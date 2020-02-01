Sosyal medyadan beyazperdeye

İnternet fenomenleri birbiri ardına sinema filmi çekiyor. Son birkaç yıldır sinemalarda sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı yüksek olan YouTuberların ve sosyal medya fenomenlerinin filmleriyle karşılaşmaya başladık. Bazı fenomenler video çekerek başladıkları işi sinemaya taşıdılar. Bu türün ilk örneği Halil Söyletmez'in sosyal medyada platformunda oluşturduğu karakteri izlediğimiz Cumali Ceber 'Allah Seni Alsın' filmiydi. Daha sonra YouTube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı Kafalar Karışıkoluşturduğu tiplerle çektiği videolarla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslı İnandık'ın Aslı Gibidir, YouTube'da çektiği videolarla tanınan Oğuzhan Uğur'un başrolünde olduğu Borç Harç filmleri ile bu sayı gittikçe arttı. Ve YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan 5 milyonu aşkın aboneye sahip Enes Batur'un Hayal mi Gerçek mi? Ve Gerçek Kahraman filmleri en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı. Ömer Başdoğan, nam-ı diğer Nalet Bebe. Onu ilk olarak sosyal medyada çektiği videoları ile tanıdık. Kısa bir zamanda fenomen haline geldi. Videolar üreterek birçok kişiyi güldürmeyi başardı. Milyonlarca kez izlendi. Instagram'da 1.4 milyon takipçiye ulaştı. Son olarak senaryosunu kendisi yazdığı Şahane Hayaller filmi ile 8 Şubat'ta seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor. Bir diğer isim, günlük hayattan esinlenerek çektiği komik videolar ile Instagram'da yaklaşık 2 milyon izlenme rakamına ulaşan Bayram Abi ve Sihirbazlık Okulunda Bir Türk adlı filmlerinde oynayarak sinemaya adım atan Barbaros Dikmen. Çektiği komik parodi videolar ve yedi saniyelik vine'lar ile sosyal medya fenomeni haline gelen bir diğer isim Doğa Konakoğlu. Vallahi Hortladı, Cin-si Bozuk gibi çeşitli dizi filmlerde rol aldı. Sosyal medyadan sinemaya adım atan fenomenlerle konuştuk. Bakın nelen anlattılar...

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