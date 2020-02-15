Saraylar, taçlar elbiseye dönüştü

Geçtiğimiz hafta moda dünyasındaki en iddialı olay hiç kuşkusuz Moda Tasarımcıları Derneği'nin Eş Başkanı Özgür Masur'un yaklaşık iki buçuk yıllık bir çalışmanın sonucunda sergilediği koleksiyon tanıtımıydı.Bizans'tan ilham alan tasarımcı 65 parçalık koleksiyonunu Tersane İstanbul'da iddialı bir defileyle tanıttı. Ama bununla da yetinmedi yaklaşık 30 kişilik ekibi tarafından elde işlenen tüm parçaları davetliler yakından görebilsin diye bir de mini sergi düzenledi. Uzun zamandır düzenlenen en iddialı defilenin ardından Masur ile bir araya geldik, bu özel koleksiyonu, çalışmalarını ve modayı konuştuk.- Çok detaylı ve kapsamlı araştırmalar yaptım. Bu araştırmaları yaparken de yardım aldığım isim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Bağrışen oldu. Onun dışında saatlerce sokakları da gezdim, Bizans döneminden kalan tarihi eserleri de inceledim. Ara sokaklarda yürüyüp mimari yapıları teker teker inceledim. Tüm koleksiyonun tamamen Bizans dönemini yansıtmasını istedim. Kumaşlar, dokular, işlemeler, zırhlar... Son 10 yıl içinde dünyanın önde gelen modaevleri Bizans'tan ilham aldıklarını söyleyerek koleksiyonlar sergiledi. Ama tüm bu koleksiyonları biraz yakından inceleyebilseniz kesinlikle Roma döneminin etkisinin ağır bastığını net bir şekilde görebilirsiniz.Koleksiyondaki mozaikler, Constantinus'un tamamen kendi yaşadığı sarayın mozaiklerini yansıtıyor. Koleksiyonda bu mozaiklerin izlerini sıkça görebilirsiniz. Bizans'ın ilk yerleşim yerlerlerinin kuş bakışı şekli ise yine aynı şekilde koleksiyonda yer alıyor. Bu şekiller de elbiselere tığ ile işleyerek kullanıldı. Taçlar ise Bizans döneminden bu zamana kadar gelen görsellerin güncel yorumlanmasıyla hayat buldu.'Saklı inci' hikayesi, dramatik bir aşk hikayesi. Bu hikaye saraya gizli giden bir âşığın hediye etmek istediği ama kaybolan, yıllarca ona âşık olan kadının o inciyi sarayın içinde aramasını konu ediyor. Bu inciyi koleksiyon içinde kumaş bir parçanın işleme manipülasyonlarını irdelediğim noktada siyah bir elbisenin içine sakladım. Defilede onu kimse göremedi. Ama onun duygusunu ben biliyorum ve her gördüğümde o hikayeyi yaşıyorum.- Aynalı elbise aslında koleksiyonun en önemli parçalarından birisi. Üzerinde hiçbir parçalama olmadan form olarak kabartıldı. Birim aynı büyüklükte kaldı ve kabartılarak şekil verildi. Bu da Bizans'ın saray kısmındaki en büyük formlardan bir tanesi. Gerçekten bu elbise özelinde çok uzun bir süre çalıştık.- Genellikle her defilede yanımda olan isimler yine yanımdaydılar. Defilemizden bir gece önce bile alana gelip bana yardımcı oldular. Mehmet Yücebaşoğlu, Hakan Oktaş, Cihan Oğuz ve Tolga Sezin bu isimler benim en yakın arkadaşlarım. Defile alanındaki mozaiklerini kabartmak için gece yarılarına kadar bana destek oldular.- Tasarımları dünyanın dört bir yanında yaklaşık 40 noktada satılan bir tasarımcıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Dünya çapında tanınan, bilinen bir tasarımcı olmak için tüm uğraşım. Bu defilenin kitabı üzerinde çalışıyoruz. Defileden sonra bizlerden çok daha uzun yıllardır bu işi yapan saygı duyduğumuz isimler tebrik etti beni.Moda eğitimi alan gençler e-mailler attı. İşlerine daha da sıkı sıkıya sarılacaklarını, bu defilenin onlara ilham verdiğini söylediler. Bu topraklardan ilham alarak çok daha iyisini yapmak amacım.

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