzdeki sezon için dört farklı koleksiyon hazırladı. İnci, doğal taşlar ve cam kullanan tasarımcı modern ve iddialı çizgisini korudu.



SPOR AYAKKABIDA CARA'NIN İZİ

Herhalde Kate Moss'tan sonra İngiltere'nin dünya podyumlarına kazandırdığı en ünlü manken Cara Delevingne'dir... Kalın kaşlarıyla kadınların kaş ektirmesine ve bir anda kaş kontörünün ve kaş kitlerinin popüler olmasına neden olan Delevigne markaları peşinden sürüklemeyi sürdürüyor. Güzel manken son olarak, Puma markasının son spor ayakkab koleksiyonu Rise'ın reklam yüzü oldu.