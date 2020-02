Bu mekanlar içinizi ısıtıyor

Soğuk hava, kar ve kış insanı olmayabilirsiniz... Bir taraftan ıslanmak diğer taraftan soğuk havada üşümek kimseye göre değil. Ama kışın en keyifli tarafı tartışmasız ateş başında olmak. Misal şömineler... Çıtır çıtır yanan odun sesi size de ninni gibi gelmiyor mu?

Alın elinize sıcak çikolatanızı, koyun üstüne kestaneleri...

Sonrası ister kitap keyfi ister dostlarla bol sohbet ve kahkaha... Bunun için evinizde şömine olması da gerekmiyor. Şömineli mekanlar ne güne duruyor...

Biliyorum şömine başında masa kapmak için erken davranmak ya da rezervasyon yapmak gerekiyor. Ama uzaktan bile görüntüsü güzel değil mi...

Dağlarda, kayak merkezlerinde neredeyse her mekanda, her otelde şömine bulunuyor. Ama şehre geldikçe bu tarz mekanların sayıları azalıyor. Öyle ki eş, dost kim gitmek istese mutlaka arayıp "Neresi vardı?" diye danışıyor. Siz de kar yağması beklenen bu günde içinizi ısıtacak bir mekan arayanlardansanız bu yazım tam da size göre...



İSVİÇRE, CHALET VE FONDÜ

"Kış" deyince akla ilk olarak ne gelir sıralayalım. Kar, kayak, tatil, şömine, İsviçre, chalet, fondü... En azından hayalimizde sırasıyla bunlar olabilir. Kayak kısmı olmasa da Swiss Otel The Bosphorus'un içinde yer alan Chalet'de bir kısmını gerçekleştirebiliriz. Hem yenilenen dekorasyonu ve kış bahçesiyle bu yıl daha da iddialı. Şömine başına kurulup fondünün tadını çıkarabilir ve İsviçre Alpleri'nde olduğumuzu hayal edebiliriz.

Ve bugün erken davrananlar saat 12.00'de başlayacak olan Sevgililer Günü atölyesine de katılabilirler. Menüde İsviçre tatları olacak. Kişi başı katılım ücreti ise 295 TL.



BİR DEĞİL ÜÇ ŞÖMİNE BİRDEN

Galvin'i nasıl bilirsiniz? Popüler, leziz, iddialı.... Jüpiter Group'un Maçka'daki mekanı kışın radarımıza bu kez de şömineleriyle giriyor. Çoğul ek kullandım zira mekanda üç şömine birden var. Genelde yemekten önce bir şeyler içmek isteyenler şömine etrafını tercih ediyor. Hatta masaya geçmekten vazgeçip ortaya pizza söyleyip akşamı burada uzatanlar bile oluyor. Mekanın dekorasyonu, heykelleri, vitrayları çokça yazıldı çizildi. Ama bir de şömine keyfi var ki esas onun altı mutlaka çizilmeli.



İSTER KESTANE PİŞİR İSTER MISIR PATLAT

Başlığa bakınca insan diyor ki "Oh bu mekan ne rahat..." The House Ortaköy zaten istikamet... Ev rahatlığında bir mekan. Bir tarafta muhteşem Boğaz, diğer tarafta alev alev şömine ateşi. Hem hemen şömine önündeki koltukta yayılmak da cabası. Dilerseniz evinizde gibi davranabilir mısır da patlatabilirsiniz. Ya da kütüphaneden seçtiğiniz bir kitapla işi iyice keyfe vurabilirsiniz.



KENDİ ÇİFTLİĞİNİZDEYMİŞ GİBİ

Kısa bir yola gidiyoruz... Hatta Beylikdüzü tarafında oturanlar için oldukça kısa. Silivri'de zamanın yavaş aktığı bir çiftlik istikametimiz: Grandma's Wonderland. Silivri'nin Akören Köyü'ne giden yol üstündeki çiftlik Akbayır Ailesi'nin binbir emekle oluşturdukları bir yer. Eş, dost, gelen gidenin ısrarı ile kurmuşlar burayı. Her bir metrekaresinde tasarım var. 40 bin metrekareye yayılan çiftliğin eski ahırdan dönüştürülen restoranı Barn'dan çıkan her yemek çok lezzetli. Bir de şömine keyfi var ki es geçilmemeli. Rezervasyonla günübirlik ziyaretçi de kabul ediyorlar. Ya da konaklamalı gidebilirsiniz. Her biri birbirinden farklı yedi odaları var.



SOSYALLEŞME GARANTİLİ

Kozmonot'un ilk şubesi Topağacı'nda açıldığında gözler bir anda semte dönmüştü. Gazete kağıdından menüsü, dekorasyonu ile anında popüler oldu. Uzun zaman ikinci şubesini açmak için doğru lokasyonu arıyordu, geçtiğimiz temmuzda Bomonti'de karar kıldı.

The House Residence'ın girişinde açıldı. Metrekare olarak Topağacı'ndanki yerden oldukça büyük. Kış bahçesinde ise ateş başında ısınıyorsunuz. Hem görüntü güzel, hem de ambiyans. Pub menüsünden oluşan mutfağı da enfes. Kokoreç toplarını tek geçerim...

Pek çok mekana göre fiyat politikası da oldukça uygun...



BAŞKA NERELERDE VAR?

* Bir Yeniköy klasiğidir Gazebo. Denize sıfır bir yalıda hizmet veriyor. Ambiyansı çok güzel. Dünya mutfağından oluşan menüsü ise fena değil. Ama kışın yanan şöminesi de en az Boğaz manzarası kadar etkileyici.

* Bebek'teki House of Fuzuli'nin adını en son Yasemin Özilhan'ın doğum günü partisinde duyduk. Oysa kulaktan kulağa yayılan epey popüler bir mekan. Dekorasyonu, canlı müzik geceleri kadar ateş başı keyfi ile de dikkat çekiyor.

* Voi Etiler ve Dio Nişantaşı da şömineleriyle müdavimlerini ağırlayan Angelo Grande diğer mekanlar.

***

Keşfedin



Arnavutköy Hudson İstanbul'un olduğu yerde artık yeni bir işletme hizmet veriyor. Üstelik Ege'den aşina... Alaçatı Spiaggia Grande'nin ekibi Arnavutköy'de açılan Angelo Grande'yi işletiyor. Haftanın her günü 08.00'de kahvaltı servisiyle güne başlıyor. Gece 02.00'ye kadar da açık. Menüsünde tapaslar, pizza, makarna, noodle, saşimiler var. Pazarları ise brunch günü. Saat 18.00'de başlayan happy hour'ları da başarılı... Şimdilik giden herkesin özellikle de yemeklerine 10 puan verdikleri bir mekan olmuş. Tıpkı bir zamanlar Uğur Karabayır ve Hudson'ın hareketlendirdiği gibi Arnavutköy'e yeni kan olmuş.



Tadın



İki sene oldu Nişantaşı Milli Reasürans Çarşısı'nda SAM Kitchen&Bar açılalı. Bu kadar uzun soluklu olmasını beklemiyorduk ki neyse ki bizi yanılttı. Hatta popüler buluşma adreslerinden biri oldu. Her sezon menüsünü yenileyen mekanın şu anki lezzetlerine mutlaka göz atmalı. Ispanak kökünden kuzu kaburgaya geniş bir lezzet yelpazesi var. Güveçte karides, taş fırında sebzeler, erişte ve armut tarte tatin yeni menüde öne çıkan diğer lezzetler.



Katılın



Şu an benim radarımda ve ilgi alanımda en çok çorbalar ve kemik suları var. Öyle ki geçen hafta 15 farklı fasulye ile hazırlanan sebzeli çorbayı iki kez pişirdim. MSA da tam da kışın benim gibi protein ve kolajen meraklıları için enfes bir atölye hazırlamış: Kemik Suları ve Çorbalar. Hem içimizi ısıtan hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yarayan birbirinden lezzetli çorbaların yapılışını öğrenmek, farklı teknikler kullanarak kemik suları kaynatmak için bu eğitim kaçmaz. Öğrenecekleriniz listesinde dana kemik suyu yapımı, tavuk suyu yapımı, balık suyu yapımı var. Çorbalardan ise Borş çorbası, tom kha gai (tavuklu Hindistan cevizi) çorbası ve kremalı balık çorbası var menüde. Eğitim 16 Şubat Pazar saat 16.00-21.00 arası. Fiyatı ise 270 TL.